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 Трамп назначил нового главу Секретной службы США, - The New York Times

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп новым руководителем Секретной службы страны, которая занимается охраной первых лиц государства и их родных, назначил отставного генерала морской пехоты Рэндольфа Аллеса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, Аллес станет первым главой Секретной службы за последние сто лет, который до своего назначения не служил в ее рядах.

Ранее Аллес 35 лет служил в морской пехоте. После ухода в отставку он в 2012 году вошел в руководство пограничной и таможенной службы США.

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Напомним, в феврале 2017 года появилась информация, что глава Секретной службы США Джозеф Клэнси уходит в отставку. В сферу полномочий Секретной службы США входит множество функций, однако ее приоритетной задачей является охрана президента и иных высокопоставленных чиновников, а также их родных, в том числе обеспечение охраны Белого дома.
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Полезная аналитика из вражеского стана : "Если бандеровцы захотят повторить действия хорватов в условиях Донбасса, то наступать они будут в лоб, внезапно, кинжальными ударами (когда войска сосредотачиваются в одном месте и таким образом на узком участке фронта создаётся многократное превосходство в живой силе и технике), по трём направлениям - на Донецк, Макеевку и Горловку. После их взятия сопротивление вооружённых сил ДНР будет в основном сломлено и остальную территорию добьют без особого труда" - Война с ИГИЛ и казнь Новороссии
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ТЕРАКТ В СПБ ИЛИ РОССИЮ НЕ ПОСТАВИТЬ НА КОЛЕНИ.

Уже давно не секрет, что в городе, где я живу, произошел теракт, погибли люди и тут кроме скорби и слез нет ничего.

Прошел день после теракта, и я решил пройтись до метро Сенная и возложить цветы. Уже подходя к метро, я начал ощущать, скрепность и духовность на всю голову города героя в прошлом. К говорящим трем мужчинам подбежали 4 мента или полицейских или полицаев ,я не в курсе как Бородач. Менты - тьфу, полицаи б.., короче эти внутренние органы разогнали митинг из 3 мужиков (видимо спасли жителей спб) и пошли с чувством выполненного долга дальше. Ну, ничего подумал я и пошел дальше. Все ларьки с цветами были закрыты уже ( действительно было уже 11 вечера ) и я не много расстроился, Но мое горя длилось не долго. Уже у Спасской я увидел человека с табличкой цветы 24 часа, видимо он прочитал мои мысли и подбежал ко мне,
Не хотите купить цветы молодой человек - спросил он
Как вы догадались - ответил я
НУ как же теракт же все же - добавил он
Действительно - ответил я , и он мне рукой показал, где я могу купить цветы
Купив цветы я подошел к метро Сенная и возложил из рядом с остальными цветами, я отошел и заметил записки с соболезнованиями и венки, и другие надписи. И все бы ничего , но одна записка меня очень удивила. На небольшом листке ( немного мятом) была надпись:Нас не поставить на колени
Какие колени подумал я , В стране где за ходя в метро не знаешь, придешь ты домой или нет, где мизерные пенсии и пособия по безработицы 950 руб. ( СПб), где больше 20 лямов человек живут за чертой бедности и нас не поставить на колени ?? и это я ее молчу про то что данный теракт могли совершить спецслужбы.

Это так меня разозлило , что просто процитировал Лаврова (дебилы Бля ) и пошел по домам.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп назначил нового главу Секретной службы США, - The New York Times
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