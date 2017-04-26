EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  1125  11
Материалы по теме:
Все про:вооружение (3355) ОБСЕ (2508) танк (690) Донбасс (14295) техника (666)

 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи Тернового на Луганщине 77 танков и 13 ББМ

Беспилотный летательный мини-аппарат ОБСЕ зафиксировал танк (Т-64) в 4 км к северо-западу от оккупированного села Смелое (31 км к северо-западу от Луганска), что является нарушением соответствующих линий отвода.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщили в пресс-службе миссии.

На основе данных воздушного наблюдения было зафиксировано следы не менее 20 тяжелых машин.

За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения на основе данных воздушного наблюдения было обнаружено наличие 77 танков (неустановленного типа) вблизи Тернового на полигоне.

В этом же месте, согласно данным воздушного наблюдения, было выявлено 13 боевых бронированных машин (неустановленного типа).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

В Луганской области миссия зафиксировала около 220 нарушений режима прекращения огня. Патрулирование СММ было ограничено, что повлияло возможность фиксировать нарушения режима прекращения огня.

Напомним, по данным группы ИС, боевики на Донбассе укрепляют передовые рубежи и наращивают запасы ГСМ.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эти твари между 2-м и 8-мая наверняка затеют наступление. Путину и всей кацапне аж неймется, если не сорвать, то хотя-бы нагадить на Евровидение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А нафиг нам в обороне танки. Нам главное Стугна, Корсар, в идеале Джевелин по больше . Точную , эффективную артиллерию Закопаться по самые не хочу и в если попрут то было чем сжечь их к ...Елене Марковне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нехеровые шахты
и я так понимаю что шахтеры как раз спускаясь в шахты тренировались там есздить на этих танках

мир не особо отличается от ввх.тоже прикрывает 1 глаз и говрит я типа сплю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
не виключно, шо можлива велика наступальна хода ціх орків.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обострение на линии разграничения начнется перед открытием новой сессии парламента, ведь надо будет отвлечь народ от принятия анти народной пенсионной реформы и продажи земли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
https://www.google.com.ua/maps/place/Терновое,+Донецкая+область/@47.9892926,38.6053094,17z/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x40e056c5ebc205bb:0x8ee3d76722c483c5?hl=ru
 показать весь комментарий
Ответить
 
2 танковых бата..и в районе сосредоточения...эх точку бы туда или залп урагана
 показать весь комментарий
Ответить
 
що таке: прозріли? як в тому жарті-анекдоті: "як тільки привалило стіною, з наглядачем ОБСЄ сталося чудо - він почав не тільки "дивитися", а ще й бачити!"
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБеспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи Тернового на Луганщине 77 танков и 13 ББМ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти