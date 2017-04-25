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 Политика Украины
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 Жители оккупированного Крыма боятся требовать обучения на украинском языке, - правозащитник

Подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма "лукавят", сообщая о количестве желающих обучаться на украинском языке – цифра существенно занижена, люди боятся требовать соблюдения прав.

Об этом заявил член Крымской правозащитной группы Александр Седов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Дело в том, что количество заявлений, которые подаются желающими обучаться на украинском языке невелико, но это связано не с тем, что люди не хотят обучаться, а с тем, что люди боятся проявлять свою украинскую идентичность на оккупированной территории. Далеко не каждый готов смело написать заявление, отстаивать свою позицию, когда ему постоянно на родительских собраниях говорят: пишите какие угодно заявления, но не указывайте, что вы желаете обучаться на украинском и крымскотатарском языках", - сказал Седов.

Аналитик Центра гражданского просвещения "Альменда" Олег Охредько в свою очередь дополнил: украинский язык в аннексированном Крыму приобрел статус "языка сопротивления".

"На сегодняшний день украинский язык - это язык сопротивления. Язык, на котором общаются люди, которые считают себя украинцами. Существует огромный прессинг, который иногда даже не скрывается. Вспомните ситуацию с тем, как был избит велосипедист за то, что у него просто был флажочек, а что же происходит при общении на украинском языке? Если опуститься в интернет, то получаешь моментальный бан, если пишешь на украинском языке", - подчеркнул Охредько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международный суд ООН обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму

Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску "Украина против России" для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Несмотря на то, что в российской "конституции" Крыма прописано, что на полуострове три государственных языка - русский, крымскотатарский и украинский, в крымских школах почти исчезли украинские классы. Их количество с 2013 года сократилось в 31 раз. А численность учеников, получающих образование на украинском языке, упала в 36 раз. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы от 21 апреля.

На данный момент на украинском языке в Крыму обучается около одной десятой процента от всего количества учеников. Об этом 2 марта сообщила подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 68% граждан считают родным языком украинский, - опрос. ИНФОГРАФИКА

На весь полуостров после аннексии осталась только одна украиноязычная школа - № 20 в Феодосии. Она насчитывает 9 классов и 132 учащихся. Еще в 12 школах с русским языком обучения работают 19 украиноязычных классов. В них обучаются 139 школьников, сообщила Гончарова.

На момент аннексии 14 крымских школ преподавали на крымскотатарском языке, еще 7 - на украинском. Сейчас изучать язык можно лишь по специальному заявлению родителей на имя директора образовательного учреждения.
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бояться? не положать душу й тіло за свою свободу? то які ж тоді вони українці??????? генетичне сміття
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Может Украине профинансировать в Крыму открытие украинских школ и оплачивать учителям преподавание на украинском?
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Украине послу дэокупации нужно закрыть в крыму русскоязичные школы и депортировать преподавателей русского языка
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Депортация? Сталин одобряе.
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А куди Ви втікати будете ? Місце вже підібрали ?
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Жители Крыма в страшном сне не могли бы себе представить, что укр. фейко-меты напишут, что жители Крыма допускают мысль про обучение на украинском.)
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До оккупации в Симфере была одна украиноязычная гимназия, и желающих там учиться была тьма, заявлений подавали столько, что приходилось объявлять конкурс как в вуз.
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Надо скидать оккупантов. Они уже всю Украину достали.
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Твій діагноз давно зрозумілий, можеш додаткових симптомів не показувати...
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Нет уж, нет уж. Оккупанты ваши и жартесь теперь с ними сами
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Так, оккупанты в Киеве.
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Ну да, оккупационная хунта. Все правильно.)
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Сразу видно что мороз. Не тянешь ты в бИндеровской терминологии. И чему вас дремучих в ольгине учат
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Там велика плинність кадрів. Чайники закипають...
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и че? он наши власти стесняются иск подать против РФ за оккупацию крыма и отжатие предприятий и других активов на пару лярдов $ а тут школа!!
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пусть выбирают обучение на английском во-первых не прогадают, во-вторых .. не прогадают)) это Крым там море, порты, английский международный
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Надо дать объявление в Севастополе - "навчаю української мови". Бабло рекой потечет.)
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После учёбы все выпускники едут поступать в Симферополь-Севастополь-Питер-Москва
Зачем украинский?
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Я вот не знаю, зачем он в Украине? Ведь в стране все на русском, а в Европу мыть зады - там свои языки.)
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Придурок, по статистике 55% выпускников кырымских школ едут поступать в Украину.
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Звісно, люди залякані.

московія весь час знищувала українську мову адже мова це перша ознака національної едентичності.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Хронологія_заборон_української_мови


...саме існування України серйозно підриває імперську
ідентичність Росії, завдає їй смертельного удару. Якщо Київ і майже всі
найбільші міста Київської Русі - одвічно українські, то що тоді Росія? Крім того, Україна була найбільшою іноетнічною
частиною імперії, а отже, найбільш небезпечною для неї.
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Хотите посмотреть видео как крысеныши праздновали присоединение крыма к лаптеносии? готов поспорить этого видео вы еще не видели

Крымчане праздную присоединение к россии
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Майдуны, а что изменилось, когда Крым стал Россией? Купаться в море теперь нельзя?)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖители оккупированного Крыма боятся требовать обучения на украинском языке, - правозащитник
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