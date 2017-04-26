 Кубанский казак Панчук, который "был готов умереть за Путина", решил поддержать Навального: "Думали, после Крыма у нас все будет хорошо. А с каждым годом все хуже и хуже"

Об этом пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
26 марта, посмотрев в интернете на уличные протесты против коррупции, кубанский казак-террорист Евгений Панчук решил присоединиться к избирательной кампании оппозиционного лидера Алексея Навального. Выступление российского террориста в дискуссионном клубе в Краснодаре 15 апреля наделало много шума. Издания стали публиковать интервью с "казаком, который "был готов умереть за Путина", а теперь решил поддержать Навального". В выступлении и интервью боевик Панчук рассказывал, как с другими террористами-казаками ездил "присоединять" Крым" (он даже носит две соответствующие "медали"), но что его отношение к войне с Украиной поменялось после начала боевых действий на Донбассе. 20 апреля террорист Панчук собрал пресс-конференцию в Краснодаре, в помещении штаба Навального, и там был атакован группой людей - в него бросали яйцами и мукой, облили молоком.
Террористу Панчуку 47 лет, он родился в Краснодаре, закончил восьмилетку, ПТУ, потом, по словам российского боевика, получил образование по специальностям "юрист и юриспруденция" и "менеджмент", работал на предприятиях городского хозяйства в Ейске и Краснодаре. Женат, четверо детей. В казачьем движении, говорит террорист Панчук, он с первых дней, 25 лет: "Я родовой казак, деды, прадеды, родители - все казаки". Эволюцию своих политических взглядов за последнюю четверть века террорист Панчук описывает так: "В 90-е жизнь у нас была тяжелая. Распад Советского Союза как и все воспринял: развалился и развалился. Особых протестов не было. Мне был 21 год, надо было учиться, работать, семью содержать. Как-то выживали, как и все. Ельцина мы презирали и сейчас презираем. Когда Ельцин сказал: вот ваш президент, Путин, того никто не знал. Первое отношение к Путину было: что Ельцин нам хорошего может предложить? Так мы все эти годы к Путину относились. Вспомните, какие акции протеста были до событий в Крыму - у него рейтинг был нулевой. Тут случается Майдан на Украине, события в Крыму - рейтинг у него сразу взлетает до 86%, он становится "собирателем русских земель". Ну, думали, сейчас заживем, после Крыма у нас все будет хорошо. А с каждым годом все хуже и хуже. Весной [2014-го] у нас начинается война на Донбассе, ребята наши, молодые казаки гибнут, мы их хороним одного за одним. Естественно, сейчас у меня крайне негативное отношение к Путину".
"За 17 лет, что Путин находится у власти, он нас народом не признал. Мы всю свою жизнь боремся, с начала 1991 года, и собираемся как народ, не как служивое сословие: у нас не все могут держать оружие, у нас есть старики 70-80 лет, школьники, студенты, врачи, учителя, профессора. Мы же народ, мы не все служим. А за 17 лет, за которые он нас народом не признал, какое будет отношение? Кто сидит на зарплате, дружинниками работает - видите, провокация была сегодня, кто на зарплате, эту акцию устроили. А кто нормальные казаки - рядом со мной сидели, в том числе представитель официального реестрового войска, молодой парень", - добавил террорист Панчук.
"26 марта у меня изменилось мнение именно о Навальном, об оппозиции. О Путине у меня поменялось мнение резко, когда наши казаки, добровольцы поехали воевать на Донбасс. В Крыму была тысяча казаков, грубо говоря, а на Донбасс, насколько я знаю, и это даже завышенные цифры, поехало меньше ста казаков. Из тех казаков, что были в Крыму, поехали единицы. Они идейные, в мае поехали, а в августе уже ребята погибли. Двое казаков, что были на пресс-конференции, тоже воевали, они еще в 2015 году вернулись, поняли, что против своих братьев воевать они не хотят, что эта война неправильная, что война специально затягивается. В январе 2015 года я на сходе выступал против войны с Украиной, на меня резко с критикой обрушились, было разбирательство жесткое, вплоть до исключения из общества за это. Нам все время говорили, что Навальный - это агент Госдепа, там вышли непонятно кто, провокаторы, алкоголики, наркоманы, гомосексуалисты. Я не пошел на этот митинг. А когда я увидел, что там адекватные люди, у меня поменялось мнение не о Путине, - у меня к нему еще с 2014 года отрицательное отношение, - у меня поменялось мнение о Навальном, - что он положительный человек. После этого я стал поддерживать именно Навального. А против самого Путина я выступал еще с 2014 года", - подчеркнул террорист Панчук.
"Путина терпеть мы уже не хотим. Президенту больше двух сроков нельзя избираться - у него начинается звездная болезнь, синдром Наполеона начинается: надо [ему] в Сирии воевать, надо с Украиной воевать. А следующая война у нас, знаете, с кем будет - с Белоруссией. Вот посмотрите. Они же безвизовый режим ввели с Европой. А приближенные Путина говорят: народ не хочет в Европу, он в Россию хочет. Десять человек в каком-нибудь селе белорусском поднимут российский флаг, и что тогда, наши войска введут? Мол, народ Белоруссии не с Европой, он с Россией? Это же брехня. Люди хотят жить по-человечески, путешествовать по всему миру, в Европу. Белоруссия - тоже цивилизованная страна, а нас сейчас загоняют в XVII век - все кругом враги, вокруг России ополчились, одна Россия самая великая, со всем миром воюет. А вы такие бедные, несчастные, голодайте, ведь война против России идет, санкции ввели. А против нас санкций нет, против России никто санкции не ввел, газ все у нас покупают. Я езжу по всему миру, меня везде пускают. Ввели санкции против двух десятков воров, частных компаний, а вы в эти сказки верите", - резюмировал террорист Панчук.
5408 86
Путин намекал на отказ от поддержки Асада, - Эрдоган(71)
"Я счастлив безмерно", - в честь дня рождения Жириновского хор юношей исполнил гимн "Боже, царя храни" возле портрета Путина в Госдуме. ВИДЕО(128)
Развлечения для рабов, кремлевская молитва, круговая порука. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(31)
Россия пользуется блокадой Донбасса как прикрытием для захвата экономических связей с регионом, - Bloomberg (обновлено)(175)
Гопник насилует Россию. В сети появился яркий мультик о Путине. ВИДЕО(0)
В храме на Львовщине нарисовали горящего в аду Путина. ФОТОрепортаж(54)
"Путь Путина в Гаагу начался", - Ирина Геращенко о решении Международного суда ООН(132)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
------------------
А чего ты ждал касапп? За всё придется платить. И не только за Крым.
Ответить
Ответить
Ответить
Меньше всего интересует доля крысьчан. Правда
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Никто не думает, что он дурак...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Русский бунт все ближе...Бессмысленный и беспощадный...
Ответить
Ответить
Ответить
Ф. Достоевский
Человек, которого убедили против его воли, не отречется от своего мнения и поневоле.
Д. Карнеги
Ничто так не похоже на искреннюю убежденность, как злобное упрямство
Ж. Лабрюйер
Убеждения - суть более опасные враги истины, чем ложь.
Ф. Ницше
У многих людей убеждения не более, чем привычка.
Ж. Ромен
У дураков всегда больше принципов.
А. Вампилов
Меняйте ваши мнения, сохраняйте принципы: меняйте листья и сохраняйте корни.
В. Гюго
Непоколебимая принципиальность свойственна глупцам, беспринципность - подлецам.
Э. Севрус
Если принцип хорош для чего - либо, то стоит жить в соответствии с ним.
Б. Франклин
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дебил короче
Ответить
Серенькие крякают.
Еб...т в ж...пу казака
Лишь медальки звякают.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
вважаю є проста формула - гарних кацапів в гарні гроби, а поганих в погані!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://podshivka.files.wordpress.com/2010/08/72.jpg
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Российский блогер и журналист Александр Тверской обратился к своему народу:
Никогда я не пойму и не приму этого преступного и неадекватного поведения своего народа по отношению к аннексии Крыма. Зачем всё это нужно было конкретной мафии в Кремле - я прекрасно осознаю, а вот реакция народа меня ставит в тупик. Что в вашей жизни изменилось, когда Крым вошёл в состав России? Вам тесно жить что ли было, мало территории? Или вам кто-то запрещал приезжать в Крым, отдыхать там и нажираться? Или возвращение Крыма отразилось как-то в лучшую сторону на вашем благосостоянии? Выросли зарплаты, улучшились условия жизни, дороги стали качественные, пенсии повысились? Я пытаюсь найти хоть какое-то рациональное зерно в вашем зверином восторге или в молчаливом и покорном одобрении этого международного преступления, на которое пошла власть. Не нахожу.
Вот, есть у вас теперь Крым. Мировое сообщество отвернулось от России, обложила санкциями, денег в этот Крым ушло немерено за счёт ваших налогов, пенсий и зарплат, жизнь стала ещё хуже, ещё гаже, ещё бессмысленнее. Для жителей самого Крыма всё тоже стало напорядок печальнее. Денег нет, перебои с продовольствием, электричеством, безработица, курорты развалились окончательно, коррупция под доменом ru расправила свои плечи на полуострове, крымских татар преследуют, российская нищета и разгильдяйство ассимилировалось в Крыму и заняло прочные позиции.
Всем в результате стало жить хуже. Крымчанам, которые ходили на референдум, крымчанам, которые не ходили, крымским татарам, остальным россиянам по всей стране. Кроме власти. Власть чувствует себя на коне. И кому стало легче и лучше в практическом, прагматическом смысле от аннексии Крыма? Никому. Тогда чему вы радуетесь, идиоты?
А я объясню, почему вы идиоты. Вы одобрили международное преступление - это раз. Вы не знаете законов, вы не чтите законы, вам наплевать на всех, кроме вас - это два. Вы позволили пропаганде вас оболванить за несколько месяцев, до аннексии Крыма вы о нём даже не думали, вы не имеете собственного мнения - это три. Условия вашей жизни ухудшились, но вы по-прежнему считаете, что Крым надо было возвращать - это четыре. Вы боитесь НАТО, но сами сделали всё, чтобы настроить НАТО против себя, вы боитесь, но почему-то ездите отдыхать в страны НАТО, которые живут лучше, чем Россия, вы боитесь, но никогда ни один солдат НАТО не ступил на территорию вашей страны, в отличие от солдат РФ, вы нелогичны, вы параноики - это пять. Вы за торжество исторической справедливости, но вы не знаете историю, вы неучи - это шесть.
А что это за народ, которому для чувства собственного достоинства нужны аннексии, вечное противостояние с миром и ненависть к другим? Что это за народ, который может существовать лишь войной или её предчувствием? Этот народ глубоко больной и несчастный.
Скажите им в конце, концов война закончилась 70 лет назад.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Отмечать праздничек Омериканский бум?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
российский крейсер "Мурманск" затонувший от шторма у берегов Норвегии еще в 1994 году прекрасно показывает "фсю мосчь" флота нищей россии!
Ответить
шведунорвежцам .
Ответить
александр профанов.кацаПсинский пЫсатель... и публицсцыст
Ответить
Ответить
Ответить