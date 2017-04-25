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Все про:Евровидение (611) СБУ (14056)

 На территории МВЦ в Киеве СБУ провела учения перед Евровидением

Координационная группа Антитеррористического центра Службы безопасности Украины (СБУ) сегодня в 21:00 провелана базе Международного выставочного центра, где вскоре пройдет песенный конкурс Евровидение, тактико-специальные учения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Информация о результатах практического взаимодействия правоохранительных ведомств, уполномоченных на борьбу с терроризмом, спасательных служб и органов власти на объекте с массовым пребыванием людей будет предоставлена дополнительно", - отметили в ведомстве.

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Напомним, Евровидение-2017 состоится в Киеве в мае. Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая. Украину будет представлять рок-группа О.Torvald, которая выступит сразу в финале конкурса, минуя полуфинальную стадию. Музыканты выйдут на сцену под номером 22.

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Серьезно наши готовятся..
От руцких можно ожидать всего что угодно.
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На территории МВЦ в Киеве СБУ провела учения перед Евровидением
Это как .Допрос с пристрастием Шляшка ?
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На территории МВЦ в Киеве СБУ провела учения перед Евровидением - Цензор.НЕТ 9177eto vot kakoi nazionalinosti ne nado roditsia , porebrik ,vzletnaia dlia invalidov! ii
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ритуальные танцы для "привлечения" туристов?
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