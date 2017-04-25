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 "Это непростительно", - Госдеп США о подрыве машины ОБСЕ на Донбассе

Государственный департамент США не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, который служил в СММ ОБСЕ на востоке Украины. В ведомстве призвали Россию обеспечить условия для полного и беспрепятственного расследования инцидента под руководством ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил во вторник во время брифинга заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Марк Тонер, сообщает Укринформ.

"Это непростительно, и это откровенно подчеркнуло растущую опасность условий, в которых наблюдатели (ОБСЕ) вынуждены работать", - заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа.

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Он уточнил, что речь идет не только об опасности мин, но и другие проблемы, которые создаются для представителей СММ ОБСЕ. В том числе, по его словам, это ограничение доступа для мониторинга, а также угрозы по отношению к представителям Миссии и их преследования.

"Мы призываем к расследованию. В этой связи мы считаем, что расследование должно состояться, и оно должно продолжаться под руководством ОБСЕ, поскольку мы хотим знать точно, что произошло", - отметил Тонер.

Что же касается требований США к России, он отметил, что Москва должна использовать свое влияние на сепаратистов для того, чтобы предоставить возможность "провести полное, прозрачное и своевременное расследование инцидента".

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Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.

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Или тупой или дурак; как можно использовать свое влияние на себя?
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"Государственный департамент США не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина..."
Вот это и есть правило, страна и гражданин. Слово и дело. Нет у них солдат под нумером 9. Погуглите. Найдете массу интересного. Поэтому и такая, может и не совершенная, но - на "куй" всем - состоявшаяся нация, а не бе-ме...кукареку.
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РФ постачає зброю бойовикам "Талібану" в Афганістані - командувач США

Росія забезпечує озброєнням членів радикального ісламістського руху "Талібан" в Афганістані.

Про це заявив командуючий американським контингентом в Афганістані генерал Джон Ніколсон.

Він додав, що поставки зброї прискорилися в останні 18 місяців.
Меттіс під час виступу в Кабулі заявив, що будь-яка зброя, яка потрапляє до Афганістану з інших країн, є порушенням міжнародного права.
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По всей линии фронта начались сильные обстрелы. Российские террористы ведут огонь как с минометов так и из САУ. Отмечены передвижения больших колон техники.
И это только свет им отключили.
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любие действия, направленние на физическую ликвидацию представителей оккупационних режимов в Криму и на Донбасе, с точки зрения украинского законодательства, являются абсолютно законними
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"Москва должна использовать свое влияние на сепаратистов Источник: http://censor.net.ua/n437804"
Уже чётко сказано - кто.
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Все-равно, до боевиков и террористов еще далеко...
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Но это уже важная и официальная оценка роли паРаши.
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Уже не так далеко .Они влипли .Все. Рашка с помощью своих орков влипла по самые уши. . В Вашингтоне даже и не сомневаются - чьих лап это дело. Они так просто не отвянут и таки доведут расследование убийства своего безоружного гражданина до конца. И хреново будет тому ( кто бы он ни был ) , кто станет на пути их расследования. Трамп умеет быть убедительным.
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В оккупированом Луганске трактор с работниками подорвался на мине террористов Лнр.
(Видео)

24 березня в районі селища Фащівка на окупованій частині Луганщини трактор з працівниками, підірвався на міні терористів ЛНР".
В результаті вибуху місцевий мешканець Анатолій Чернов, 1964 р.н. загинув на місці.
Пізніше в реанімаційному відділенні від отриманих тілесних ушкоджень померли працівниці Тищенко і Тараканова.
Ще троє робітників з важкими пораненнями госпіталізовані в реанімаційне відділення. За їх життя борються лікарі.
Очевидно, що міну встановили терористи, коли очікували наступу української армії, - говорять місцеві.

-- http://informator.news/u-lnr-traktor-z-pratsivnykamy-pidirvavsya-na-mini-terorystiv/
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Мы тут украли девушку иностранку для проституции .--- Она американка ? -- Нет . -- Ну тогда её никто искать не будет
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Государственный департамент США не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина .
В Україні на Майдані вбили 100 громадян Україні , а українській державі пофіг . Це не держава -- це пародія
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Не собирается прощать? - Верю. Тогда дни ОРДЛО сочтены, как и дни неких шаромыг Плотницкого и Захерченко. Трамп слов на ветер не бросает.
[Шаромыга - человек, к-рый любит поживиться на чужой счёт, жулик]
Правда к этим ублюдкам из Зоны Зачумления слово человек явно не подходит.
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немедленно в Одессе пришвартовать корабли ВМС США с 59 "томагавками"...
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Х#йло ожидаемо понемногу борзеет. оккупация и аннексия территорий, сбивание международных лайнеров, теракты, финансирование международного терроризма, использование химоружия, ядерные испытания, вот теперь америкосов на гоп пробует. наверное Ына на использование яо совратить в планах тоже было, только там Китай подсуетился. в общем похоже "назад дороги нет", а коньки отбросить вовремя ему вряд ли помогут.
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Трамп отдуплился на третьи сутки. И это все? А кто будет расследовать? Если американцы не примут участие в расследовании, то можно забыть о наказании виновных в гибели наблюдателей.
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Теперь мордве придётся как минимум какого то сержанта Ваньку Иванопуло сдать , но родственники будут обеспечены зато
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Иванка, попроси папу вступиться за Украину!
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"Это непростительно", - Госдеп США о подрыве машины ОБСЕ на Донбассе.
Эх, если бы Трамп психанул и ипанул со всех имеющихся калибров по Лугандону, тогда бы всю Мацкву залило дерьмом обосравшихся ватников и пуйлососов.
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чё там ввести контингент оон по самую границу с РФ а потом волшебным мановением емблему оон на рукавах сменить на зірку з чотирма променями всередині кола
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и пасатреть кто захочет в етих звездатых пульнуть , думаю не захотят никапли.
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ну так и не прощайте, сделайте им "Буря в домбасе"...
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Убийство американца,чтобьі спровоцировать госдеп на тёрки с хрюшенко-пулеровским спрутом, ещё раз доказьівает-крмафии люди-похер,что свои ,что чужие:одной барьіжнє главное,чтобьі она купить могла за бесценок-и продать- в 4-и раза дороже.(Иначе бьі их харант подавал в суд ООН о том, что российская сторона является агрессором; что она, по сути, напала на Украину и отгрызла кусок территории, создав там марионеточные структуры,а не подавал о бездоказательно признать террористической(!) страной сроссию);другой ссцарне главное,чтобьі мировьіе порядки устанавливать убийствами политиков,оккупациями и поддержкой дикторских режимов.(Иначе бьі не лез в Грузию,Молдавию,Украину и не помагал воевать коллаборантам в Украине,а диктатору в Сирии)Развязка будет печальной и для баранов и для козлов!Очень печальной! 400-ю миллионами долларов,которьіе урезают из программьі помощи Украине и 2.5 лярдами по санкциям для мордора не обойдётся!Наскребут себе до чаушесок,каддафов и хусейнов и к гадалке не ходи!Особо-то и разбираться,кто по какой статье преступник не будет никто-всему своё время!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Это непростительно", - Госдеп США о подрыве машины ОБСЕ на Донбассе
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