EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия, Здоровье
  559  6
Все про:болезнь (335) дети (3108) Ивано-Франковск (587)

 12 воспитанников детского центра реабилитации госпитализировали с диагнозом "корь" в Ивано-Франковске

12 воспитанников центра социально-психологической реабилитации детей госпитализированы с диагнозом "корь" в Ивано-Франковске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

Согласно информации медучреждения, по состоянию на 24 апреля 13 человек (в том числе 12 детей в возрасте до 15 лет) находились на стационарном лечении в областной клинической инфекционной больнице и Коломыйской районной инфекционной больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На востоке Украины растет заболеваемость туберкулезом и острыми кишечными расстройствами, - Минздрав

Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий в центре реабилитации.

Как сообщалось, в марте 6 детей были госпитализированы из-за отравления парами хлора в аквапарке "Джунгли" в Харькове.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Считай своих детей только после того как они переболели корью"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тересна, а на клептократов корь распространяется....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наверняка. А что она помогает? или есть доказанная информация о длительности ее действия?
 показать весь комментарий
Ответить
 
.Вакцинацию против против кори, краснухи и эпидемического паротита. проводят дважды: первую - в возрасте 12-15 месяцев, вторую - в 6 лет, перед школой.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия12 воспитанников детского центра реабилитации госпитализировали с диагнозом "корь" в Ивано-Франковске
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти