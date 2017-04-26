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 Посол в США Чалый выразил соболезнования вице-президенту Пенсу в связи с гибелью американского сотрудника ОБСЕ на Донбассе

Посол Украины в США Валерий Чалый выразил соболезнования вице-президенту США Майклу Пенсу в связи с гибелью на Донбассе сотрдника ОБСЕ, американского гражданина Дж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства Украины в США.

В сообщении отмечается: "Посол Чалый выразил соболезнования вице-президенту США Пенсу по поводу смерти Дж.Стоуна из СММ ОБСЕ и поблагодарил США за поддержку в противодействии агрессии РФ".

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Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.

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Кацапы, вы себе подписали некролог, похоже. Амеры не спустят на тормозах это. Вы, псы бешеные, допросились таки.
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А для этого опять бегал по рузьским анклавам и агитировал соболезновать.... Труха застратая
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