 "Это непростительно", - Госдеп США о подрыве машины ОБСЕ на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил во вторник во время брифинга заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Марк Тонер, сообщает Укринформ.
"Это непростительно, и это откровенно подчеркнуло растущую опасность условий, в которых наблюдатели (ОБСЕ) вынуждены работать", - заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа.
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Он уточнил, что речь идет не только об опасности мин, но и другие проблемы, которые создаются для представителей СММ ОБСЕ. В том числе, по его словам, это ограничение доступа для мониторинга, а также угрозы по отношению к представителям Миссии и их преследования.
"Мы призываем к расследованию. В этой связи мы считаем, что расследование должно состояться, и оно должно продолжаться под руководством ОБСЕ, поскольку мы хотим знать точно, что произошло", - отметил Тонер.
Что же касается требований США к России, он отметил, что Москва должна использовать свое влияние на сепаратистов для того, чтобы предоставить возможность "провести полное, прозрачное и своевременное расследование инцидента".
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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Вот это и есть правило, страна и гражданин. Слово и дело. Нет у них солдат под нумером 9. Погуглите. Найдете массу интересного. Поэтому и такая, может и не совершенная, но - на "куй" всем - состоявшаяся нация, а не бе-ме...кукареку.
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Росія забезпечує озброєнням членів радикального ісламістського руху "Талібан" в Афганістані.
Про це заявив командуючий американським контингентом в Афганістані генерал Джон Ніколсон.
Він додав, що поставки зброї прискорилися в останні 18 місяців.
Меттіс під час виступу в Кабулі заявив, що будь-яка зброя, яка потрапляє до Афганістану з інших країн, є порушенням міжнародного права.
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И это только свет им отключили.
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Уже чётко сказано - кто.
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(Видео)
24 березня в районі селища Фащівка на окупованій частині Луганщини трактор з працівниками, підірвався на міні терористів ЛНР".
В результаті вибуху місцевий мешканець Анатолій Чернов, 1964 р.н. загинув на місці.
Пізніше в реанімаційному відділенні від отриманих тілесних ушкоджень померли працівниці Тищенко і Тараканова.
Ще троє робітників з важкими пораненнями госпіталізовані в реанімаційне відділення. За їх життя борються лікарі.
Очевидно, що міну встановили терористи, коли очікували наступу української армії, - говорять місцеві.
-- http://informator.news/u-lnr-traktor-z-pratsivnykamy-pidirvavsya-na-mini-terorystiv/
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В Україні на Майдані вбили 100 громадян Україні , а українській державі пофіг . Це не держава -- це пародія
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[Шаромыга - человек, к-рый любит поживиться на чужой счёт, жулик]
Правда к этим ублюдкам из Зоны Зачумления слово человек явно не подходит.
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Эх, если бы Трамп психанул и ипанул со всех имеющихся калибров по Лугандону, тогда бы всю Мацкву залило дерьмом обосравшихся ватников и пуйлососов.
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