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 Политика Украины, Происшествия
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 "Слава живым и вечная память погибшим!", - Гройсман выразил благодарность героям-ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил уважение и благодарность за героизм участникам ликвидации аварии на ЧАЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"31 год назад на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая экологическая катастрофа в истории человечества.

Спасибо героям, которые ценой собственной жизни и здоровья защитили нас от ужасных последствий этой трагедии. Слава живым и вечная память погибшим!", - написал Гройсман.

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Как известно, 26 апреля - годовщина одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС. Станция получила название по имени города, в 15 км от которого была построена.

Напомним, лидеры Украины и Белоруссии совместно примут участие в мероприятиях по случаю 31-й годовщины аварии на ЧАЭС.

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