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 Политика Украины
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 Тука о прекращении электроснабжения оккупированной Луганщины: Такие шаги отрезают от Украины не только территорию, но и людей

Отключение электроснабжения оккупированной Луганщины несет в себе массу рисков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире ZIK.

Чиновник рассказал, что лично подписал три письма к представителям власти о рисках такого шага, как отключение электричества. "Одно письмо было направлено Игорю Насалику, второе - Владимиру Гройсману, третье - СНБО, что я считаю такие действия нецелесообразными, так как они несут риски", - сказал он.

Замминистра добавил, что получил решение СНБО, которое следует выполнять. По его словам, в дальнейшем будет происходить интеграция неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в ​​российскую экономику и политическую структуру РФ.

По его словам, власть постоянно делает "какие-то нелепые шаги", которые отрезают от Украины не только территорию, но и людей. Тука отметил, что сепаратистов там мало, а остальные - адекватные люди с разными взглядами, с которыми следует находить общий язык.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина восстановит электроснабжение на оккупированные территории, если будет погашен долг, - министр Насалик

Напомним, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в ночь на 25 апреля полностью прекратила электроснабжение неподконтрольной территории Луганской области.
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Тука играется? Когда говорят об оккупированных территориях, от Президента и ниже, слышится одно - эти территории отданы, забудьте о них. Вся возня, что сейчас происходит в зоне, лишь для того, чтобы оставить подольше рашу с санкциями, хоть как то насолить. Только плата за эти игры, жизни бойцов, очень высокая.
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http://24-online.com.ua/9krgipqmv8jj

Опитування в підконтрольному Северодонецьку. А ті що в Лугандонії чимось кращі?
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ой шо хунта творит, кто-ж теперь Украину кормить будет
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Даже в лучшие свои времена ФРГ НИКОГДА не занималась поставками для ГДР за свой счет и в ущерб себе. И ничего. СРОСЛОСЬ. И еще как!!!
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Тука, дебил а 5 ярдов, ты заплатишь, или со шкурой с народа Украины сдерут.?????
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Генерирующая компания «ДТЭК «Луганская ТЭС» получает 100% денег от «Энергорынка» за выработку электроэнергии для её поставки на НКТ(неподконтрольные территории)

ЛЭО не получает ничего, и еще находится под санкциями НКРЭКУ.
(Владимир Грицай, директор Луганского энергетического объединения)
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а остальные - адекватные люди с разными взглядами, с которыми следует находить общий язык.

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Еще одни особенные? Может нам еще начать убирать в их квартирах, что бы они полюбили Украину?
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Ну, шо Тука пидор прикидывающийся идиотом, то это уже не новость. И на этого мудака можно не обращать внимание. Вот в чем тука прав - так в том шо дабы потерять навсегда этих ватных долбоебов, нужно было отрезать им энергию еще весной 14. А на сэкономленые средства - армейцам лишнюю пару гавнодавов купить со спальниками. А то просто позор был - не армия, а банда батьки ангела.
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Відповідно
до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV Женевської конвенції 1949 р.(Із
фактичним переходом влади з рук законного Уряду до захопившого територію
супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів до
того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити громадський порядок і
громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони
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да задолбали,мы еще и должны перед этими даунами прогибаться,чтоб они обратно приперлись -кто хотел жить в Украине,тот будет этого хотеть и дальше - остальные нам не нужны,т к на удивление тупорылыми оказались
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а потом мы еще и востановить джолжны все за свой счет!
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тука,а где ты мудак там людей увидел? говно лугандоновское там есть..людей и близко нет!
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Не помню как его ... толстый такой .. ну же.. еще надпись у него на нем "Председатель ЛНР" ... Так вот - пущай он динамо-машину крутит. По-моему это обеспечит благосостояние вольного народа той республики.
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Тука отметил, что сепаратистов там мало, а остальные - адекватные люди с разными взглядами, с которыми следует находить общий язык.
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Тука!!! Нормальные уехали из окупированной территории, a остались там в основном сепаратисты.

И если они за 3 года так и не поняли важность Украины для ОРДЛО, то уже ни при каком раскладе это не поймут.

Потому шо они - упоротые ватники!!!

Тут единственная надежда на то, шо они все таки хоть шота поймут - это торговая блокада ОРДЛО, а также прекращение туда поставок: тепла, воды, продовольствия.

В мире, ни кому и на куй не нужно, то совковое низкокачественное фуфло которое они там производят.

Уже не говоря о том, шо ОРДЛО - ни кем не признана в мире, а потому с ними никто торговать не будет, кроме Расеи.



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ось ці та подібні?
Тука о прекращении электроснабжения оккупированной Луганщины: Такие шаги отрезают от Украины не только территорию, но и людей - Цензор.НЕТ 4478
як то кажуть - "на хуй, на хуй"

всі адекватні давно виїхали
з рештою через пару поколінь можна спробувати поговорити
а поки - будуйте стіну
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТука о прекращении электроснабжения оккупированной Луганщины: Такие шаги отрезают от Украины не только территорию, но и людей
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