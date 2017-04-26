 "Слава живым и вечная память погибшим!", - Гройсман выразил благодарность героям-ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"31 год назад на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая экологическая катастрофа в истории человечества.
Спасибо героям, которые ценой собственной жизни и здоровья защитили нас от ужасных последствий этой трагедии. Слава живым и вечная память погибшим!", - написал Гройсман.
Как известно, 26 апреля - годовщина одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС. Станция получила название по имени города, в 15 км от которого была построена.
Напомним, лидеры Украины и Белоруссии совместно примут участие в мероприятиях по случаю 31-й годовщины аварии на ЧАЭС.
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