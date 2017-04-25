 Тука о прекращении электроснабжения оккупированной Луганщины: Такие шаги отрезают от Украины не только территорию, но и людей

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире ZIK.
Чиновник рассказал, что лично подписал три письма к представителям власти о рисках такого шага, как отключение электричества. "Одно письмо было направлено Игорю Насалику, второе - Владимиру Гройсману, третье - СНБО, что я считаю такие действия нецелесообразными, так как они несут риски", - сказал он.
Замминистра добавил, что получил решение СНБО, которое следует выполнять. По его словам, в дальнейшем будет происходить интеграция неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в российскую экономику и политическую структуру РФ.
По его словам, власть постоянно делает "какие-то нелепые шаги", которые отрезают от Украины не только территорию, но и людей. Тука отметил, что сепаратистов там мало, а остальные - адекватные люди с разными взглядами, с которыми следует находить общий язык.
Напомним, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в ночь на 25 апреля полностью прекратила электроснабжение неподконтрольной территории Луганской области.
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Опитування в підконтрольному Северодонецьку. А ті що в Лугандонії чимось кращі?
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ЛЭО не получает ничего, и еще находится под санкциями НКРЭКУ.
(Владимир Грицай, директор Луганского энергетического объединения)
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Еще одни особенные? Может нам еще начать убирать в их квартирах, что бы они полюбили Украину?
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до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV Женевської конвенції 1949 р.(Із
фактичним переходом влади з рук законного Уряду до захопившого територію
супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів до
того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити громадський порядок і
громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони
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Тука!!! Нормальные уехали из окупированной территории, a остались там в основном сепаратисты.
И если они за 3 года так и не поняли важность Украины для ОРДЛО, то уже ни при каком раскладе это не поймут.
Потому шо они - упоротые ватники!!!
Тут единственная надежда на то, шо они все таки хоть шота поймут - это торговая блокада ОРДЛО, а также прекращение туда поставок: тепла, воды, продовольствия.
В мире, ни кому и на куй не нужно, то совковое низкокачественное фуфло которое они там производят.
Уже не говоря о том, шо ОРДЛО - ни кем не признана в мире, а потому с ними никто торговать не будет, кроме Расеи.
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як то кажуть - "на хуй, на хуй"
всі адекватні давно виїхали
з рештою через пару поколінь можна спробувати поговорити
а поки - будуйте стіну
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