Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times.
Как отмечает издание, Аллес станет первым главой Секретной службы за последние сто лет, который до своего назначения не служил в ее рядах.
Ранее Аллес 35 лет служил в морской пехоте. После ухода в отставку он в 2012 году вошел в руководство пограничной и таможенной службы США.
Напомним, в феврале 2017 года появилась информация, что глава Секретной службы США Джозеф Клэнси уходит в отставку. В сферу полномочий Секретной службы США входит множество функций, однако ее приоритетной задачей является охрана президента и иных высокопоставленных чиновников, а также их родных, в том числе обеспечение охраны Белого дома.
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Уже давно не секрет, что в городе, где я живу, произошел теракт, погибли люди и тут кроме скорби и слез нет ничего.
Прошел день после теракта, и я решил пройтись до метро Сенная и возложить цветы. Уже подходя к метро, я начал ощущать, скрепность и духовность на всю голову города героя в прошлом. К говорящим трем мужчинам подбежали 4 мента или полицейских или полицаев ,я не в курсе как Бородач. Менты - тьфу, полицаи б.., короче эти внутренние органы разогнали митинг из 3 мужиков (видимо спасли жителей спб) и пошли с чувством выполненного долга дальше. Ну, ничего подумал я и пошел дальше. Все ларьки с цветами были закрыты уже ( действительно было уже 11 вечера ) и я не много расстроился, Но мое горя длилось не долго. Уже у Спасской я увидел человека с табличкой цветы 24 часа, видимо он прочитал мои мысли и подбежал ко мне,
Не хотите купить цветы молодой человек - спросил он
Как вы догадались - ответил я
НУ как же теракт же все же - добавил он
Действительно - ответил я , и он мне рукой показал, где я могу купить цветы
Купив цветы я подошел к метро Сенная и возложил из рядом с остальными цветами, я отошел и заметил записки с соболезнованиями и венки, и другие надписи. И все бы ничего , но одна записка меня очень удивила. На небольшом листке ( немного мятом) была надпись:Нас не поставить на колени
Какие колени подумал я , В стране где за ходя в метро не знаешь, придешь ты домой или нет, где мизерные пенсии и пособия по безработицы 950 руб. ( СПб), где больше 20 лямов человек живут за чертой бедности и нас не поставить на колени ?? и это я ее молчу про то что данный теракт могли совершить спецслужбы.
Это так меня разозлило , что просто процитировал Лаврова (дебилы Бля ) и пошел по домам.
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