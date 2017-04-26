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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ЧАЭС (329) Чернобыль (340) Гройсман (2840) чернобыльцы (528)

 Гройсман выразил благодарность героям-ликвидаторам аварии на ЧАЭС: "Слава живым и вечная память погибшим!"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил уважение и благодарность за героизм участникам ликвидации аварии на ЧАЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"31 год назад на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая экологическая катастрофа в истории человечества.

Спасибо героям, которые ценой собственной жизни и здоровья защитили нас от ужасных последствий этой трагедии. Слава живым и вечная память погибшим!", - написал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью в Киеве отслужили панихиду по погибшим во время катастрофы на ЧАЭС

Как известно, 26 апреля - годовщина одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС. Станция получила название по имени города, в 15 км от которого была построена.

Напомним, лидеры Украины и Белоруссии совместно примут участие в мероприятиях по случаю 31-й годовщины аварии на ЧАЭС.

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Достойные слова достойного руководителя страны.
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И тут гройся , без него ну никак. Разводитель страны из шоблы блока патриотов панамы.
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Дежурные слова ставленника барыги. Одинаковые на все случаи жизни. Только объекты разные подсталяются в речь
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мне его "благодарность" не нужна - пусть ее себе на жопу нацепит!
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как говорил знакомый -спасибо то много ,можно и деньгами)
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Да кому это уважение всралось? Пусть засунет его себе в очЪко, барыга базарная!
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да, но вот только имена героев не прозвучали. Да и вряд ли он их знает.
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Благодарите люди Бога что дал нам таких достойных и уважаемых правителей как наши господа Президент и премьер-министр.
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Боги у нас с ними разные. Они может в церковь и ходят, как папередники, только религия у них вся в офшорах спрятана.
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фишер, не "наши", а "ваши". и не господа, а барыги)))
можешь вместе с ними на землю обетованную. там и керуйте
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Огромное спасибо тем, кто делал эту работу!!!!
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Благодарность гройцмана на хлеб они не намажут и в аптеке на лекарства не выменяют. Эта сытая харя пиарится даже там, куда и в мыслях не приближалась.
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Молодой,умный,красивый премьер-министр господин Гройсман отдает все свои силы ради Украины.
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Молодой,умный,красивый премьер-министр господин Гройсман отдает все свои силы оффшоры ради Украины.
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Утро. Эт только начало. Сегодня на костях Героев, погибших будут пиариться все тайные и явные негодяи.
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Все правительства использовали горе Украины для наживы . Президент Украины Петя участвовал в грабежах бабла из Чернобыльских фондов . Возможно Гнойсман не успел сего то спереть . Видать сейчас продумывает варианты . Гнида .
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пусть эта сытая харя отменит подачку в 170(!) гривен, вместо положеных по ЗАКОНУ 30% надбавки к пенсии от прожиточного минимума!
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Гройсману тогда было 18 лет всего лишь.Коммуняцкие шакалы тех лет возили детвору свою на Кубу со всех областей СССРа дохлого,чернобыльских детей туда почти не возили.Партбонзы тогда знали свою работу на "5" и демонстрация в центре Киева на 1 мая показала единство коммуняцих ШАКАЛОВ Мой двоюродный брат по армейке дозиметрист был там 2 раза,в мае и в октябре 1986 года,умер в 1988 году...
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..Товариш ....на пенсії- три рокі прожив !..Ще судився з пенсійним. щоб дали чорнобильску пенсію по роках !!!
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"Золотой ты человек, Влади́мир Бори́сович. Все о народе думаешь."


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да так небольшой пожарчик был на ЧАЭС, но уже почти потушили.Ничего страшного не произошло,Правительственная комиссия приступила к работе.Программа ВРЕМЯ.27 апреля 1986 года...
Вранье,сплошлое совдеповское вранье...,что штурм Берлина позавчера под Мацквой..ПОЗОРИЩЕ..
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Київське Земляцтво‏ @ZemlyactvoKyiv 16 ч.16 часов назад
Вулиця Прорізна (прорізана крізь земл.вал Старокиївських укріплень) виникла напр. 40-х рр.XIX ст. З 1919-Свердлова. Істор.назву вернули 1990

Гройсман выразил благодарность героям-ликвидаторам аварии на ЧАЭС: "Слава живым и вечная память погибшим!" - Цензор.НЕТ 8350
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Интерфакс-Украина‏ @interfaxua 15 ч.15 часов назад
"Укрэнерго" не будет прекращать поставку электроэнергии на НКТ в пределах Донецкой области до завершения строительства новой ЛЭП к Авдеевке…
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Українець‏ @Ukrainian2013 24 ч.24 часа назад
Бл*дь. Не Голубаном єдиним!
Начальником следственного отдела Авдеевки стал полицейский, сдавший боевикам Дебальцево https://beztabu.net/nachalnikom-sledstvennogo-otdela-avdeevki-stal-policejskij-sdavshij-boevikam-debalcevo_n11938 …

Гройсман выразил благодарность героям-ликвидаторам аварии на ЧАЭС: "Слава живым и вечная память погибшим!" - Цензор.НЕТ 3929
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Вся вина за Чернобыль лежит на академике Александрове и его опричниках из ядерного центра...
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каждый день погибают лучшие украинцы....
как там евровидение,праздник,веселье удастся?
как там дела у Офшоренко и К' ?
как там здоровье ВР,да у всех владных укхгаинцев?
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Посрать на Кондитера с Гройсманом ума много не надо...
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сенатор,а что много ума надо чтобы вылизать офшоровичу и К' до блеска?
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а це і є їх країною..вони нищать населення,українську націю,на цій землі буде їх хазарія..
не чули про їх програму 9 "єдиний розум"?
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Совковый Гройсмон , подяка должна быть в купюрах ,а не словами, за твою подяку ,ничего не купишь в магазине , как денежная еденица она не ходит Денег дай ссученышь . люди там оставили здоровье и жизни Совок из Гройсмана так и не вышел
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман выразил благодарность героям-ликвидаторам аварии на ЧАЭС: "Слава живым и вечная память погибшим!"
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