 Нардеп Емец избран заместителем главы подкомитета ПАСЕ по вопросам исполнения решений ЕСПЧ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал сам нардеп.
"Только что меня избрали на должность заместителя председателя Sub-Committee on the implementation of judgments of the European Court of Human Rights. (Подкомитет по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека). Большая ответственность и важное направление", - написал он.
Напомним, ранее 23 января Парламентская ассамблея Совета Европы избрала депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт", заместителя председателя украинской делегации в ПАСЕ Георгия Логвинского одним из вице-президентов ассамблеи.
390 17
Фамилию кандидата мы узнаем только после выставления оценки, - члены ВККС о конкурсе в Верховный Суд(8)
Врачи "Феофании" и Насиров могут понести ответственность за подделку диагноза, - Емец(122)
"Мне нечего скрывать. Декларация 2015 года полностью совпадает с тем, что есть сейчас", - кандидат в судьи Верховного Суда Емец(16)
Это провокация, направленная на то, чтобы поставить под сомнение легитимность конкурса, - Емец о т.н. списках кандидатов в Верховный Суд от АП(12)
Рада решит вопрос о членстве Савченко в составе украинской делегации в ПАСЕ на следующей неделе, - Емец(119)
"Сдайте диппаспорта. Нечего по блату с любовницами ездить по зеленой книжечке", - Рада призвала ЕС незамедлительно ввести безвиз для Украины. ВИДЕО(99)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Их желаний .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В случае отставки главы Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта Европейская народная партия в ассамблее представит одного из своих вице-президентов на позицию президента, среди них народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский.
Ответить
Ответить
Ответить
===========================
Собачье сердце М.А.Булгаков
Ответить
Ответить
Ответить