 Гройсман выразил благодарность героям-ликвидаторам аварии на ЧАЭС: "Слава живым и вечная память погибшим!"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"31 год назад на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая экологическая катастрофа в истории человечества.
Спасибо героям, которые ценой собственной жизни и здоровья защитили нас от ужасных последствий этой трагедии. Слава живым и вечная память погибшим!", - написал Гройсман.
Как известно, 26 апреля - годовщина одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС. Станция получила название по имени города, в 15 км от которого была построена.
Напомним, лидеры Украины и Белоруссии совместно примут участие в мероприятиях по случаю 31-й годовщины аварии на ЧАЭС.
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можешь вместе с ними на землю обетованную. там и керуйте
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силыоффшоры ради Украины.
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Один из вариантов - Киевские власти обещают не допустить остановки метрополитена
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Вранье,сплошлое совдеповское вранье...,что штурм Берлина позавчера под Мацквой..ПОЗОРИЩЕ..
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Вулиця Прорізна (прорізана крізь земл.вал Старокиївських укріплень) виникла напр. 40-х рр.XIX ст. З 1919-Свердлова. Істор.назву вернули 1990
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"Укрэнерго" не будет прекращать поставку электроэнергии на НКТ в пределах Донецкой области до завершения строительства новой ЛЭП к Авдеевке…
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Бл*дь. Не Голубаном єдиним!
Начальником следственного отдела Авдеевки стал полицейский, сдавший боевикам Дебальцево https://beztabu.net/nachalnikom-sledstvennogo-otdela-avdeevki-stal-policejskij-sdavshij-boevikam-debalcevo_n11938 …
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как там евровидение,праздник,веселье удастся?
как там дела у Офшоренко и К' ?
как там здоровье ВР,да у всех владных укхгаинцев?
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не чули про їх програму 9 "єдиний розум"?
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