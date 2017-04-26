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Все про:боевик (18586) казаки (191) Кубань (125) протест (5401) Путин (23673) терроризм (20172) Навальный (346)

 Кубанский казак Панчук, который "был готов умереть за Путина", решил поддержать Навального: "Думали, после Крыма у нас все будет хорошо. А с каждым годом все хуже и хуже"

В России большой резонанс вызвало публичное заявление террориста-казака Панчука, который ранее принимал участие в оккупации Крыма, а после помогал российским боевикам на Донбассе, о поддержке российского оппозиционера Алексея Навального. По словам террориста Панчука, его отношение к Путину поменялось после начала войны на Донбассе в 2014 году.

Об этом пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

26 марта, посмотрев в интернете на уличные протесты против коррупции, кубанский казак-террорист Евгений Панчук решил присоединиться к избирательной кампании оппозиционного лидера Алексея Навального. Выступление российского террориста в дискуссионном клубе в Краснодаре 15 апреля наделало много шума. Издания стали публиковать интервью с "казаком, который "был готов умереть за Путина", а теперь решил поддержать Навального". В выступлении и интервью боевик Панчук рассказывал, как с другими террористами-казаками ездил "присоединять" Крым" (он даже носит две соответствующие "медали"), но что его отношение к войне с Украиной поменялось после начала боевых действий на Донбассе. 20 апреля террорист Панчук собрал пресс-конференцию в Краснодаре, в помещении штаба Навального, и там был атакован группой людей - в него бросали яйцами и мукой, облили молоком.

Террористу Панчуку 47 лет, он родился в Краснодаре, закончил восьмилетку, ПТУ, потом, по словам российского боевика, получил образование по специальностям "юрист и юриспруденция" и "менеджмент", работал на предприятиях городского хозяйства в Ейске и Краснодаре. Женат, четверо детей. В казачьем движении, говорит террорист Панчук, он с первых дней, ​25 лет: "Я родовой казак, деды, прадеды, родители - ​все казаки". Эволюцию своих политических взглядов за последнюю четверть века террорист Панчук описывает так: "В 90-е жизнь у нас была тяжелая. Распад Советского Союза как и все воспринял: развалился и развалился. Особых протестов не было. Мне был 21 год, надо было учиться, работать, семью содержать. Как-то выживали, как и все. Ельцина мы презирали и сейчас презираем. Когда Ельцин сказал: вот ваш президент, Путин, того никто не знал. Первое отношение к Путину было: что Ельцин нам хорошего может предложить? Так мы все эти годы к Путину относились. Вспомните, какие акции протеста были до событий в Крыму - у него рейтинг был нулевой. Тут случается Майдан на Украине, события в Крыму - рейтинг у него сразу взлетает до 86%, он становится "собирателем русских земель". Ну, думали, сейчас заживем, после Крыма у нас все будет хорошо. А с каждым годом все хуже и хуже. Весной [2014-го] у нас начинается война на Донбассе, ребята наши, молодые казаки гибнут, мы их хороним одного за одним. Естественно, сейчас у меня крайне негативное отношение к Путину".

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"За 17 лет, что Путин находится у власти, он нас народом не признал. Мы всю свою жизнь боремся, с начала 1991 года, и собираемся как народ, не как служивое сословие: у нас не все могут держать оружие, у нас есть старики 70-80 лет, школьники, студенты, врачи, учителя, профессора. Мы же народ, мы не все служим. А за 17 лет, за которые он нас народом не признал, какое будет отношение? Кто сидит на зарплате, дружинниками работает - видите, провокация была сегодня, кто на зарплате, эту акцию устроили. А кто нормальные казаки - рядом со мной сидели, в том числе представитель официального реестрового войска, молодой парень", - добавил террорист Панчук.

"26 марта у меня изменилось мнение именно о Навальном, об оппозиции. О Путине у меня поменялось мнение резко, когда наши казаки, добровольцы поехали воевать на Донбасс. В Крыму была тысяча казаков, грубо говоря, а на Донбасс, насколько я знаю, и это даже завышенные цифры, поехало меньше ста казаков. Из тех казаков, что были в Крыму, поехали единицы. Они идейные, в мае поехали, а в августе уже ребята погибли. Двое казаков, что были на пресс-конференции, тоже воевали, они еще в 2015 году вернулись, поняли, что против своих братьев воевать они не хотят, что эта война неправильная, что война специально затягивается. В январе 2015 года я на сходе выступал против войны с Украиной, на меня резко с критикой обрушились, было разбирательство жесткое, вплоть до исключения из общества за это. Нам все время говорили, что Навальный - это агент Госдепа, там вышли непонятно кто, провокаторы, алкоголики, наркоманы, гомосексуалисты. Я не пошел на этот митинг. А когда я увидел, что там адекватные люди, у меня поменялось мнение не о Путине, - у меня к нему еще с 2014 года отрицательное отношение, - у меня поменялось мнение о Навальном, - что он положительный человек. После этого я стал поддерживать именно Навального. А против самого Путина я выступал еще с 2014 года", - подчеркнул террорист Панчук.

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"Путина терпеть мы уже не хотим. Президенту больше двух сроков нельзя избираться - у него начинается звездная болезнь, синдром Наполеона начинается: надо [ему] в Сирии воевать, надо с Украиной воевать. А следующая война у нас, знаете, с кем будет - с Белоруссией. Вот посмотрите. Они же безвизовый режим ввели с Европой. А приближенные Путина говорят: народ не хочет в Европу, он в Россию хочет. Десять человек в каком-нибудь селе белорусском поднимут российский флаг, и что тогда, наши войска введут? Мол, народ Белоруссии не с Европой, он с Россией? Это же брехня. Люди хотят жить по-человечески, путешествовать по всему миру, в Европу. Белоруссия - тоже цивилизованная страна, а нас сейчас загоняют в XVII век - все кругом враги, вокруг России ополчились, одна Россия самая великая, со всем миром воюет. А вы такие бедные, несчастные, голодайте, ведь война против России идет, санкции ввели. А против нас санкций нет, против России никто санкции не ввел, газ все у нас покупают. Я езжу по всему миру, меня везде пускают. Ввели санкции против двух десятков воров, частных компаний, а вы в эти сказки верите", - резюмировал террорист Панчук.

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Лол, так Навальный это же проект Путина, не?)
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Навальный это как принято говорить в Англии: "Оппозиция его (Хуйлового) величества"
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кто тебе сказал это? кремлевские пропогандоны? чтобы снизить поддержку Навального перед Путиным? такие как ты ведуться на подобный ольгинский бред как лошки....
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а других тупо убивают, как Немцова. Х#йло после оккупации Крыма, "боинга", и т.д. и т.п. будет пускать дела которые касаются его лично на самотек? - никогда. даже "наша" "власть" начинает шевелиться когда у нее бабло отобрать хотят, невзирая на войну и кучу убитых.
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"... А с каждым годом все хуже и хуже"
------------------
А чего ты ждал касапп? За всё придется платить. И не только за Крым.
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Кризис жанра. Кого интересует этот "кубанскийказак"? Нахуа эти отбросы кому сдались? В чем новость???
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Николаевич, прям с языка снял)))
Меньше всего интересует доля крысьчан. Правда
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кизячок все равно нихера не решает, в какую жопу хуйловская гэбня пошлет, туда и потащит свое кизячье нутро
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по большому счету нагадить на его мнение... кусок дерьма... " мы думали" .. мерзость ... чем оно там думало?.... поделом тварям
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Природа ум распределила между людьми очень справедливо.
Никто не думает, что он дурак...
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десяток горячих этому мыслителю от нацгвардии ... палкой через всю спину до самой ж... ,
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А чего удивляться, ведь сам навальный и поддерживал оккупацию крыма.
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" с каждым годом все хуже и хуже"? - ета патамушта ані ускіє у ніх каждим годам всьо уже і уже.
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Переспал с джигитом и сразу терьористам сладкозадым стал
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Лось с глубокого похмелья, подходит к реке, плюхает в неё морду по самые уши и пьёт, пьёт, пьёт... А на берегу охотник видит лося на водопое и тут же всаживает ему дуплетом два заряда картеxи. Ноль эмоций, лось пьёт. Охотник ещё дуплет. Лось пьёт. Охотник ещё дуплет... Лось поднял голову из воды, посмотрел мутными глазами и говорит: "Ничего не пойму - пью, а мне всё хуже и хуже..."
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Да, жаль казака..., что не успел умереть за ху...ла
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Ой , ой а как же так ? )))) А с какова бодуна надо было быть хорошо если умереть хотите , разрушайте и убивайте ? Веками доказоно что жить хорошо если создают , творит доброту и кросоту , строит и работают , а не врагов кругом наживают .
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Раша-отстой.Никогда народ там не жил.Существуют ничтожно. грязно и в царя доброго верят.
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"...Террористу Панчуку 47 лет..." - вроде бы давно уже вышел из детского возраста...
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Даже к дремучему люмпену начинает подкрадываться прозрение...
Русский бунт все ближе...Бессмысленный и беспощадный...
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Мне каЭтся, что это такая местная кацапская надя савченко. В мужском корпусе.
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Потомственный кизяк-птушник решил стать крупным политическим деятелем на расее, шариковы будоражат стабильность в Великоскрепной.
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Безнравственно не менять убеждения.
Ф. Достоевский

Человек, которого убедили против его воли, не отречется от своего мнения и поневоле.
Д. Карнеги

Ничто так не похоже на искреннюю убежденность, как злобное упрямство
Ж. Лабрюйер

Убеждения - суть более опасные враги истины, чем ложь.
Ф. Ницше

У многих людей убеждения не более, чем привычка.
Ж. Ромен

У дураков всегда больше принципов.
А. Вампилов

Меняйте ваши мнения, сохраняйте принципы: меняйте листья и сохраняйте корни.
В. Гюго

Непоколебимая принципиальность свойственна глупцам, беспринципность - подлецам.
Э. Севрус

Если принцип хорош для чего - либо, то стоит жить в соответствии с ним.
Б. Франклин
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Учёные Мордовии заявили,что на Солнце образовалась огромная дыра и предлагают послать корабль для исследования - газета "Мордовский Край"
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Самое классное в его выступлении это:"Они идейные, в мае поехали, а в августе уже ребята погибли". а вообще то это безмозглый, тупой представитель путинской пропаганды застрявший своим умишком в 19 веке. Времен "великого" царя и ненасытных бояр. Навальный такой же Путин только молод еще.
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он и вправду считает казаков отдельным народом ???
Дебил короче
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Ходят утки по двору,
Серенькие крякают.
Еб...т в ж...пу казака
Лишь медальки звякают.
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Дебилы блд.! Они дУмали!))) Думали, что спизд"или у соседа - и все будет хорошо!
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Крутиться як г*мно в ополонці той кізяк...
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Умилила фраза:"Ну думали после Крыма заживем. Все у нас будет хорошо". Интересно, на кокой логике основывались эти умозаключения. Не Америку к себе присоединяли, а дотационный регион. О чем думали?
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для чого ця агітація за кацапів?!
вважаю є проста формула - гарних кацапів в гарні гроби, а поганих в погані!
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закончил восьмилетку, ПТУ, потом, по словам российского боевика, получил образование по специальностям "юрист и юриспруденция" Источник: http://censor.net.ua/n437820Еще один папа - юрист ?
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прорашенеские тролли в эту тему как ястребы слетелись, из 10 постов 9 ихних. Видать, цапануло....
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На РАБссии подобных Сталагмитных Сусликов 86% из 90 миллионого насэления..
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Правильной дорогой идут, давно пора скинуть хуйло-комуняцкий режим мандуры
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Это он,типа перед смертью покаялся? Ну смажут петлю мылом два раза. Так уж и быть.
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Да ну, литвины всегда казаков лупили, вот ему и обидно.
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Кстати мало кто знает,что ссср дохлый напал на Германию в 1953 году,точное число погибших в той бойне Кремлешакалы скрывают до сих пор...
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Таки да. Лёха жосткий правдоруб; на серьёзных поцанов наехал. Однако, ходит лишь с условным сроком.
https://podshivka.files.wordpress.com/2010/08/72.jpg
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Окончательный Акт прекращения войны с Германией был подписан аж 25 января 1955 года..,вот такие пироги..а Вы и не знали? терь будете знать..
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Совки нападали на Германию после 1945 года 2 раза,в 1948 году и летом 1953 года.Конрад Адэнауэр решил не воссоединять ФРГ и ГДР ,оставив совкам коммуняцое быдло из ГДР...
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Если Навальный агент хуйла, зачем устраивать массовые митинги? Ведь они могут в любой момент вспыхнуть и пизда всем кремлевцам.
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" могут в любой момент вспыхнуть"- нет, не могут.
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До некоторых аленей стало кое шо доходить... Видать ягель мельчает.
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явная недоработка рашистских спецслужб, надо учиться у сев. Кореи, там народ счастлив, потому что их лидер счастлив, а в рашке, че-то не все чувствуют радость от того, что их нацлидер сыт, обут, одет и счастлив в браке...
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Як так? Кармiл крим Украiну, а кубань не пракормiт?
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Идиот... навальный - это ставленник путина. Вот ничему жизнь не учит..
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Майдан на РАБссии будет 29 апреля под лозунгом "НАДОЕЛ" и фото с плешивым педофилом.. Неонациссты Навальный Мальцев и К* рвутся в Кремль
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Да какая разница - Путин, Навальный или ещё кто-то? Империя зла должна быть разрушена, иначе мира не будет.
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по-Черномырдину получилось, думали как лучше, а получили расею...
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"А я объясню, почему вы идиоты": российский журналист обратился к своим согражданам

Российский блогер и журналист Александр Тверской обратился к своему народу:
Никогда я не пойму и не приму этого преступного и неадекватного поведения своего народа по отношению к аннексии Крыма. Зачем всё это нужно было конкретной мафии в Кремле - я прекрасно осознаю, а вот реакция народа меня ставит в тупик. Что в вашей жизни изменилось, когда Крым вошёл в состав России? Вам тесно жить что ли было, мало территории? Или вам кто-то запрещал приезжать в Крым, отдыхать там и нажираться? Или возвращение Крыма отразилось как-то в лучшую сторону на вашем благосостоянии? Выросли зарплаты, улучшились условия жизни, дороги стали качественные, пенсии повысились? Я пытаюсь найти хоть какое-то рациональное зерно в вашем зверином восторге или в молчаливом и покорном одобрении этого международного преступления, на которое пошла власть. Не нахожу.
Вот, есть у вас теперь Крым. Мировое сообщество отвернулось от России, обложила санкциями, денег в этот Крым ушло немерено за счёт ваших налогов, пенсий и зарплат, жизнь стала ещё хуже, ещё гаже, ещё бессмысленнее. Для жителей самого Крыма всё тоже стало напорядок печальнее. Денег нет, перебои с продовольствием, электричеством, безработица, курорты развалились окончательно, коррупция под доменом ru расправила свои плечи на полуострове, крымских татар преследуют, российская нищета и разгильдяйство ассимилировалось в Крыму и заняло прочные позиции.
Всем в результате стало жить хуже. Крымчанам, которые ходили на референдум, крымчанам, которые не ходили, крымским татарам, остальным россиянам по всей стране. Кроме власти. Власть чувствует себя на коне. И кому стало легче и лучше в практическом, прагматическом смысле от аннексии Крыма? Никому. Тогда чему вы радуетесь, идиоты?
А я объясню, почему вы идиоты. Вы одобрили международное преступление - это раз. Вы не знаете законов, вы не чтите законы, вам наплевать на всех, кроме вас - это два. Вы позволили пропаганде вас оболванить за несколько месяцев, до аннексии Крыма вы о нём даже не думали, вы не имеете собственного мнения - это три. Условия вашей жизни ухудшились, но вы по-прежнему считаете, что Крым надо было возвращать - это четыре. Вы боитесь НАТО, но сами сделали всё, чтобы настроить НАТО против себя, вы боитесь, но почему-то ездите отдыхать в страны НАТО, которые живут лучше, чем Россия, вы боитесь, но никогда ни один солдат НАТО не ступил на территорию вашей страны, в отличие от солдат РФ, вы нелогичны, вы параноики - это пять. Вы за торжество исторической справедливости, но вы не знаете историю, вы неучи - это шесть.
А что это за народ, которому для чувства собственного достоинства нужны аннексии, вечное противостояние с миром и ненависть к другим? Что это за народ, который может существовать лишь войной или её предчувствием? Этот народ глубоко больной и несчастный.
Скажите им в конце, концов война закончилась 70 лет назад.
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Если мацкали перенесут день паБеды над Германией с 9 мая 1945 года на 25 января 1955 года,я лично буду не против,и Батя мой так хотел когда то....
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Он всё врёт. Он предатель путина, а значит россии. Это фейк и проделки украинской пропоганды. Ни что не может очернить белую и пушистую россиию и её руководство. Это засланный казачок фашист жидобандеровец.
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с 1 по 4 мая 1886 года в Чикаго проходил Майдан за 8-часовый рабочий день и улучшение условий труда для омеринкаских рабочих по всем штатам.Полиция разогнала Майдан и митинг у ворот завода МакКормик,а также на Хэймаркете..сотни арестованных,потом были Суды и несколько человек были казнены.Правительство пошло на уступки 7 часовый рабочий день был принят
Отмечать праздничек Омериканский бум?
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гготовлюсь,аж 7 ведер картопельки проросли нехило..Пиночетша моя ждёт хорошей погоды
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Образец кацапологики . Сперва жили расейские холопы херово , но когда ихний сцарь решил напасть на соседний народ , они решили , шо уж сейчас то заживут и быстренько побежали на войнушку и даже отхапали часть чужой земельки (хотя своей больше чем дохрена) . Но тут что-то не срослось , расейских холопов начали методично жмурить в фошиздской Украине и медяков в кармане почему-то всё меньше ... Отседова вывод - этот сцарь неправильный , давайте нам другого ...
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Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 1 ч.1 час назад
российский крейсер "Мурманск" затонувший от шторма у берегов Норвегии еще в 1994 году прекрасно показывает "фсю мосчь" флота нищей россии!

Кубанский казак Панчук, который "был готов умереть за Путина", решил поддержать Навального: "Думали, после Крыма у нас все будет хорошо. А с каждым годом все хуже и хуже" - Цензор.НЕТ 6448
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Отсель грозить мы будем шведу норвежцам .
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на Дамбассе вы воюем с омериканцами.
александр профанов.кацаПсинский пЫсатель... и публицсцыст
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКубанский казак Панчук, который "был готов умереть за Путина", решил поддержать Навального: "Думали, после Крыма у нас все будет хорошо. А с каждым годом все хуже и хуже"
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