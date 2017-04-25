 Совет Европы расследует случаи преследований представителей ЛГБТ в Чечне

Об этом говорится в тексте резолюции "Права человека на Северном Кавказе: что изменилось после резолюции 2010 года?", утвержденной единогласно во вторник, 25 апреля, на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Представители разных политических групп ПАСЕ, которые приняли участие в дебатах, предшествующих голосованию, единодушно осудили нарушения прав человека в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Депутаты были возмущены тем, что по прошествии семи лет после принятии аналогичной резолюции ПАСЕ в 2010 году, которую тогда поддержали все члены российской делегации, ни один из ее пунктов российскими властями выполнен не был.
По словам члена ПАСЕ от Германии Франка Швабе, представившего на обсуждение сессии доклад, ситуация с правами человека на Северном Кавказе сегодня "просто катастрофическая". "Там происходят невероятные вещи, и трудно поверить, что это творится на территории страны-члена Совета Европы", - сказал Швабе.
В тексте резолюции констатируется, что власти Чечни "создают атмосферу страха" среди населения. "Глава Республики публично угрожал своим политическим оппонентам и активистам по защите прав человека даже тем, которые проживают в других регионах России и за ее пределами", - говорится в документе.
Местные власти на Северном Кавказе, в частности органы правопорядка, используют методы незаконного заключения под стражу, пыток, преследований, мотивируя это борьбой с терроризмом, однако результатов такие жесткие меры не принесли. "В республиках продолжаются теракты, о которые не сообщают в СМИ, потому что журналистов запугивают", - говорится в докладе, сопровождающем текст резолюции.
Отдельный пункт резолюции посвящен положению женщин в Чечне, чьи права ограничены чеченскими обычаями и нормами шариата.
Последние инциденты жестокого преследования и издевательств над представителями сексуальных меньшинств в Чечне, по словам британского депутата от группы консерваторов, Джона Хауэлла, "шокируют и потрясают". В тексте резолюции подчеркивается, что "массовые преследования, тюремные заключения, пытки и убийства представителей ЛГБТ в Чечне стали новым вызовом для Совета Европы". Сессия ПАСЕ приняла поправку к резолюции, в которой содержится призыв к Совету Европы провести независимое расследование нарушений прав представителей ЛГБТ в Чечне.
По словами датского депутата-социалиста Могенса Йенсена, пытки и преследования гомосексуалов в Чечне происходят фактически при подстрекательстве местных властей и молчаливом одобрении Москвы. А нефракционный депутат Пит Де Бруйн из Бельгии обратил внимание на то, что в разговоре с президентом Путиным глава Чечни Кадыров "цинично заявил, что ЛГБТ в республике не существует". "Уже само отрицание существования этих людей есть нарушение их прав и ведет к пыткам и казням", - считает он.
В тексте обновленной резолюции по правам человека на Северном Кавказе ПАСЕ пришлось повторить призывы и рекомендации российским властям семилетней давности. Среди них: бороться с терроризмом с помощью инструментов, которые базируются на верховенстве права; положить конец безнаказанности среди представителей правоохранительных органов, причастных к нарушениям прав человека; не преследовать, а тесно сотрудничать с представителями правозащитных организаций, уважать СМИ.
Но поскольку российская делегация, которая отказалась от участия в заседаниях ПАСЕ, в зале отсутствовала, то европейским депутатам не удалось услышать, каковы перспективы того, что к призывам этой резолюции российская сторона прислушается.
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