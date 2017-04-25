 К Евровидению в столице запустят 7 речных трамваев, - Кличко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, об этом заявил городской голова Виталий Кличко.
"К песенному конкурсу мы запустим 7 речных трамваев, а если нагрузка будет большой, добавим еще 3", - сказал он.
"Надеюсь, что речной трамвай будет работать в Киеве не только во время Евровидения. Мы планируем, что он будет курсировать не только в пределах столицы, но и соединять Киев с другими городами, в частности, Каневом", - добавил мэр.
Речные трамваи в Киеве будут курсировать между Почтовой площадью и набережной у Международного выставочного центра.
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