 Ночью в Киеве отслужили панихиду по погибшим во время катастрофы на ЧАЭС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".
На церемонии присутствовали участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и их родственники. В 1:23 (время взрыва на АЭС), было произведено более 30 ударов колокола - по количеству лет, прошедших со дня трагедии. После этого, присутствующие возложили цветы к мемориалу.
Напомним, 26 апреля - годовщина одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС. Станция получила название по имени города, в 15 км от которого была построена.
Напомним, лидеры Украины и Белоруссии совместно примут участие в мероприятиях по случаю 31-й годовщины аварии на ЧАЭС.
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