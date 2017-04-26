 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 122-мм артсистем, 120- и 82-мм минометов, зениток, БТР и БМП. За сутки - 65 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки российско-террористические войска 65 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.
Так, по данным штаба, на донецком направлении, огнем из минометов калибром 120-мм, вооружение БТР, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты сил АТО вблизи Песков. 120-мм минометы применил в районе Опытного и Луганского. По защитникам Авдеевки и Каменки бил из минометов калибром 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитникам шахты "Бутовка" открывал огонь из минометов калибром 82-мм. Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по нашим воинам в районе Троицкого и Зайцево, а позиции под Новгородским обстрелял из пулеметов и зенитной установки ЗУ-23-2. Вооружение БМП враг применил рядом с Верхнеторецким. Вблизи Авдеевки и Новгородского активно действовали снайперы противника.
На приморском направлении из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг вел огонь по позициям украинских сил в Новотроицком. Морских пехотинцев вблизи Водяного и Гнутово накрывал огнем из минометов калибром 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а против защитников Марьинки применил 82-миллиметровые минометы. По опорным пунктам в районе Красногоровки бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а рядом с Широкино и Павлополем - из гранатометов и стрелкового оружия. Против морских пехотинцев под Водяным и Широкино враг применил также вооружения БМП. Под Новотроицким активность проявляли вражеские снайперы.
На луганском направлении, огнем артиллерийских систем калибром 122-мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения БТР и противотанковых гранатометов подразделения российско-оккупационных войск накрывали наши опорные пункты вблизи Новоалександровки. Минометы калибром 82-мм противник применил в районе населенного пункта Желтое, а из гранатометов различных систем обстрелял наши позиции вблизи Крымского и Попасной. Из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БТР враг бил по защитникам Новозвановки.
"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня", - отметили в пресс-центре АТО.
Как сообщалось ранее, 24 апреля боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО.
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Боти Тимошенко почали активно нахвалювати Лукашенка та його ;політику;.
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