 За прошедшие сутки трое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки трое украинских защитников погибли, еще четверо получили ранения", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 24 апреля боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО.
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