 Пришло время создавать условия для экономической реабилитации территорий вокруг ЧАЭС, - Турчинов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.
"Чернобыль. Крупнейшая в истории человечества атомная катастрофа планетарного масштаба. Эпицентр страшной человеческой трагедии.
Прошло более тридцати лет с тех пор, как путем беспрецедентных жертв и героизма был локализован пожар на ЧАЭС. Герои-ликвидаторы выполнили свой долг, - потушили пожар, но отдали самое дорогое - свою жизнь.
Низко склоняем головы, вспоминая всех, кто защитил мир от радиоактивной катастрофы. Украина всегда будет помнить вас...", - приводит слова Турчинова пресс-служба СНБО.
Глава ведомства также отметил, что годы, прошедшие со дня ядерного апокалипсиса, не ослабил боль от потерь и страданий: "Мы не должны забывать о соотечественниках, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы: участников ликвидации последствий аварии, тех, кто потерял свои дома, кто потерял здоровье и работоспособность, кто нуждается в усиленной социальной защите".
Также Турчинов добавил, что пришло время перейти от дискуссий и традиционных призывов к практическим мерам по созданию надлежащих условий для экономической реабилитации и развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
"Вместе со всем миром должны приложить усилия, чтобы не допустить повторения страшной техногенной катастрофы!" - резюмировал секретарь СНБО.
Как известно, 26 апреля - годовщина одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС. Станция получила название по имени города, в 15 км от которого была построена.
Напомним, лидеры Украины и Белоруссии совместно примут участие в мероприятиях по случаю 31-й годовщины аварии на ЧАЭС.
1026 19
Порошенко поручил Турчинову предложить новый состав комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО(60)
Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и полномочным Послом КНР в Украине Ду Вэем. ФОТОрепортаж(35)
Турчинов в день Пасхи пожелал соотечественникам Божьей ласки и любви(49)
Лавров обвинил Турчинова в срыве минских договоренностей(323)
Можем ли мы пойти на Приднестровский сценарий - блогер(0)
Я думаю, прозвище Кровавый Пастор значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину, - Турчинов(309)
Наша задача - продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу, - Турчинов(194)
дайте торчинову что-нить "создать"! Должен же он как-то жить по-новому!
Ответить
Ответить
Ответить
насколько помню, было подписано такое соглашение приблиз два года назад. Вот это и называется со слов Турчинова "по созданию надлежащих условий для экономической реабилитации и развития территорий"
Источник:http://censor.net.ua/n437821
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Да эта шайка "эффективных менеджеров" с успехом развалила вполне успешные в прошлом экономические площадки !
Пол-Запорожья стоит , заводы издыхают , безработица , а этот бесстыдный поц ляпает что-то об экономическом возрождении пустырей !
Какие , всё же , сволочи нами управляют !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чует мое сердце мы на пороге грандиозного шухера
Ответить
Ответить
Сказано, политик: "бла-бла-бла" само льётся, раньше какой-либо мысли.
Ответить