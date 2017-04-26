 12 воспитанников детского центра реабилитации госпитализировали с диагнозом "корь" в Ивано-Франковске

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.
Согласно информации медучреждения, по состоянию на 24 апреля 13 человек (в том числе 12 детей в возрасте до 15 лет) находились на стационарном лечении в областной клинической инфекционной больнице и Коломыйской районной инфекционной больнице.
Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий в центре реабилитации.
Как сообщалось, в марте 6 детей были госпитализированы из-за отравления парами хлора в аквапарке "Джунгли" в Харькове.
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