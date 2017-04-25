 Жители оккупированного Крыма боятся требовать обучения на украинском языке, - правозащитник

Об этом заявил член Крымской правозащитной группы Александр Седов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Дело в том, что количество заявлений, которые подаются желающими обучаться на украинском языке невелико, но это связано не с тем, что люди не хотят обучаться, а с тем, что люди боятся проявлять свою украинскую идентичность на оккупированной территории. Далеко не каждый готов смело написать заявление, отстаивать свою позицию, когда ему постоянно на родительских собраниях говорят: пишите какие угодно заявления, но не указывайте, что вы желаете обучаться на украинском и крымскотатарском языках", - сказал Седов.
Аналитик Центра гражданского просвещения "Альменда" Олег Охредько в свою очередь дополнил: украинский язык в аннексированном Крыму приобрел статус "языка сопротивления".
"На сегодняшний день украинский язык - это язык сопротивления. Язык, на котором общаются люди, которые считают себя украинцами. Существует огромный прессинг, который иногда даже не скрывается. Вспомните ситуацию с тем, как был избит велосипедист за то, что у него просто был флажочек, а что же происходит при общении на украинском языке? Если опуститься в интернет, то получаешь моментальный бан, если пишешь на украинском языке", - подчеркнул Охредько.
Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску "Украина против России" для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Несмотря на то, что в российской "конституции" Крыма прописано, что на полуострове три государственных языка - русский, крымскотатарский и украинский, в крымских школах почти исчезли украинские классы. Их количество с 2013 года сократилось в 31 раз. А численность учеников, получающих образование на украинском языке, упала в 36 раз. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы от 21 апреля.
На данный момент на украинском языке в Крыму обучается около одной десятой процента от всего количества учеников. Об этом 2 марта сообщила подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.
На весь полуостров после аннексии осталась только одна украиноязычная школа - № 20 в Феодосии. Она насчитывает 9 классов и 132 учащихся. Еще в 12 школах с русским языком обучения работают 19 украиноязычных классов. В них обучаются 139 школьников, сообщила Гончарова.
На момент аннексии 14 крымских школ преподавали на крымскотатарском языке, еще 7 - на украинском. Сейчас изучать язык можно лишь по специальному заявлению родителей на имя директора образовательного учреждения.
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Зачем украинский?
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московія весь час знищувала українську мову адже мова це перша ознака національної едентичності.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Хронологія_заборон_української_мови
...саме існування України серйозно підриває імперську
ідентичність Росії, завдає їй смертельного удару. Якщо Київ і майже всі
найбільші міста Київської Русі - одвічно українські, то що тоді Росія? Крім того, Україна була найбільшою іноетнічною
частиною імперії, а отже, найбільш небезпечною для неї.
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Крымчане праздную присоединение к россии
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