 Количество получателей субсидий уменьшилось на 900 тыс., - Рева

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"Если доходы домохозяйств растут, значит, их доля в оплате растет. Если они не растут, а растут коммунальные платежи, то возрастает доля государства. Сегодня, когда коммунальные платежи не растут, а заработная плата минимальная, заработная плата растет. Это свидетельствует о том, что доля людей в структуре оплаты увеличивается, а доля государства соответственно уменьшается... Если это так, то что происходит с массой субсидиантов? Они уменьшаются естественным путем", - сказал он.
"У нас всего 15 млн домохозяйств. На 1 января пользовались 7,5 млн, а сейчас 6,6, потому что есть такие, которые получают твердое топливо, и они за год получили и в течение первого квартала будут снова обращаться. То есть реально это где-то 1-1,5 млн человек, мы прогнозируем, возможно, уменьшится. Но это не значит, что мы поставили себе за цель взять и сократить их всех. Так никто не ставит задачу", - разъяснил министр.
По данным Госстата, в январе-феврале 2017 года субсидии назначены для 1 млн 55,4 тыс. семей. Это на 0,3% превышает показатель января-февраля 2016 года.
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Третий этап пенсионной реформы - пересмотр обеспечения военнослужащих, - Рева(162)
"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева(153)
Россияне разочаровались в Трампе, - опрос(170)
"С тех пор как подняли минимальную заработную плату, доходы госбюджета выросли на 39%", - Рева(129)
Рева: 92% содержащихся в интернатах детей имеют родителей(59)
При повышении пенсий необходимо зафиксировать дефицит Пенсионного фонда на 140 млрд грн, - Рева(48)
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25-04-2017 23:06:48
42 413 197Численность населения
19 509 677Численность мужского населения (46.0%)
22 903 520Численность женского населения (54.0%)
145 311Рождено в этом году
1 218Рождено сегодня
205 914Умерло в этом году
1 726Умерло сегодня
11 582Мигрировало в этом году
97Мигрировало сегодня
-49 021Рост численности населения в этом году
-411Рост численности населения сегодня
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Наверняка осталось уже 35.О млн человек вместе с младенцами.
Пенсионеры в Украине вымирают с фантастической скоростью Q!
За первое полугодие этого года количество украинских пенсионеров сократилось почти на 400 тысяч человек, заявил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.
Естественная убыль среди Украинских пенсионеров
составляет
около 700 тысяч человек в год!!
"На 1 июля 2016 года в Украине оставалось 11 миллионов 964 тысячи пенсионеров.
На начало 2016 года их было 12 миллионов 312 тысяч. Причем из них пенсионеров
по возрасту - 9 миллионов 154 тысячи. Понятно, что есть еще некоторая часть тех, кто получает пенсию по инвалидности.
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Выехало 7.5 миллиона человек .
В основном работоспособная молодежь !
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Хороший слюсар може перевчитися на автослюсаря. Попит на сантехніків колосальний, перше місце у списку робітничих вакансій.
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ведь конкуренция, безработица
ну и что с вами за это сделать, прибить чи шо
сичас такая жисть что у один мильёны миллиарды у других ничего
знаете чем это бывает заканчивается
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Вымерли ?
Выехали?
Разбогатели? Что совсем невероятно !!!
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Рева!!! Это называется шо ты уже запизделся.
Если как ты говоришь: сейчас растет минимальная и заработная плата, то соответственно должен и наполняться бюджет страны, откуда берутся деньги на выплату пенсий.
Но, совсем недавно ты сказал: шо ситуация с пенсиями катастрофическая, из-за пустого бюджета.
В таком случае, ты должен людям сказать: куда деваются деньги из бюджета?
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Лишили людей из-за этого помощи...
Теперь хвастаются! Сюр!
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Как результат , в кармане после их повышения , ещё меньше денег осталось. А обворовывание при повышении курса, своё черное дело сделали.
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Кого дурим, гниди шоколадні?
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