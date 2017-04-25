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 Киевские новости
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Все про:Днепр_река (211) Евровидение (611) Кличко (2674) трамвай (193) река (17)

 К Евровидению в столице запустят 7 речных трамваев, - Кличко

К Евровидению-2017 в Киеве по Днепру будут запущены речные трамваи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, об этом заявил городской голова Виталий Кличко.

"К песенному конкурсу мы запустим 7 речных трамваев, а если нагрузка будет большой, добавим еще 3", - сказал он.

"Надеюсь, что речной трамвай будет работать в Киеве не только во время Евровидения. Мы планируем, что он будет курсировать не только в пределах столицы, но и соединять Киев с другими городами, в частности, Каневом", - добавил мэр.

Речные трамваи в Киеве будут курсировать между Почтовой площадью и набережной у Международного выставочного центра.

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стесняюсь спросить,он речные трамваи от обычных отличает?
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виталька понял шо на воде ям нет и ее не надо ежегодно асфальтировать.
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К Шулявскому мосту гостей не пускать. Он устал.
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Я так понял, что тут петушиная вата понаехавшая "умничает", что не делай - все ей не так. Накуй назад в лугандон - там вякайте на своих вождей, а Кличко нормальный мэр по сравнению с Ленькой космосом (это я сужу по своему раену и что делается за время мэрства боксера. Короче, накуй! На выбор: лугандон или за поребрик
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А всі трамваї будуть педалях. Так пане пєдалік? Ти вже зробив головну сцену євробачення як кацапський кокошнік.дебіл бля......
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиК Евровидению в столице запустят 7 речных трамваев, - Кличко
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