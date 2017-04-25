 Прокуратура начала расследование по факту растраты 10 млн грн чиновниками Запорожского облавтодора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Установлено, что должностные лица дочернего предприятия "Запорожский облавтодор" Государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины" на протяжении 2016-2017 годов растратили средства государственного бюджета на сумму более 10 млн гривен", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данном факту областная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).
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Коррупция - стержень нашей государственности , её вертикаль власти .
Напишите лучше о чиновнике , живущем с женой и детьми в двух-комнатной хрущёвке и ездящем на работу на маршрутке .
Как-то надоели новости про судей , закапывающих банки с долларами на участке в своей усадьбе или прокуроров с килограммами алмазов ...
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10лямов грн?
была информация, шо 10-тками лярдов грн крадут и все ок!
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