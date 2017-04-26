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 Политика Украины, За рубежом
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 Конгресс может помешать сокращению помощи Украине со стороны США, - экс-посол Хербст

Планы администрации Трампа сократить финансирование внешней поддержки могут не пройти процедуру утверждения в Конгрессе США.

Об этом сообщил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Дина Патрисиу Атлантического совета Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Укринформ ".

Он отметил, что серьезное сокращение новой администрацией США программ финансовой помощи внешней поддержки, в том числе для Украины, может не пройти процедуру утверждения в Конгрессе.

"Администрация Трампа заняла офис с узким пониманием наших нужд национальной безопасности", - ответил он на вопрос, создает ли сокращение внешней поддержки США риски для Вашингтона потерять влияние в других регионах.

Хербст подчеркнул, что Конгресс "лучше понимает важность сильного дипломатического корпуса и программ помощи в вопросах безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предоставили Украине технической помощи на 175 миллионов долларов, - Минобороны

Как сообщалось ранее, в плане бюджета США на 2018 год, обнародованном администрацией президента США, предусмотрено сокращение на треть помощи странам на пути к развитию.
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среди подростков это называется маструбация
сам себя уговариваю и удовлетворяю
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При желании мы и у себя можем найти такие деньги.Но...
Помощь Конгресса будет весьма кстати.
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Трампыч сокращает внешнюю помощь 60 странам мира,включая Афиканские,где голодает около 20 млн.человек.Изувер немецкий...
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2 Америка - вы лучше продавите и контролируйте Антикорупциррнній суд!
тогда вливать надо будет намного меньше !
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А нам самим слабо продавить? Мы же не штат США
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не слабо... просто если это будем делать мы будет больше крови...
нам (народу) нечем особо давить, мне казалось это понятно.
можем мы все... вопрос цены! если оттуда можно просто сказать чувак... будешь жить так как заставляешь жить других. и он сразу акстится. или мы тут будем кричать и митинговать. а потом друг с другом биться.
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та "допомога" осідала на рахунках Ілловайського вбивці , російського бариги Рошен та його Смотрящих.
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А политики е-декларанты с наликом в миллионах помочь родной стране не але?
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мне по возвращению из Афгана в военкомате однажды сказали : я тебя туда не посылал...
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Провожал в армию конечно не военкомат...
А папа с мамой...
Вот кто виноват...
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Бывший комбат позвал подсобить пацанву обучить,я остолоп согласился...
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если корупционный шококлан победим нам никакой помощи априоре не нужно. если прекратить воровство и коррупцию во власти то мы сами сможем кого угодго кредитовать
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Правильно, кацап. 17 год на дворе. Вперед к перевороту в рашке!
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пойду сдамся Сталагмитному Путлеру за 5 копеек
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ІнфоВійська України‏ @i_army_org 17 ч.17 часов назад
Вата,запомни: ОРДЛО- это не "Донбасс",а его 1/3
ОРЛО(т.н."ЛНР")- это не "Луганск.обл",а ее 1/3
ОРДО(т.н."ДНР")- это не "Донецк.обл",а ее 1/3

Конгресс может помешать сокращению помощи Украине со стороны США, - экс-посол Хербст - Цензор.НЕТ 8992
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сперва нужно помочь убрать коррупцию
потом давать помощь
иначе - деньги на ветер
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в 1993-94 года Омерика заплатила РАБссии за украинское ядрённое разоружение 4 миллиарда долларов,Украина получила всего лишь копеечные 350 млн. бакинских...,КРЫСЫ кремля жрали ножки Буша и не подавались..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонгресс может помешать сокращению помощи Украине со стороны США, - экс-посол Хербст
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