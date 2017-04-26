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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:СНБО (3181) Турчинов (3180) ЧАЭС (329) Чернобыль (340) чернобыльцы (528) крушение (377)

 Пришло время создавать условия для экономической реабилитации территорий вокруг ЧАЭС, - Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов по случаю 31-й годовщины со дня аварии на ЧАЭС почтил память погибших ликвидаторов катастрофы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

"Чернобыль. Крупнейшая в истории человечества атомная катастрофа планетарного масштаба. Эпицентр страшной человеческой трагедии.

Прошло более тридцати лет с тех пор, как путем беспрецедентных жертв и героизма был локализован пожар на ЧАЭС. Герои-ликвидаторы выполнили свой долг, - потушили пожар, но отдали самое дорогое - свою жизнь.

Низко склоняем головы, вспоминая всех, кто защитил мир от радиоактивной катастрофы. Украина всегда будет помнить вас...", - приводит слова Турчинова пресс-служба СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман выразил благодарность героям-ликвидаторам аварии на ЧАЭС: "Слава живым и вечная память погибшим!"

Глава ведомства также отметил, что годы, прошедшие со дня ядерного апокалипсиса, не ослабил боль от потерь и страданий: "Мы не должны забывать о соотечественниках, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы: участников ликвидации последствий аварии, тех, кто потерял свои дома, кто потерял здоровье и работоспособность, кто нуждается в усиленной социальной защите".

Также Турчинов добавил, что пришло время перейти от дискуссий и традиционных призывов к практическим мерам по созданию надлежащих условий для экономической реабилитации и развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью в Киеве отслужили панихиду по погибшим во время катастрофы на ЧАЭС

"Вместе со всем миром должны приложить усилия, чтобы не допустить повторения страшной техногенной катастрофы!" - резюмировал секретарь СНБО.

Как известно, 26 апреля - годовщина одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС. Станция получила название по имени города, в 15 км от которого была построена.

Напомним, лидеры Украины и Белоруссии совместно примут участие в мероприятиях по случаю 31-й годовщины аварии на ЧАЭС.



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дайте торчинову что-нить "создать"! Должен же он как-то жить по-новому!
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даешь пастору на каждом квадратном километре участок по церковь !
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територри ЧАЭС будут использовать под захоронение отходов ( в простонародье могильники) со всех атомных электростанций, чтобы не возить отходы в рашку
насколько помню, было подписано такое соглашение приблиз два года назад. Вот это и называется со слов Турчинова "по созданию надлежащих условий для экономической реабилитации и развития территорий"
Источник:http://censor.net.ua/n437821
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"поздравляю" всех граждан Украины еще одной пороховой бочкой. дебилы... кто правит
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Кабинет министров принял решение, которое позволит сделать еще один шаг на пути энергетической независимости страны. Речь идет о строительстве Центрального хранилища отработанного ядерного топлива. Сегодня рассматривался вопрос выделения земельного участка в зоне отчуждения ЧАЭС общей площадью 45 га, - заявил президент Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Недашковский.Проектные работы должны быть завершены к концу 2017 года. Основным исполнителем работ выбрана американская компания Holtec, а предположительный объем финансирования работ составит 3,7 млрд грн.Американцы будут строить "под ключ" до момента сдачи пускового комплекса, а затем по мере передачи технологии строительство будут осуществлять украинские предприятия. Эксплуатировать хранилище будет "Энергоатом". http://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/220569-oproverhator-Vgorode-pravda-ly-chto-v-chernobyle-budet-khranytsia-radyoaktyvnyi-musor-yz-evrosouiza-y-ssha
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В КГГА предложили вариант по вывозу и захоронению отходов переработки мусора в Зону отчуждения. Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев во время собрания на тему закрытия свалки в населенном пункте Подгорцы Киевской области.
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Переведу: "Пришло время дерибанить большие площадя земель в Киевской области"
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Боже , какая чушь !
Да эта шайка "эффективных менеджеров" с успехом развалила вполне успешные в прошлом экономические площадки !
Пол-Запорожья стоит , заводы издыхают , безработица , а этот бесстыдный поц ляпает что-то об экономическом возрождении пустырей !
Какие , всё же , сволочи нами управляют !
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Так мы заслуживаем такого управления, не? Если терпим и не "сносим" эту мразь, значит такие мы терпилы. Вот и все.
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Только свои яйца надо свинцом экранировать, чтобы будущее было, лично у тебя.
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Видать Саша придумал новую воровскую схему . Будет земли типа поднимать .
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Пусть сначала покажет народу ту собачью будку , построенную им собственноручно .
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их потерянные дома были восстановлены сразу же за счет других, те кто действительно были там тогда , живы ли сегодня. Льготы -это хорошо, но только заслуженно.
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Замечено . Когда какая то руководящая сволочь Украины начинает предлагать что то сделать , то значит будут грабить . Помню Насралов и Гнойсман решили поднять качество асфальтного покрытия . Начали с Одесской области . Купили весы . Начали взвешивать фуры . До обеда взвесили несколько штук . Потом водилы послали их на Х . Насралов и Гнойсман списали на эту Рехворму миллиард и забыли . Асфальт в Украине просто засиял )))))))
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Порошенко готов баллотироваться на второй срок уверен, что он на эти выборы пойдет и считаю, что его шансы на победу, если он будет все делать правильно, будут предпочтительнее. Просто потому, что он - действующая власть, а другие являются претендентами», -
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какой гешефт открывается ... сколько же можно нарезать приграничной с зоной земельки ...
Чует мое сердце мы на пороге грандиозного шухера
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Если заселить эти радиационные пустоши пенсионерами (с высокими пенсиями) то безусловноэто в ближайшее время даст ощутимый экономический эффект.
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Тьху ты, Турчинов одуплился, лучше бы занялся решением проблемы с Киевской плотиной, а то ведь России и ядерное оружие с нами может не понадобиться.
Сказано, политик: "бла-бла-бла" само льётся, раньше какой-либо мысли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПришло время создавать условия для экономической реабилитации территорий вокруг ЧАЭС, - Турчинов
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