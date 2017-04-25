"Оккупанты занялись переоценкой запасов месторождений подземных вод Крыма"

Об этом шла речь на совещании по вопросу развития системы водообеспечения на территории Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Глава "министерства" Геннадий Нараев отметил, что основными факторами, влияющими на состояние подземных вод являются метеорологические условия и хозяйственная деятельность.
"Отбор подземных вод эксплуатационными скважинами, колодцами и источниками в 2016 году составил 261 тысяч м3/сут. Для хозяйственно-питьевых целей использовано 206 тысяч м3/сут, для производственно-технических - 46 тысяч м3/сут, для сельскохозяйственного водоснабжения - 9 тысяч м3/сут", - говорится в сообщении.
При этом на совещании признали, что величина отбора подземных вод в 2016 году "по ряду объективных и субъективных причин" являются заниженной, так как отчиталось порядка 40 % водопользователей.
Директор крымского госпредприятия "Крымгеология" Александр Топорков рассказал, что в 2016 году в Крыму провели работы по мониторингу подземных вод, исследовали 84 скважины и 12 родников в горном Крыму.
После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.
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начали быстро засоляться.
Так что крымчанам пить чистую воду осталось недолго - около года.
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И завтра такие, по всем телеканалам 3/14дерации -
Урааа!!! Нашли!!!
Несите вёдра!!!
...)))
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...)))
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Голосуем ногами!
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- А некоторые вообще ЯЗЫКОМ умываются!
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1. Перефразируя: Нет воды? Пусть пьют вино!
2. Зачем им вода, если нет стиральных машин? Зачем им стиральные машины, если нет электричества?
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Официально: Херсонщина подает электроэнергию в Крым (видео)
Этот факт подтвердил первый заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Вадим Чабан.
Он сообщил это во время передачи на местном канале «Скифия».
Отвечая на вопрос руководителя местной организации «Комитета избирателей Украины» Дементия Белого, Вадим Чабан заявил, что полного отключения Крыма допустить нельзя, иначе остановка предприятия «Титан» может привести к мощной техногенной катастрофе, результат которой могут ощутить на себе жители не только Херсонской области.http://kherson.life/poslednie-novosti/ofitsialno-hersonshhina-podaet-elektroenergiyu-v-krym-video/
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Оказывается "Титан" отключить не возможно в принципе? Один раз завод запустили и будет работать до конца существования вселенной! Так, Рыг с Вами? :D
Тупые отмазки у вас, в минстеце филиале Ольгино, придумывают.
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у тя чота со зранием?не видишь как мой ник написан?или болезненные фантазии с ностальгическими воспоминаниями?
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Тока давай убедительную отмазку, а не так тупо как обычно.
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Слив засчитан, Рыг с Вами.
За что тебе только деньги платят?
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И те кто делает поставки,по сути и по факту,предатели Украины.
Вот как бы ты не пытался оправдаться,но поставка врагу во время войны,на оккупированную территорию,оккупационному предприятию,тем более перерегистрированному на страну оккупанта,самое подлейше,что может сделать хохол для Украины.
А они в ответ убивают. Нет Гыгуль,не хохлов,которые у них партнеры,а украинцев.
Вот и сегодня убили. И завтра,наверняка кого-то из украинцев,эти выродки пропутлеровские,убьют.
И будет выть чьята мать или жена. Дети сироты.
Но вам же на это насрать?! Это ж какие-то украинцы? Нет?!
Гыгуль,заткнись и не позорься. Ненавидишь Украину,езжай туда где найдешь кучу соратников вопящих о геноциде оккупированной территории,путем прекращения поставок воды.
Там ты найдешь благодарных слушателей.
При СССР,ты бы у Лаврентия Павловича в подвале недолго сидел. Как пособник оккупантов.
Именно так характеризуются такие действия в период войны.
Ах,да!!! У нас же нет войны?! Шоколадные скоты,забыли ввести военное положение при агрессии страны-оккупанта. Не-з-з-я!!!! Партнер може обидеться.
Народ,вы посмотрите какое они опрадвание выдумали. Техногенная катастрофа!!!
Так,чтоб ее не было,оккупанту было дано время. Он (оккупант),даже кабель протянул.
А поставки от хунты требует. Благо в Украине у хунты,таких вот хохлов полно.
И не стыдно же на крови украинцев оправдания искать.
Сволочи!!
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Давай, ври про ущерб Украине от остановки "Титана". А мы послушаем, свиновода-недоучку из минстеця - филиала Ольгино.
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Жду твоих высеров про невозможность остановить технологический процесс на "Титане" и последующий Большой взрыв из которого зародится новая Вселенная!
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"Компанія "Сакнахширі GIG" належить грузинському олігарху і парламентарю Давіду Бежуашвілі, якого назвиали "гаманцем Саакашвілі". Давід Бежуашвілі, кажуть, суттєво примножив свої статки в період правління Саакашвілі, а брат олігарха Гєла був у ті часи міністром цивільної оборони, а потім і закордонних справ"
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Что бы её не было, на "Титане" есть своя электростанция. Специально для этого построенная еще при строительстве завода. На случай какой либо аварии и прекращения питания извне.
Но рыгошоколадные твари об этом стараются молчать.
Более того, когда взорвали ЛЭП эта электростанция и питала "Титан" да еще и соседние населенные пункты.
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Боюсь шо они таки переоценят.
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Ни че,будут опреснять...
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Кстати, это проблема окупанта, а тут в прямую можно хокеи пожурить - Украина-Австрияhttps://www.youtube.com/watch?v=MPQuvXLRTi8
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Так и живем
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- В дурдом попадем, Марьиванна..
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а то вдруг кому не хватит - обидно будет....
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В 80-х годах даже в Крымских Красноперекопске, Армянске, Джанкое и в Херсонской Области в Старой Каховке, Кам"янке, Николаевке была вода из скважин соленого вкуса.
Единственные места, где была родниковая чистая вода из скель это берега Днепра Новой Каховки и Козацкого.
За 200 км. от Крыма не было в достатке питьевой воды до постройки УКРАИНЦАМИ Северо-Крымского канала и ничего, люди и крымские татары, и украинци как-то выживали в таких условиях. А тамбовско-пеньзяцько-тверско и прочие "переселенцы" из кацапии с минимум даже поселившись в дома репатриированных крымских татар начали проситься у совєцькой власти разрешить им вернуться к себе домой, в Вологды с Кострамами, бо "там у них в Рассеи кортошка родить и вода есть а здесь, в Крыму пустыня и оне погибають".
Единственные кацапы из переселенцев из Рассеи радовались переезжу в Крым, потому-что были ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ кацапскими НКВД-истами в отставке, или штабистами на войне в Ташкенте, или ветеранами Заградотрядов товарища Судоплатова и все они получили квартиры на Черноморском побережье Крыма по всей Большой Ялте до Севастополя.
А холопы из разбомленных немцами Рязаней с Сталинградами получали крымско-татарские дома именно в срепном Крыму, где была соленая вода и ихняя любимая тамбовская картошка не росла из-за солончаков и безводья.
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Ерунда!
Катетеры вставят, и всего делов!
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..а вместо зарплат предлагают искать монетки туристов в фонтанах
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