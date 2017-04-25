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Все про:кладбище (183) убийство (4863) Донецкая область (4035)

 Подросток на кладбище убил женщину деревянным крестом из-за поминальных продуктов в Донецкой области

Конфликт случился между двумя визитерами ночью. Один из них избил оппонента деревянным крестом, подобранным с помойки. От ударов женщина скончалась на месте. Злоумышленник задержан, вещественные доказательства изъяты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Торецком отделении национальной полиции.

В сообщении отмечается: "Тело жительницы обнаружил прохожий 24 апреля и сразу обратился на 102. Эксперты, осматривавшие труп, обнаружили на голове телесные повреждения. Факт было квалифицировано, как убийство.

Полицейские обработали прилегающую территорию с целью установления свидетелей и очевидцев происшествия, провели ряд следственно-розыскных мероприятий, которые дали результат и позволили задержать подозреваемого.

Им оказался 17-летний местный житель. Вместе с потерпевшей в ту ночь они собирали продукты питания, которые оставляли посетители во время поминальных дней. Не поделив "добычу", пара начала ссориться. Сначала были словесные оскорбления, а когда терпение парня лопнуло, он схватил деревянного креста и нанес несколько ударов по голове "соперницы". Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Сейчас вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного производства, открытого по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16-летняя жительница Донецкой области повесилась у могилы матери
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Стрелок))) Ты кто такой чтобы вон посылать?
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человек. который высказал свое мнение а в ответ получил оскорбление от нулевки. а ты кто такой? защитник уцененных?
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Тебе вообще-то задали вопрос, ты кто такой что указывать кому идти вон?
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я тебе ответил. не доходит? попробуй прочитать еще пять раз.
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Как же ты ответил, если не сообщил кто ты такой?
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ты слепой? я же написал "человек. который высказал свое мнение а в ответ получил оскорбление от нулевки". какое именно слово тебе непонятно?
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Где же в ты в его комментариях увидел оскорбления? А как же ты определил что Я защитник уцененных?
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потеряйся идиот. и я тебя не оскорблял. еще вопросы есть?
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меня идиотом называют я нахуй посылаю, а что нельзя? не надо заступаться, он же его оскорбил. тебя я вот не оскорбляю и говорю - Игорек, не мешай людям отношения выяснять. нам надо менять в криминальном кодексе понятие - провокация -. я убил одного типа за то, что он меня оскорбил, я говорю судье - и что мне делать, проглотить? да говорит судья, - иди нахуй сука, говорю ей. она мне срок добавила гнида. значит ее нельзя оскорблять, мне сразу треху накинули, и я почки потерял из ее трехи. вот как у нас квалифицируется. ее нельзя, а меня можно. стрелять и вешать этих законников.
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Если я часть этого населения, то считаю что меня оскорбили первым! вот и ответил ему кто он, раз так горячо и красиво стелет без разбору. Пулемётчик не иначе.
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Вы сами себе заработали такую репутацию, теперь ловите
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не строй иллюзий ты не часть этого населения. зачем ты себя отождествляешь с орком безмозглым? ты что собираешь сто граммы по могилкам и потом убиваешь крестом свою сожительницу? нельзя так. ты можешь в другом случае отождествлять себя с ними, с украинскими гражданами луганды, которые ждут ВСУ как отца родного. он тебя вообще не оскорбил. он конкретно сказал кто и что, прочтя статью. за тебя там и слова не было. я сам с оккупированных территорий. мало того русский, но я не москаль и с москалями не собираюсь на гойдалке гойдаться. будь проще.
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ну значит ты такой же потерянный. что непонятно? где ты был в 2014 году? дома сидел ждал чем все закончится? СБУ ждал? половине ваших было ПОХЕРУ. почему в Николаеве собрались мужики и снесли нахер лагер антимайдана вместе с тушками? Почему в Днепре, Запорожье, Харькове не допустили русский мир? почему в Одессе не зассали? почему ВЫ СИДЕЛИ НА ЖОПЕ РОВНО? а теперь скулите? "нам плохо нас все обижают". а как вы хотели??
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мой тебе и всем переселенцам ОГРОМНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ - не надо выпячивать сое "донецкое" происхождение. не надо считать и вести себя как будто вы особенные. будьте людьми. вас больше не боятся и увы не уважают по территориальному признаку. скорее наоборот...
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Вот вот, по территориальному признаку, ну неправильно же думаешь, нельзя под одну гребёнку всех, историю про Гитлера и евреев слышал?
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Якщо ти частина того "населення" - то раджу забути про розпальцівки. Хто ви такі - вам пояснили і у 2004 і у 2014.
(NB: слово "громадянин" і ти не вживаєш і опонент щодо тебе не вживає).
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Ми їх (subj) незабаром усіх пошлемо нах. І територію, і хабітантів. Хто ВОНИ такі щоби кричати "усьо будєт бамбац"? Ти забув захоплення влади "даунецькими"? І чим закінчилося правління яйцуковича?
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Этот снайпер, намекает на всё население области, так-то... Думать надо что пишешь, мастер по рогаткам
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да сам думай что пишеш. где было это "проукраинское" население, когда касабы со всяким збродом нагибали их области раком ? пиво за телевизором смотрели ? где они сейчас ? в ВСУ ? или щерятся так же по норам инфантильно ?
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не про все. про бОльшую его часть. скажешь я не прав? а кто останавливал ВСУ в 2014 году с иконами? А кто кидался под танки? а кто пошел в ополчение? рептилоиды? нет уж. хлебать будет все население этих двух областей. в отличии от точечных зачисток в остальной Украине..
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Вывернулся, молодец! Поправки принимаются.
Так-же можно спросить где было СБУ в эти насыщенные событиями дни? Вопросов много, ответы даст история.
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и не собирался выворачиваться. вопторил ровно то что написал выше только для полных дегенератов - чтобы им понятно было
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А при чем здесь СБУ? Даже не так, СБУ тогда не было, был филиал фсб. А где были вы, патриоты Украины с Донбасса? В Запорожье, Днепре, Херсоне, Харькове, Одессе патриоты вышли и сепаров не стало, где с них тесто сделали, где шашлык, где просто морду набили. А что сделал даунбасс?
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ты в курсе что теперь ВСЕ население этих областей считает себя особенными опять. только теперь как "больше всех пострадавшие от русского мира". и опять им все должны. в том числе массово прощать их поведение в 2014 году а главное - не говорить как им нужно жить в Украине. не заставлять учить язык и историю, учитывать их особенный "менталитет".... ничего не изменилось... НИЧЕГО
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нет это услуга убили там где закопают дешево и сердито..родственникам погибшей теперь похороны за счет заведения....
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Это вам не Стивен Кинг с его придуманными ужасами .
Это суровые реалии кацапии ...
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Странно... А в лугандоне кацапы живут? А де ж украiнцi подiлись?
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выехали в Украину, и живут как люди, на работу ходят, налоги платят.
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Та да! У нас на Харьковщиуну выехали более 370 тысяч...И помыкавшись год без работы, без жилья, но с копеечным пособием на него, большая половина( 250 тыс.) вернулись назад.
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да их только могила исправит. когда человек хочет работать - он работу себе найдет, возьмется за любую. а пидармоты о которых вы говорите - ХОТЕЛИ ЖИТЬ НА ПОСОБИЕ, а не работать. если в Харькове нету работы - вали во Львов, Одессу, Днепр - куда хочеш, где то работу найдеш. Они что хотели топ менеджерами предприятия, директорами, юристами работать ? вот так прям сходу ?
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ага дворником я не буду..а лепить из говна не предлогают трагХЭдия да?
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ну ясен пень, оно было у себя в луганде манагером, целыми дними сидело хуи пинало в офисе, а тут жизнь придавила, и "я хочу работать манагером, за 800 баксов зарплаты, долбаные хохлы работу не дают"... ну как то так
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Рыба ищет, где глубже,а человек...) Видать, там, в луганде, жизнь не так "придавила",если вернулись... Коммуналка в 3 раза дешевле, а патриотизм для них - родина там, где задница в тепле.))))
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почему у нас такое дикое население? и это не только в этом проявляешься, во всем, между нами и цивилизованным миром огромная пропасть...
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потому что раша в перде а не Украина... из песни слов не выкинешь..
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А где Украина? Неужто в Европе? Или,как сами украинцы говорят, в глубокой ж...пе?))))
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сурово, там луганде!
а раньше всю Украину кормили!
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Осколки высокодуховнага рюзькага мiра в даунбассе. Скорее всего вот такой человеческий мусор и вопил "путэн введи!"...
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ааа... так вот значит чем долбас кормил всю Украину... на кладбищах собирали, оказывается..
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Когда-то разговаривал с одесским полубомжом, хроническим алкоголиком с признаками шизофрении Толей Кокуцей, или Мариуцей (как то так фамилия у него оканчивается, огромный такой, как горилла). Речь шла о сборе продуктов на одесских кладбищах, так он сказал: "Я только шоколадные конфеты беру с могил и деньги, а смоктательные нет".
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Ще пару років таких реформ і будуть вже на вулицях за продукти харчування вбивати.
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Таких постів буде багато, настільки багато, що ви своєю жовчю захлинеться разом зi злодієм Порошенко.
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лучшеб он её трахнул, что за дебилы там живут?
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а когда терпение парня лопнуло, он схватил деревянного креста и нанес несколько ударов по голове "соперницыИсточник: http://censor.net.ua/n437799

Деревянный крест, - именительный падеж русского языка, не - деревянного креста а деревянный крест бл..ть
ДЕРЕВЯННЫЙ КРЕСТ
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Там диалект такой. Даже названия собственных населённых пунктов защитники русского языка правильно не могут произнести. ЛуганскОе, СнежнОе, СлАвянск...
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Цензор, завязывай с такими новостями на ночь глядяПодросток на кладбище в Донецкой области убил женщину деревянным крестом из-за поминальных продуктов - Цензор.НЕТ 474
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Після надпису місця дії: Донбаss, нічому вже не дивуюсь .. Високоморальний розвинутий духовний регіон з не дипресивним населенням..
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собирательство на могилах - это ДИЧЬ!! последствия говорят сами за себя!!
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ну не могилы ломать и не воровать ограды хай бы поели но видать и буханули ну и интелект на том же уровне вот и ..
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А пожертва харчами душам померлих це нормально? У кожного свої таргани у голові, але волоцюги, лисиці, собаки, щурі, коли бачать покинуті харчі, діють цілком природньо.
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нуну еду собирали..небось и писяшки..вот и озвездились донельзя ..бытовуха имхо
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Тю... А чому саме вночі? У Києві збирають і вдень, і навіть ще коли рідні сидять коло могили. Чи може вдень не встигли усе що сподобалося з`їсти, випити та протверезіти? А вночі знову попоїсти захотілося? А билися за що? Навіть з невеличкого цвинтаря поминальних харчів та напоїв на півроку одному волоцюзі вистачить. Хрестом... у диню... аямать!!!Якась трагікомедія
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ну ви ото Українською..мож западна чи центральна Україна ..а то блище до кацапів там інакше може
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"западна" буває москальщина. Україна ЗАХІДНА.
А "блище", тобто БЛИЩИТЬ? Так то у кота яйця!
Українською - БЛИЗЕНЬКО, БЛИЗЬКО, БЛИЖЧЕ !
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Скрепненько. Только плохо, что у нас. Не хотят сукатвари на историческую родину уезжать. Может фонд какой-нить по переселению организовать? За бабло они поедут, и нам лучше, меньше украинской крови прольется.
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та нормально,прибабахнутых их пропаганда достанет а когда поймут что болт а не нападать и хавера нет как тараканы рванут на свою исконную родину
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ну и учитывайте то что после голодомора там наших ваще мало осталось вот ссср туда кацапья и населила
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а ведь этой жэнщине спросят - ты чего тырила у нас продукты?
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"речові докази вилучено"...

І до якого сейфу запхнули дерев'яний хрест?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодросток на кладбище убил женщину деревянным крестом из-за поминальных продуктов в Донецкой области
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