 На территории МВЦ в Киеве СБУ провела учения перед Евровидением

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Информация о результатах практического взаимодействия правоохранительных ведомств, уполномоченных на борьбу с терроризмом, спасательных служб и органов власти на объекте с массовым пребыванием людей будет предоставлена дополнительно", - отметили в ведомстве.
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Напомним, Евровидение-2017 состоится в Киеве в мае. Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая. Украину будет представлять рок-группа О.Torvald, которая выступит сразу в финале конкурса, минуя полуфинальную стадию. Музыканты выйдут на сцену под номером 22.
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От руцких можно ожидать всего что угодно.
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Это как .Допрос с пристрастием Шляшка ?
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