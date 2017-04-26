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 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 122-мм артсистем, 120- и 82-мм минометов, зениток, БТР и БМП. За сутки - 65 обстрелов, - штаб

Ситуация в районе проведения АТО обострилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки российско-террористические войска 65 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Так, по данным штаба, на донецком направлении, огнем из минометов калибром 120-мм, вооружение БТР, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты сил АТО вблизи Песков. 120-мм минометы применил в районе Опытного и Луганского. По защитникам Авдеевки и Каменки бил из минометов калибром 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитникам шахты "Бутовка" открывал огонь из минометов калибром 82-мм. Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по нашим воинам в районе Троицкого и Зайцево, а позиции под Новгородским обстрелял из пулеметов и зенитной установки ЗУ-23-2. Вооружение БМП враг применил рядом с Верхнеторецким. Вблизи Авдеевки и Новгородского активно действовали снайперы противника.

На приморском направлении из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг вел огонь по позициям украинских сил в Новотроицком. Морских пехотинцев вблизи Водяного и Гнутово накрывал огнем из минометов калибром 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а против защитников Марьинки применил 82-миллиметровые минометы. По опорным пунктам в районе Красногоровки бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а рядом с Широкино и Павлополем - из гранатометов и стрелкового оружия. Против морских пехотинцев под Водяным и Широкино враг применил также вооружения БМП. Под Новотроицким активность проявляли вражеские снайперы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки трое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения, - штаб АТО

На луганском направлении, огнем артиллерийских систем калибром 122-мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения БТР и противотанковых гранатометов подразделения российско-оккупационных войск накрывали наши опорные пункты вблизи Новоалександровки. Минометы калибром 82-мм противник применил в районе населенного пункта Желтое, а из гранатометов различных систем обстрелял наши позиции вблизи Крымского и Попасной. Из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БТР враг бил по защитникам Новозвановки.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня", - отметили в пресс-центре АТО.

Как сообщалось ранее, 24 апреля боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО.

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Статистика: Во время т.н. перемирия, украинских воинов гибнет больше, чем во время активных боевых действий, не говоря про поддержку сепаров, деньгами, товаром, жратвой, оружием и боеприпасами. А ты проплаченый троль и не более
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А приведи эту статистику с цифрами пожалуйста
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Ты же не для того тут сидишь, что бы соглашаться с реальной статистикой . Ты же получаешь зарплату за то, что бы поддерживать статистику от главноторгующего . Ты бы еще статистику роттердам+ у меня спросил бы
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То мені здалося, чи у солдатика на камуфляжі кілька колорадських стрічок причеплено?
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і шо, ми терпіли..... може штабним крисам та спікерам на передову... ну дійсно, зат. рахали вже.... скільки там можно хлопців під м'ясорубку підставляти...... шо Петро телефон загубив??? подзвони своїм закардонним презам, кажи шо мов сволота расіянська окуела, будемо мочкувати їх адекватно у відповідь....... точно телефон загубив наш.....?? ((
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І моторошна тиша від завжди говіркого Петра.. Навіть жодного слова співчуття родинам загиблих воїнів від нього не чуємо..
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Ну пока стратеги от Главноторгующего успешно торгуют жизнями украинцев, еще за барыши всяких кацахолов проплачивают, что бы им очко вылизывал
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Уж не твой точно. Твой патриот - леша порошенко да аваков младший
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Ще картинок. Кацапи вже злякалися і відступають.
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пока пэдра у власти - это блядство не закончится...
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А хто припинить війну? Назви ім'я. І не просто визнає кацапським Крим та Донбас, не гарантує Кремлю невступ України до НАТО та Євросоюзу, а реально так прийде, і поведе українців в наступ, швидко і безкровно давши нам перемогу в цій війні?
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не подскажешь, кто же это неведомый спаситель нетрусливый? ну тот который детей пошлет на передовую, они там дохнуть будут а страна воевать.
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Готується здача Криму та надання гарантій невступу України до Нато та Євросоюзу. Для чого нагнітається і ;Зрада; і ;Всьопропало;.
Боти Тимошенко почали активно нахвалювати Лукашенка та його ;політику;.
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на 40.000.000 людей есть только один "незаменимый" - трус, подонок и интриган начальник соевой шоблы!
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Или пока гарант нашего гаранта у власти, то это бл.ядство будет продолжаться.
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а когда прийдет его сменщик - что случится? сдадимся?
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кацахол, я не кажу про масштабність дій військових, а про те шо якщо хоч одна куля чи снаряд летить у бік наших військових, то треба їм, рогатим маскавітам давати відповідь, як американці тамагавками..... пам'ятаешь, шо коли наші їм добрячи всипали, ті падли, мокша-кадиркі зразу запрошували переміріе.... потім ще, та ще.... до чого я веду, треба вчитись воювати по новому..... зразу відповідь робити, а не малювати там якісь "у деяких випадках"....
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Стрелок, я не кажу що нема ответки, знаю що є.... треба, на мою думку ціх мокш-гопників чавити, ну хочаб їх заставити важкими квітами хочь деякий час мовчати.... наші брати гинуть.... ((
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3 солдата убили .... на нашей земле.....как там ракеты Ольха на видео впеченляет а вот видео по улице Артема впечетлило б больше
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг открывал огонь по позициям ВСУ из 122-мм артсистем, 120- и 82-мм минометов, зениток, БТР и БМП. За сутки - 65 обстрелов, - штаб
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