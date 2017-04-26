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 Киевские новости
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Все про:Киев (16922) стрельба (2316)

 Неизвестный из травматического пистолета ранил трех человек в Киеве

В результате стрельбы в Киеве три человека оказались в больнице. Происшествие произошло между Подольским и Оболонским районами, возник конфликт между двумя компаниями.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает спикер столичной полиции Оксана Блищик в "Вечернем прайме" в эфире телеканала "112 Украина".

"Предварительно установлено: двое мужчин стояли на остановке, еще четверо туда подошли. Между ними возник конфликт, в результате которого началась драка. Один из двух достал травматическое оружие и начал стрелять. Ранения получили трое мужчин. Стрелок скрылся с места происшествия", - отметила Блищик.

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Надеюсь мушку он не спилил ?Вставить ему и провернуть несколько раз.
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Самооборона. Превышения допустимых мер нет. Но закон посчитает иначе, потому стрелок правильно сделал, что скрылся.
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А как отбиться от четверых?Мышку провернуть?Четверо когда-то пиздили кого-то?
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У Пашинского алиби уже проверили? Почему Пашинский до сих пор не сидит?
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Нормально.Певне хоплофоби вважають,що краще було би лежати з пробитим черепом-але я іншої думки.А втік,тому що однаково зробили би винним.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНеизвестный из травматического пистолета ранил трех человек в Киеве
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