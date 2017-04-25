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 Политика Украины
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Все про:дороги (1670) прокуратура (2833) растрата (110) уголовное дело (2249) Запорожская область (553)

 Прокуратура начала расследование по факту растраты 10 млн грн чиновниками Запорожского облавтодора

Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство по факту растраты государственных средств на сумму более 10 млн гривен должностными лицами государственного предприятия "Запорожский облавтодор" в течение 2016-2017 годов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

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"Установлено, что должностные лица дочернего предприятия "Запорожский облавтодор" Государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины" на протяжении 2016-2017 годов растратили средства государственного бюджета на сумму более 10 млн гривен", - говорится в сообщении прокуратуры.

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По данном факту областная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).
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Нет неворующих чиновников в Украине .
Коррупция - стержень нашей государственности , её вертикаль власти .
Напишите лучше о чиновнике , живущем с женой и детьми в двух-комнатной хрущёвке и ездящем на работу на маршрутке .
Как-то надоели новости про судей , закапывающих банки с долларами на участке в своей усадьбе или прокуроров с килограммами алмазов ...
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стесняюсь спросить), а сколько чинуш в штуках, шо раздерибанили?!

10лямов грн?
была информация, шо 10-тками лярдов грн крадут и все ок!
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Пару недель таких сообщений, сумма хищений наверное на бюджет страны потянет, писец просто.
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А как так бриллиантовые прокуроры ? Уже сидят ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура начала расследование по факту растраты 10 млн грн чиновниками Запорожского облавтодора
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