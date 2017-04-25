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Все про:ПАСЕ (1025) Европейский суд по правам человека (481) Емец (171)

 Нардеп Емец избран заместителем главы подкомитета ПАСЕ по вопросам исполнения решений ЕСПЧ

Заместителем председателя подкомитета ПАСЕ по вопросам выполнения решений Европейского суда по правам человека избрали украинского нардепа Леонида Емца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал сам нардеп.

"Только что меня избрали на должность заместителя председателя Sub-Committee on the implementation of judgments of the European Court of Human Rights. (Подкомитет по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека). Большая ответственность и важное направление", - написал он.

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Напомним, ранее 23 января Парламентская ассамблея Совета Европы избрала депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт", заместителя председателя украинской делегации в ПАСЕ Георгия Логвинского одним из вице-президентов ассамблеи.



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Ще один поручитель корупціонера Мартиненка. Супер-юрист, який посів останнє місце у конкурсному відборі на посаду судді Верховного суду, продемонструвавши ганебно низький рівень знань як для юриста.
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розкажи хто оцінював рівень ,,,,і я тобі скажу які ганебні оцінщики....
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29 баллов из 120 если я не ошибаюсь... краснодипломник Шевченко. и это чучело поехало представлять страну в Европу...
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как для базара в виннице - результат неплохой...
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Вся зРада есть огромный комитет по исполнению желаний .
Их желаний .
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удачную карьеру сделал себе за рубежом. только как права человека в УКРАИНЕ . будут когда то . ?
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Да что они там совсем охерели? Хватит уже одного вора гришки-унитаза(суркис) в УЕФА!
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Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт объявит о своей отставке только после завершения визита короля Испании в ассамблею, а само заявление о сложении своих полномочий подаст 29 мая, пишет «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.

В случае отставки главы Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта Европейская народная партия в ассамблее представит одного из своих вице-президентов на позицию президента, среди них народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский.
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это не тот гавнюк, что за мартыненка на бегу вписался ?
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"...отлезь, гнида !..."
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Собачье сердце М.А.Булгаков
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНардеп Емец избран заместителем главы подкомитета ПАСЕ по вопросам исполнения решений ЕСПЧ
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