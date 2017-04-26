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 За прошедшие сутки трое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения, - штаб АТО

Трое украинских военнослужащих погибло, еще четверо были ранены в ходе АТО 25 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки трое украинских защитников погибли, еще четверо получили ранения", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, 24 апреля боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО.









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