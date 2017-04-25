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Все про:Путин (23672) Россия (70167) Сирия (2397) Турция (1936) Эрдоган (340) Асад (203)

 Путин намекал на отказ от поддержки Асада, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин в беседе с ним намекнул на готовность прекратить активную поддержку Башара Асада. Эрдоган, известный как ярый противник Асада, в очередной раз заявил, что будущее Сирии не может быть связано с нынешним президентом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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По словам Эрдогана, Путин сказал ему, что Россия не собирается отстаивать интересы Асада. "Эрдоган, поймите меня правильно. Я не оправдываю Асада, я не его адвокат", - процитировал турецкий президент слова Путина в интервью агентству Рейтер.

В Кремле это заявление Эрдогана пока не прокомментировали.

По словам турецкого президента, в Сирии происходят события, о которых "Путин не может с нами говорить", однако Эрдоган настаивает на том, что будущее Сирии с Асадом у власти невозможно, и рассчитывает, что сирийскому кризису скоро будет найдено решение.

"Пока Асад находится у власти, найти решение в Сирии будет невозможно. [...] Он атаковал своих граждан с помощью танков, пушек, кассетных бомб, химического оружия и истребителей", - заявил президент Турции.

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"Асад убил сотни тысяч человек, и теперь в моей стране появилось три миллиона беженцев, еще полтора миллиона сейчас в Ливане, еще миллион - в Иордании. Эти люди покинули свою родину. Почему? Исключительно из-за Асада", - добавил Эрдоган.

По его мнению, уход Асада не означает, что власть в стране попадет в руки экстремистов, а решить сирийский кризис может помочь администрация президента США Дональда Трампа.

"У меня нет сомнений. Есть много идеальных кандидатов на роль следующего лидера страны", - сказал он.

Позиции Башара Асада в Сирии пошатнулись после химической атаки в провинции Идлиб, в которой США обвинили сирийское правительство. Несколько дней спустя США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии. Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химатаку.

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Россия, неоднократно подвергавшаяся критике за поддержку Асада, назвала ракетный удар нарушением международного права, отметив, что он не был санкционирован Совбезом ООН. Также российская сторона призвала не обвинять Асада в использовании химического оружия до тех пор, пока не будет завершено расследование случивщегося под Идлибом.

Через несколько дней после химатаки президент России Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона, чтобы обсудить с ним помимо прочего и политическую судьбу Башара Асада.

На совместной с Тиллерсоном пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия в Сирии вообще не делает ставку на какую-либо персону: "Ни на Асада, ни на кого-то другого. Сирийцы должны сесть и договориться".
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Вот что делают Томагавки животворящие!
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це девкЕ, те шо в ласинках, прыг-прыг и на ую
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три негритенка пошли купаться в море, три негритенка резвились на просторе, один из них утоп, его забили в гроб, и вот вам результат - двое негритят. Два негритенка пошли купаться в море, два негритенка резвятся на просторе...
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Ну вы же понимаете мистер Эрдоган каков вес слов этого ботоксного ушлепка?
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"подлий" Єрдоган, сдал хуйла
как ему теперь в глаза лошади смотреть?
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Я не оправдываю Асада, я не его адвокат - киздун ты гебнявый... ты отстаиваешь интересы лукойла и своего кармана, человеческие жизни для тебя пустое место....

очередная бескомпромисная ложь тупина....
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Интересный вопрос о 32-х не долетевших до цели Тамогавков. В чем причина и кто помог им не долететь
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на счет 32-х, якоби, не долетевших до цели Тамогавков
- они долетели куда надо и поразили цели, лично видел
раша тудей сосет
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Нда уж ... Под портрет этой Марии хочется написать - С здраствуйте , ык , я ваша тетя из кацапстана где живут много диких дебилов , ык , пля .
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Как зовут Президента Латвии, лень гуглить.)
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Raimonds Vējonis Раймондс .... А как по русски написать его фамилию ? Как то неполучается . Вээенис что ли . Вот озадачил
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Вот и я о том же. Даму ты уверенно оценил., тем не менее.)
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Кстати, Приекульский мемориал живой у вас, поддерживаете в нормальном виде?
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Даже не знаю . Я в тех краях не был лет 25 . Та куда он денется ?
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Неприятно, если запущен. Не украшает граждан Латвии, как европейцев.
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Там из Риги вроде бы часа 3-4. Это Лиепайский район. Как ты ехал 25 лет туда?)
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Просто я живу и работаю в другом городе , где то 280 км от Приекуле . И там побывать за эти года не было необходимости . Но за свой город могу честно сказать , памьятник погибшим советским солдатам есть , и нетронутый и в чистоте и в порядке . Он как раз метров 70 от моего дома .
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За это большое и человеческое спасибо тебе.)
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Та не за что ))) Там же и братская могила советских солдат . В другом конце города похоронены немецкие солдаты . Теперь и там ухожено , не как при советской власти . Ну да бюст Ленина давно убрали с центральной площади . Ну нету некакой связи между им и нашим городом . Можно уверенно сказать что тот дядя даже не дагадывался что на свете есть наш городок , а куда там еще побывать )))))
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у ватника все темы уходят в 45ый год, всем пое....ть на твои мемориалы, это только у тебя носятся с парадами и 10 дней бухают. Я кстати ни на одном не был, живя в РФ.
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Твоего ценного мнения, кстати, вообще никто не спрашивал. Живя ты, не живя.
Живя - действуй.))
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русский,ты вот скажи, а когда хуйло сдохнет,вы сифилитика из мавзолея вышвырните и педофила в туда втулите?
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Напиши человеческим языком, пожалуйста, не коверкай слова. Чего ты хочешь узнать?
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Зачем тебе человеческим? Ты ни одного человеческого языка не понимаешь,русский.Тебе на русском написали,твоем родимом эсперанто.
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То есть, то, что ты выше написал, ты считаешь русским языком?
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А каким же еще? Именно на такой фене ваши руснявые "дипломаты" и разговаривают. Или лавров,захарова и это гопническое руснявое животное в ООН уже не русские? хуйло,кстати,тоже на такой же русской фене ботает. Или твой фюрерок не по-русски говорит?
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Так а ты-то зачем пользуешься этим инструментом Мордора?
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Шоб меня понимали руснявые зверушки. Ты на поставленный вопрос за мавзолей ответь.
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Поставь ещё раз этот вопрос, если тебе несложно. Ты просто изобилуешь вопросами. Я обещаю, что напишу своё мнение.
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русский,я тебя уже достаточно накормил.Гуляй пастись в другом месте.Поблагодарить не забудь,гастер.
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Не знаю за что, но спасибо тебе, нерусский.))
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Под портретом этой Марии хочется написать - С здраствуйте , ык , я ваша тетя из кацапстана где живет много-много диких россиян, ык , пля.
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И говорит х...йло, я Асада уже не люблю, он меня не удовлетваряет, уйду я от него, к тебе Ердоганушка, ты так хороше в спину "бьеш"
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Скоро парашка объявит башарика жидо-масоном
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если проследить всю последовательность начиная с Хуссейна и Югославии, так и будет
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отец Лжи Пу уже однажды заявлял об уходе из Сирии, но не ушли, а наоборот погнали туда дымящего Кузю и приперли химическое оружие, потом адманули главу ПАСЕ, обругали Британца в ООН, помогли взорвать машину ОБСЕ и тд и тп
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Если в ходе глобальной ядерной войны будет уничтожен плавающий объект "Ад Кузнецов", то, в итоге, экология планеты Земля значительно улучшится.
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та и коню понятно, что )(уйло хочет обменять поддержку Асада в Сирии -на Украину
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Х#йло тоже "атаковал своих граждан с помощью танков, пушек, кассетных бомб, химического оружия и истребителей" и ничего плохого в этом не видит...
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Интересно, на что рассчитывал Путин 3 года назад, когда начинал свою войну с Украиной, а затем и со всем миром? Наверняка, нынешний вариант действительности в его расчетах не фигурировал.Много об этом писали, но я повторю: стратег из Путина, как из собачьего хвоста сито. В общем, все по Сунь-цзы: выиграв кучу сражений, он проигрывает войну, которую сам же и начал. Сэппуку он себе не сделает, шелковый шнурок, на котором он обязан удавиться, ему прислать некому, придется его окружению "помочь старому человеку"
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Расейцы, помогите старому, больному облезлому чулавеку,пока он вам всем окончательно не помог.
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Намекает?...
Поморгает, поморгает и не скажет ничего...
А кто его знает, чего он моргает...
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Хрюсские своих бросают всегда и везде , иначе они бы не были хрюсскими...
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Випхати хуйлятко з Сирії задача звичайно благородна, але на кого розрахована решта локшини? Якщо Асад зіллється, то нікуди не дінуться алавіти, різномастні шиїтські підрозділи, які підтримує Іран, джихадисти, ІДІЛ, як і курди не відмовляться від створення держави на "своїх" територіях Іраку та Сирії, чого турки ніколи не потерплять. Ізраїль теж захоче якесь чергове "заокруглення" кордону на північ прорисувати .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин намекал на отказ от поддержки Асада, - Эрдоган
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