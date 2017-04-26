 Неизвестный из травматического пистолета ранил трех человек в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает спикер столичной полиции Оксана Блищик в "Вечернем прайме" в эфире телеканала "112 Украина".
"Предварительно установлено: двое мужчин стояли на остановке, еще четверо туда подошли. Между ними возник конфликт, в результате которого началась драка. Один из двух достал травматическое оружие и начал стрелять. Ранения получили трое мужчин. Стрелок скрылся с места происшествия", - отметила Блищик.
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