 Киевские власти обещают не допустить остановки метрополитена

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Геннадий Плис.
"Мы уверены, что нам удастся держать ситуацию под контролем. Но положение дел с сегодняшним решением действительно сложное", - сказал он.
"Относительно людей, которые получают зарплату на предприятии: конечно, это принятое сегодня судом решение усложняет любые процессы, связанные не только с выплатой зарплат, но и в целом с функционированием метрополитена. Но мы приложим все усилия для того, чтобы зарплата выплачивалась", - заверил чиновник.
По его мнению, только Совет национальной безопасности и обороны может действительно решить этот вопрос. "И это решение было бы наиболее правильным и эффективным как для города - столицы Украины, так и для страны в целом", - подытожил Плис.
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Напомним, 25 апреля Высший хозяйственный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу Киевского метрополитена, отказав компании "Укррослизинг" в удовлетворении исковых требований о взыскании пени в сумме 42 млн грн. В остальной части решения предыдущих инстанций суд оставил без изменений.
16 марта счета коммунального предприятия были арестованы в соответствии с решением Киевского апелляционного хозяйственного суда. Последний обязал выплатить ООО "Укррослизинг" почти 2 млрд грн по договору от 2009 года на поставку 100 вагонов.
В 2009 году Киевсовет заключил с "Укррослизингом" договор на закупку 100 вагонов для киевского метрополитена. Однако сумма лизинговых платежей с 2009 по 2014 годы за вагоны не была выплачена.
В госреестре юрлиц основателем ООО "Укррослизинг" указана кипрская Ukrrosleasing Cyprus Limited, а бенефициаром - киприот Вракас Стилианос. Однако по данным СМИ, компанию связывают с соратником экс-президента Виктора Януковича Юрем Иванющенко и российским государственным "Внешэкономбанком".
По данным издания Наші гроші, в состав бенефициаров компании входила российская "ВЭБ-Лизинг" из группы подконтрольного правительству России "Внешэкономбанка". С украинской стороны "Укррослизинг" был связан с бывшим совладельцем нефтетрейдера "Вик Ойл" и экс-главой скандально известного зернотрейдера ГАК "Хлеб Инвестбуд" Игорем Филипенко, который считался человеком экс-нардепа Юрия Иванющенко.
Проверки Госфининспекции еще в 2009 году показали, что вагоны закупались по завышенным в 3 раза ценам и завозились в Украину в обход, чтобы не платить налоги. Так, "Укррослизинг" купил 75 вагонов в российских заводов "Вагонмаш" и "Метровагонмаш", еще 25 - у "Крюковского вагоностроительного завода" из Кременчуга. При этом "Укррослизинг" покупал вагоны не напрямую у российских заводов, а через посредников - фирмы "Мервин" и "Буенор", которые связывали с окружением Иванющенко.
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tnx f underst
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Если отключите - останетесь без потока живого нала.
Дятлы.
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tnx f underst
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Совет национальной безопасности и обороны может действительно решить вопрос не допустить остановки метро . Источник: http://censor.net.ua/n437797
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снбо - остановите землю !
я сойду...
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Наверное, нашей стране нужна смертная казнь для госчиновников.
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Нах с пляжа, найдутся более толковые люди.
Если метро убыточное - увольняйтесь из этой бесперспективной богадельни...
Не хотите ?
Потому что есть неучтенный нал, есть великая тайна реального числа пассажиров.
Потому вы и держитесь за это место, по вашим брюхам видно, что не голодаете.
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