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 Двое украинских воинов погибли, четверо ранены в результате обстрелов на Донбассе, - пресс-центр штаба АТО

Подразделения российско-оккупационных войск продолжают вести огонь по позициям сил АТО вдоль всей линии разграничения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: " На разных направлениях зафиксировано применение противником артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП и БТР, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще четверо получили ранения.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ".

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