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 Происшествия, Общество
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Все про:панихида (46) ЧАЭС (326) Чернобыль (337) чернобыльцы (527) крушение (377)

 Ночью в Киеве отслужили панихиду по погибшим во время катастрофы на ЧАЭС

В киевском соборе архангела Михаила ночью отслужили панихиду по погибшим во время пожара на ЧАЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".

На церемонии присутствовали участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и их родственники. В 1:23 (время взрыва на АЭС), было произведено более 30 ударов колокола - по количеству лет, прошедших со дня трагедии. После этого, присутствующие возложили цветы к мемориалу.

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Напомним, 26 апреля - годовщина одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС. Станция получила название по имени города, в 15 км от которого была построена.

Напомним, лидеры Украины и Белоруссии совместно примут участие в мероприятиях по случаю 31-й годовщины аварии на ЧАЭС.
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лучше бы вернули украденую 30% надбавку к пенсии...вместо сениных 170 (позорных) гривен!
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кто о чем , а вшивый о бане .причем здесь новость о трагедии на чаес к надбавке о пенсии?
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Память о погибших - это правильно. Но то, что о ещё живых забыли - это несмываемый позор.
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было произведено более 30 ударов колокола - по количеству лет Источник: http://censor.net.ua/n437816
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНочью в Киеве отслужили панихиду по погибшим во время катастрофы на ЧАЭС
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