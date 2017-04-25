Подросток на кладбище убил женщину деревянным крестом из-за поминальных продуктов в Донецкой области
Конфликт случился между двумя визитерами ночью. Один из них избил оппонента деревянным крестом, подобранным с помойки. От ударов женщина скончалась на месте. Злоумышленник задержан, вещественные доказательства изъяты.
В сообщении отмечается: "Тело жительницы обнаружил прохожий 24 апреля и сразу обратился на 102. Эксперты, осматривавшие труп, обнаружили на голове телесные повреждения. Факт было квалифицировано, как убийство.
Полицейские обработали прилегающую территорию с целью установления свидетелей и очевидцев происшествия, провели ряд следственно-розыскных мероприятий, которые дали результат и позволили задержать подозреваемого.
Им оказался 17-летний местный житель. Вместе с потерпевшей в ту ночь они собирали продукты питания, которые оставляли посетители во время поминальных дней. Не поделив "добычу", пара начала ссориться. Сначала были словесные оскорбления, а когда терпение парня лопнуло, он схватил деревянного креста и нанес несколько ударов по голове "соперницы". Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Сейчас вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного производства, открытого по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы".
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(NB: слово "громадянин" і ти не вживаєш і опонент щодо тебе не вживає).
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Так-же можно спросить где было СБУ в эти насыщенные событиями дни? Вопросов много, ответы даст история.
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Это суровые реалии кацапии ...
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а раньше всю Украину кормили!
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Деревянный крест, - именительный падеж русского языка, не - деревянного креста а деревянный крест бл..ть
ДЕРЕВЯННЫЙ КРЕСТ
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А "блище", тобто БЛИЩИТЬ? Так то у кота яйця!
Українською - БЛИЗЕНЬКО, БЛИЗЬКО, БЛИЖЧЕ !
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І до якого сейфу запхнули дерев'яний хрест?
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