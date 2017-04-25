EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Общество
  2005  66
Все про:статистика (329) субсидия (296) Рева (187)

 Количество получателей субсидий уменьшилось на 900 тыс., - Рева

С начала года количество получателей субсидий на оплату коммунальных услуг снизилось на 900 тыс. домохозяйств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Если доходы домохозяйств растут, значит, их доля в оплате растет. Если они не растут, а растут коммунальные платежи, то возрастает доля государства. Сегодня, когда коммунальные платежи не растут, а заработная плата минимальная, заработная плата растет. Это свидетельствует о том, что доля людей в структуре оплаты увеличивается, а доля государства соответственно уменьшается... Если это так, то что происходит с массой субсидиантов? Они уменьшаются естественным путем", - сказал он.

"У нас всего 15 млн домохозяйств. На 1 января пользовались 7,5 млн, а сейчас 6,6, потому что есть такие, которые получают твердое топливо, и они за год получили и в течение первого квартала будут снова обращаться. То есть реально это где-то 1-1,5 млн человек, мы прогнозируем, возможно, уменьшится. Но это не значит, что мы поставили себе за цель взять и сократить их всех. Так никто не ставит задачу", - разъяснил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зимние" субсидии действуют до 30 апреля включительно, - Минсоцполитики

По данным Госстата, в январе-феврале 2017 года субсидии назначены для 1 млн 55,4 тыс. семей. Это на 0,3% превышает показатель января-февраля 2016 года.


 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXOU9RekV3VEV4UmMwTTRkakJaU0ZKbmRFTjNNRmxNVVhWT1IwSXdXVXhSZFU1RE5qQk1Ramd3V1VoU1p6bERlREJaU0ZGMVRrTXdNRXhxVW1wM1BUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ЕЩЕ ОТ НЕДОСТАТКА БЕЗКОШТОВНИХ ЛИКИВ. на дорогах тоже полегло немало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Счетчик населения Украины
25-04-2017 23:06:48
42 413 197Численность населения
19 509 677Численность мужского населения (46.0%)
22 903 520Численность женского населения (54.0%)
145 311Рождено в этом году
1 218Рождено сегодня
205 914Умерло в этом году
1 726Умерло сегодня
11 582Мигрировало в этом году
97Мигрировало сегодня
-49 021Рост численности населения в этом году
-411Рост численности населения сегодня
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно. Одной рукой даём, другой отнимаем. Так минимальную зарплату подняли для того, чтобы её за коммуналку отнести?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что, уже столько народу сдохло? Ну комиссар он и в Африке комиссар.

Количество получателей субсидий уменьшилось на 900 тыс., - Рева - Цензор.НЕТ 9630
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так минималку ж подняли ага. Ловкость рук и никакого мошенничества.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ох, получите кризис неплатежей. А следующие скажут, что виноваты папередники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Украинцам чтобы хорошо жить нужно больше работать а не ждать от правительства подачек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас хороший Президент и премьер-министр которые знают что к чему и как управлять страной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
))))))) у меня тоже такой класный начальник! Можно ваще не работать!))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У кого у вас? У нас Шоколадный офшорник, который 3 года так этот вопрос и не решил, а у вас?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А перепись населения не проводят уже много лет.
Наверняка осталось уже 35.О млн человек вместе с младенцами.

Пенсионеры в Украине вымирают с фантастической скоростью Q!

За первое полугодие этого года количество украинских пенсионеров сократилось почти на 400 тысяч человек, заявил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Естественная убыль среди Украинских пенсионеров
составляет

около 700 тысяч человек в год!!

"На 1 июля 2016 года в Украине оставалось 11 миллионов 964 тысячи пенсионеров.
На начало 2016 года их было 12 миллионов 312 тысяч. Причем из них пенсионеров
по возрасту - 9 миллионов 154 тысячи. Понятно, что есть еще некоторая часть тех, кто получает пенсию по инвалидности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
одни в очереди за субсидиями полегли . другие за безвизом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
народ быстренько разбогател и супсидия ему больше не нужон
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Донецк расстреляли "градами", остальных украинцев коммуналкой задушат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из Украины за 3 (ТРИ) года новых "покращень" для Граждан -

Выехало 7.5 миллиона человек .
В основном работоспособная молодежь !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего удивительного. Естественная реакция. Молодёжь носом чует куда именно вывезли олигархи деньги, в какие страны и острова. Вот молодёжь и едет за ними.)) тут то денег олигархи не держат!))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скільки серед них лугандонської вати? Втеча до рашки і трудова еміграція на Захід - це "две бальшиє разніци".
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто кому мешает больше работать и иметь больше денег ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а кто тебе при Яныке мешал работать? а во вторых, поинтересуйся как живут в городах с населением до 100 тыс человек. Работы нет, перебиваются на рынках торговлей, старьё и дома тащат - так и живут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так потому что 70 лет партия за них всех думала! Ведь иенно так пропаганда и грила, мол, ты главное сделай то что тебе сказали, а об остальном партия за тебя подумает и решит! Откуда знание и опыт возьмутся? Вот и остаётся делать то что элементарное! - рынок, колхозный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты хоть думаешь что ты несёшь??? Какая партия? там живут люди рабочих профессий, много фермеров. Ты погугли сколько предприятий закрылось за последние три года. Всё это рабочие места, предприятия выпускали продукцию, кормили регион. А ты про какую-то партию несёшь бред. Ты думаешь сталевар, водопроводчик или слесарь, 20-30 лет проработав на одном заводе может за год переучиться на программиста? Ты хоть думай что пишешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да и программисты в таких количествах уже и накуй не нужны
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот именно. а ты попробуй ещё найти работу айтишником в каком-нибудь Крапивницкои или Пятихатках. нах там никому не надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
>>сталевар, водопроводчик или слесарь, 20-30 лет проработав на одном заводе может за год переучиться на программиста?<<
Хороший слюсар може перевчитися на автослюсаря. Попит на сантехніків колосальний, перше місце у списку робітничих вакансій.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И куда им идти? Ну в Киеве вакансии есть какие-то для процента соискателей хватит работы, ещё что-то дышит. В маленьких городах работы нет, всем в Киев ехать? Опять будете жаловаться что "понаехали". Или программисты, айтишники. Эти профессии востребованы только в Киеве, Львове, ещё Одесса немного и Днепр. В провинции они никому не нужны, да и действительно их расплодилось много, как юристов в своё время. К тому же далеко не каждый может переучиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хто хоче щось робити - шукає способи. Хто не хоче - шукає причини. Знаю програміста з провінції. Просиджував штані у державному банку, потім зайнявся фрілансом на міжнародному рівні. Зараз по кілька разів на рік літає до Європи і по роботі, і на концерти улюблених виконавців. Швидко виплатив іпотеку і будує домашню студію. Лікар з Житомирщини пішов у бізнес - видобуває пісок з кар'єрів. Кредитів у банку не брав, позичив у знайомих, вже виплатив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слушай, так могут далеко не все. Это если у тебя хобби, допустим ты сеошник. Лет десять ты свои сайтики продвигал для себя, то потом ты быстро работу найдёшь. Потому что ты в этом разбираешься, и это востребовано. Или торты печь умеешь на заказ. А очень много таких которые кроме основной работы ничего не умеют. Какой-нибудь горновой или вальцовщик, стропальщик или наладчик. Не все рождаются талантливыми. И таких большинство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
например вы кому-то мешаете, чьё-то место занимаете,
ведь конкуренция, безработица
ну и что с вами за это сделать, прибить чи шо
сичас такая жисть что у один мильёны миллиарды у других ничего
знаете чем это бывает заканчивается
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот когда наконец снимут мораторий на продажу земли-тогда можно назвать Украину успешной страной где будет ресурс больших денег.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага... я бы вам показал это будущее какими счастливыми и успешныи будут её обитатели после того как....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты чё ещё и украинскую землю Ахметову хочешь подогнать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и наконец ваш рошеновский хозяин сможет все свои земли легализовать по закону.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сделают минималку 5000 грн и один Ляшко будет получать субсидию
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Количество получателей субсидий уменьшилось на 900 тыс.
Вымерли ?
Выехали?
Разбогатели? Что совсем невероятно !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не доходы стали больше. Это такая ж...довская формула работает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
теперь эти винницкие джидаи добавят по 300 гривен пенсии в октябре и пенсы потеряют право на субсидии по 2 тысячи в месяц в отопительный сезон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодня, когда коммунальные платежи не растут, а заработная плата минимальная, заработная плата растет.
==================================================================

Рева!!! Это называется шо ты уже запизделся.

Если как ты говоришь: сейчас растет минимальная и заработная плата, то соответственно должен и наполняться бюджет страны, откуда берутся деньги на выплату пенсий.

Но, совсем недавно ты сказал: шо ситуация с пенсиями катастрофическая, из-за пустого бюджета.

В таком случае, ты должен людям сказать: куда деваются деньги из бюджета?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Написали на бумажке новую минзарплату, ничем не обеспеченную экономически...
Лишили людей из-за этого помощи...
Теперь хвастаются! Сюр!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что значит сократилось, это те которым вы просто перестали выдавать эту гребанную субсидию! По-моему рева конченный наркоман!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И всё равно обман! 3200 это не чистые на руки! Гройсманы свой откат с оплат ЖКХ имеют и их всё устраивает, смена схем произошла, с Рыговских на Винницких. Только без понятий грабят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вся суть повышения, это повесить коммуналку на карманы, кому повысили.
Как результат , в кармане после их повышения , ещё меньше денег осталось. А обворовывание при повышении курса, своё черное дело сделали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это гостайна! Геноцид тарифный и курсовой работает. Население Украины уменьшается в геометрической прогрессии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нема грошей на проведення перепису населення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Арифметичними махінаціями відрізали частину населення від субсидій, - то люди взагалі перестали платить. Неплатежі за ЖКХ з 16 млрд гривень у грудні 2016 збільшилися вдвічі на сьогодні.
Кого дурим, гниди шоколадні?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гида конченная - искуственно подняв минималку вы узаконили новый виток инфляции и искуственно вычеркнули со списка эти 900 тыс домохозяйств. А виток потребительских цен превзошел даже 14-15 год, когда доллар вырос в три раза. Поэтому задолженность людей будет только расти - физически денег в кармане у них стало намного меньше.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоКоличество получателей субсидий уменьшилось на 900 тыс., - Рева
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти