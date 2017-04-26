 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи Тернового на Луганщине 77 танков и 13 ББМ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщили в пресс-службе миссии.
На основе данных воздушного наблюдения было зафиксировано следы не менее 20 тяжелых машин.
За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения на основе данных воздушного наблюдения было обнаружено наличие 77 танков (неустановленного типа) вблизи Тернового на полигоне.
В этом же месте, согласно данным воздушного наблюдения, было выявлено 13 боевых бронированных машин (неустановленного типа).
В Луганской области миссия зафиксировала около 220 нарушений режима прекращения огня. Патрулирование СММ было ограничено, что повлияло возможность фиксировать нарушения режима прекращения огня.
Напомним, по данным группы ИС, боевики на Донбассе укрепляют передовые рубежи и наращивают запасы ГСМ.
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и я так понимаю что шахтеры как раз спускаясь в шахты тренировались там есздить на этих танках
мир не особо отличается от ввх.тоже прикрывает 1 глаз и говрит я типа сплю...
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