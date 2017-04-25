 Подросток на кладбище убил женщину деревянным крестом из-за поминальных продуктов в Донецкой области

В сообщении отмечается: "Тело жительницы обнаружил прохожий 24 апреля и сразу обратился на 102. Эксперты, осматривавшие труп, обнаружили на голове телесные повреждения. Факт было квалифицировано, как убийство.Полицейские обработали прилегающую территорию с целью установления свидетелей и очевидцев происшествия, провели ряд следственно-розыскных мероприятий, которые дали результат и позволили задержать подозреваемого.Им оказался 17-летний местный житель. Вместе с потерпевшей в ту ночь они собирали продукты питания, которые оставляли посетители во время поминальных дней. Не поделив "добычу", пара начала ссориться. Сначала были словесные оскорбления, а когда терпение парня лопнуло, он схватил деревянного креста и нанес несколько ударов по голове "соперницы". Травмы оказались несовместимыми с жизнью.Сейчас вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного производства, открытого по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы".