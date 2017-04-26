 Конгресс может помешать сокращению помощи Украине со стороны США, - экс-посол Хербст

Об этом сообщил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Дина Патрисиу Атлантического совета Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Укринформ ".
Он отметил, что серьезное сокращение новой администрацией США программ финансовой помощи внешней поддержки, в том числе для Украины, может не пройти процедуру утверждения в Конгрессе.
"Администрация Трампа заняла офис с узким пониманием наших нужд национальной безопасности", - ответил он на вопрос, создает ли сокращение внешней поддержки США риски для Вашингтона потерять влияние в других регионах.
Хербст подчеркнул, что Конгресс "лучше понимает важность сильного дипломатического корпуса и программ помощи в вопросах безопасности".
Как сообщалось ранее, в плане бюджета США на 2018 год, обнародованном администрацией президента США, предусмотрено сокращение на треть помощи странам на пути к развитию.
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сам себя уговариваю и удовлетворяю
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Помощь Конгресса будет весьма кстати.
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тогда вливать надо будет намного меньше !
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нам (народу) нечем особо давить, мне казалось это понятно.
можем мы все... вопрос цены! если оттуда можно просто сказать чувак... будешь жить так как заставляешь жить других. и он сразу акстится. или мы тут будем кричать и митинговать. а потом друг с другом биться.
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А папа с мамой...
Вот кто виноват...
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Вата,запомни: ОРДЛО- это не "Донбасс",а его 1/3
ОРЛО(т.н."ЛНР")- это не "Луганск.обл",а ее 1/3
ОРДО(т.н."ДНР")- это не "Донецк.обл",а ее 1/3
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потом давать помощь
иначе - деньги на ветер
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