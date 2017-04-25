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 Политика Украины
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Все про:Тарифы на воду (712) Крым (19586) водоснабжение (282)

 Оккупанты занялись переоценкой запасов месторождений подземных вод Крыма

Подконтрольное Кремлю оккупационное "министерство экологии и природных ресурсов Крыма" считает подземные воды "наиболее гарантированным" источником водоснабжения населения полуострова. В настоящее время "Крымгеология" проводит работу по переоценке запасов месторождений подземных вод.

Об этом шла речь на совещании по вопросу развития системы водообеспечения на территории Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Смотрите также: Запасы пресной воды на севере оккупированного Крыма иссякают: в водопровод Красноперекопска просачивается морская вода с водорослями. ФОТО

Глава "министерства" Геннадий Нараев отметил, что основными факторами, влияющими на состояние подземных вод являются метеорологические условия и хозяйственная деятельность.

"Отбор подземных вод эксплуатационными скважинами, колодцами и источниками в 2016 году составил 261 тысяч м3/сут. Для хозяйственно-питьевых целей использовано 206 тысяч м3/сут, для производственно-технических - 46 тысяч м3/сут, для сельскохозяйственного водоснабжения - 9 тысяч м3/сут", - говорится в сообщении.

При этом на совещании признали, что величина отбора подземных вод в 2016 году "по ряду объективных и субъективных причин" являются заниженной, так как отчиталось порядка 40 % водопользователей.

Директор крымского госпредприятия "Крымгеология" Александр Топорков рассказал, что в 2016 году в Крыму провели работы по мониторингу подземных вод, исследовали 84 скважины и 12 родников в горном Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос неподачи Украиной воды в Крым Россия пытается вынести на международный уровень, - "Зеркало недели"

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.
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Кацапы настолько тупые,что до сих пор не поняли,что Крым -это часть Украины и без Украины -это мертвая территория и чтобы ее поддерживать в полудохлом состоянии придется вкладывать туда баснословные средства,которых у паРаши нет. Когда уже эти кацапские животные дойдут хотя бы до уровня интеллекта гориллы...
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правильно, молодцы! побольше дыр накрутите, море быстрей в пресную воду войдёт
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Як не переоцінюйте, а від солі нікуди не подінетесь.
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Невеличка бетонна гребелька в руслі Північно Кримського каналу творить великий глум та наругу і над вялічієм , і над скрєпами...
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Подземные воды в Крыму, из-за стремительного увеличения их использования,
начали быстро засоляться.
Так что крымчанам пить чистую воду осталось недолго - около года.
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Не сцыте крысчане, вам любимая параша мазуту подкинет!
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Ага...)))
И завтра такие, по всем телеканалам 3/14дерации -
Урааа!!! Нашли!!!
Несите вёдра!!!
Оккупанты занялись переоценкой запасов месторождений подземных вод Крыма - Цензор.НЕТ 7247 ...)))
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- Надо меньше пачкаться!
- А некоторые вообще ЯЗЫКОМ умываются!
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в точку. психолог писал. вата так и мыслит. она же вата.
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Кримчанам на часі згадати про цілющі властивості уринотерапії..Дуже допомагає при ударах каміння з неба..
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Сорок лярдів дерев'яних потрібно для початку,але куб водиибуде золотий і солоні відходи знищать фауну прибережної зони.
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"Оккупанты занялись переоценкой запасов месторождений подземных вод Крыма"

1. Перефразируя: Нет воды? Пусть пьют вино!
2. Зачем им вода, если нет стиральных машин? Зачем им стиральные машины, если нет электричества?
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греки искали не нашли. татары искали не нашли. комунисты после врангеля искали. мы 25 лет -не нашли. рф решила . что все идиоты и решила отжать и найти.. -ну не страна . а банда дураков. под рукой одна шестая багатсв мира. пропивай тихонько и не спеша еще лет 250. причем хорошего вискаря и рома. так нет же в лидеры лезут. как пидеры. а потом удивляются . что их дебилами называют.
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Официально: Херсонщина подает электроэнергию в Крым (видео)
Этот факт подтвердил первый заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Вадим Чабан.
Он сообщил это во время передачи на местном канале «Скифия».
Отвечая на вопрос руководителя местной организации «Комитета избирателей Украины» Дементия Белого, Вадим Чабан заявил, что полного отключения Крыма допустить нельзя, иначе остановка предприятия «Титан» может привести к мощной техногенной катастрофе, результат которой могут ощутить на себе жители не только Херсонской области.http://kherson.life/poslednie-novosti/ofitsialno-hersonshhina-podaet-elektroenergiyu-v-krym-video/
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та ты б отключил...пофиг те катастрофы.да,ныныны?
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Та ты шо?
Оказывается "Титан" отключить не возможно в принципе? Один раз завод запустили и будет работать до конца существования вселенной! Так, Рыг с Вами? :D
Тупые отмазки у вас, в минстеце филиале Ольгино, придумывают.
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возьми на полке огнетушитель,специалюга в остановках титановых комбинатов...
у тя чота со зранием?не видишь как мой ник написан?или болезненные фантазии с ностальгическими воспоминаниями?
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По "Титану" есть шо сказать, рыгобот?
Тока давай убедительную отмазку, а не так тупо как обычно.
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Ясно. Все как обычно.
Слив засчитан, Рыг с Вами.
За что тебе только деньги платят?
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ага,крышку унитаза за собой не забудь захлопнуть
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Гыгуль,а ниче так,что такие действия,называются.....ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ?!
И те кто делает поставки,по сути и по факту,предатели Украины.
Вот как бы ты не пытался оправдаться,но поставка врагу во время войны,на оккупированную территорию,оккупационному предприятию,тем более перерегистрированному на страну оккупанта,самое подлейше,что может сделать хохол для Украины.
А они в ответ убивают. Нет Гыгуль,не хохлов,которые у них партнеры,а украинцев.
Вот и сегодня убили. И завтра,наверняка кого-то из украинцев,эти выродки пропутлеровские,убьют.
И будет выть чьята мать или жена. Дети сироты.
Но вам же на это насрать?! Это ж какие-то украинцы? Нет?!
Гыгуль,заткнись и не позорься. Ненавидишь Украину,езжай туда где найдешь кучу соратников вопящих о геноциде оккупированной территории,путем прекращения поставок воды.
Там ты найдешь благодарных слушателей.
При СССР,ты бы у Лаврентия Павловича в подвале недолго сидел. Как пособник оккупантов.
Именно так характеризуются такие действия в период войны.
Ах,да!!! У нас же нет войны?! Шоколадные скоты,забыли ввести военное положение при агрессии страны-оккупанта. Не-з-з-я!!!! Партнер може обидеться.
Народ,вы посмотрите какое они опрадвание выдумали. Техногенная катастрофа!!!
Так,чтоб ее не было,оккупанту было дано время. Он (оккупант),даже кабель протянул.
А поставки от хунты требует. Благо в Украине у хунты,таких вот хохлов полно.
И не стыдно же на крови украинцев оправдания искать.
Сволочи!!
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многа букаф...ты тоже специалист по остановкам титановых комбинатов?и точно подсчитал,что ущерб украине от остановки будет несравнимо меньше.чем от поставок электричества?тогда показывай цифры сравнений.или сгорел сарай-гори и хата?тактика выжженой земли,херсонской,неоккупированной?или предательство живущих там людей-правильное,патриотическое?
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Слышь, придурок! Научись наконец писать слово Украина с большой буквы! И не употреблять с этим словом предлог "на" как ты обычно это делаешь, кацапский выродок!
Давай, ври про ущерб Украине от остановки "Титана". А мы послушаем, свиновода-недоучку из минстеця - филиала Ольгино.
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не груби,ты малообразован и не приучен думать
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В отличие от тебя, тупого свиновода-недоучки, у меня высшее образование и многие тысячи книг в голове. А ты - тупой бот, вылизывающий шоколадную дырочку за гроши, ибо большего не стоишь.
Жду твоих высеров про невозможность остановить технологический процесс на "Титане" и последующий Большой взрыв из которого зародится новая Вселенная!
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Так,чтоб ее не было,оккупанту было дано время (с)

Что бы её не было, на "Титане" есть своя электростанция. Специально для этого построенная еще при строительстве завода. На случай какой либо аварии и прекращения питания извне.
Но рыгошоколадные твари об этом стараются молчать.
Более того, когда взорвали ЛЭП эта электростанция и питала "Титан" да еще и соседние населенные пункты.
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вон тут кстати,некоторые очень сильно редутили...и шо теперь?

Оккупанты занялись переоценкой запасов месторождений подземных вод Крыма - Цензор.НЕТ 8024
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Слышь, кацап! Ты картинку себе взад засунь! И опиши свои претензии конкретно с сылками на факты, если они у тебя есть.
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панове, а предложите ,им канализационные стоки херсонской области,года два подумают ,и согласятся,им то хоть камни с неба,хоть говна напится,и здохнуть
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чем быстрее пересчитаете тем больше у вас воды. считайте. не забудьте воду добавить в отчеты. что бы мягче входило в вату.
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Цікаво, чому "Цензор" про підприємство окупантів пише "крымское госпредприятие"?
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Оккупанты занялись переоценкой запасов месторождений подземных вод Крыма
Боюсь шо они таки переоценят.
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Хронология лжи и надвигающейся катастрофы. Апрель 2014: Для питья достаточно. Проблема обеспечения Крыма водой оказалась вполне решаемой. Январь 2015: Аксенов заявил о решении проблем с электричеством и водой в Крыму. Май 2015: Константинов: перекрытие канала обезопасило Крым от грязной воды. Июнь 2016: Аксенов заверил, что проблем с подачей воды в Восточный Крым не будет. Октябрь 2016: Путин: Острота проблемы с питьевой водой в Крыму снята. Сегодня: В Восточном Крыму летом могут прекратить централизованную подачу питьевой воды из-за её низкого качества. Если в мае перед летним курортным сезоном не будут произведены кардинальные изменения, мы будем вынуждены выдать предписание о проведении подвоза воды и закрытии питьевого водоснабжения
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никаких проблем - до 20го года построят опреснитель на дерьмоядерном синтезе - сразу после запуска моста
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та пусть переоценивают...ваще в крыму литр воды должен стоить как литр нефти...
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Вони ж там , Совок відбудовують ? А там літр бензину 20 коп коштував ..))
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Тогда зарплата была 120 рублей и айфонов с лабутенами не было. Вряд ли они хотят реальность, в которой у них будет только 20 коп на бензин.
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Якщо Україна захоче їм влаштувати справжню блокаду - їм , той бензин , і наливати буде нікуди ...
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Значит вода на исходе )
Ни че,будут опреснять...
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"Украина прорыла подземный канал, чтобы сбрасывать зараженные чернобыльские подземные воды в Крым", - сообщает агентство "Ни ху я се" из Пекина.
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Оккупанты занялись переоценкой запасов месторождений подземных вод Крыма. Что ее считать. Вода, она или есть, или ее нету. В ситуации с под российским Крымом воды практически нет. Но, вот в украинском Крыме вода была, есть и будет. Вот и думайте, крымчане. Если есть чем думать.
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может попробовать добывать воду из " Боярышника" ?
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Переоценяй, непереоценяй- то, чего нет не добавится.
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воды окупантам и крысам не будет, так это Божэнькой установленно, без Украины кукишь а не вода.
Кстати, это проблема окупанта, а тут в прямую можно хокеи пожурить - Украина-Австрияhttps://www.youtube.com/watch?v=MPQuvXLRTi8
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Учительница: - Вовочка, скажи мне, куда мы попадем, если будем сверлить Крым насквозь?
- В дурдом попадем, Марьиванна..
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Как можно быть таким придурком, чтоб захватить Крым, зная что там наступит пустыня. он что КГБист наверное?
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тож думал что наваросия, а оказалось - х"%сосия
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пусть заимуться переоценкой запасов камней с неба,
а то вдруг кому не хватит - обидно будет....
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До геноцида крымчаков всех национальностей в Крыму 1944 года крымчане даже с степном Крыму умудрялись столетиями жить с минимумом питьевой воды а в основном довольствовались солончаками, добытыми своим горбом из скважин по 200 метров глубиной, своими руками прорытыми.

В 80-х годах даже в Крымских Красноперекопске, Армянске, Джанкое и в Херсонской Области в Старой Каховке, Кам"янке, Николаевке была вода из скважин соленого вкуса.
Единственные места, где была родниковая чистая вода из скель это берега Днепра Новой Каховки и Козацкого.

За 200 км. от Крыма не было в достатке питьевой воды до постройки УКРАИНЦАМИ Северо-Крымского канала и ничего, люди и крымские татары, и украинци как-то выживали в таких условиях. А тамбовско-пеньзяцько-тверско и прочие "переселенцы" из кацапии с минимум даже поселившись в дома репатриированных крымских татар начали проситься у совєцькой власти разрешить им вернуться к себе домой, в Вологды с Кострамами, бо "там у них в Рассеи кортошка родить и вода есть а здесь, в Крыму пустыня и оне погибають".

Единственные кацапы из переселенцев из Рассеи радовались переезжу в Крым, потому-что были ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ кацапскими НКВД-истами в отставке, или штабистами на войне в Ташкенте, или ветеранами Заградотрядов товарища Судоплатова и все они получили квартиры на Черноморском побережье Крыма по всей Большой Ялте до Севастополя.
А холопы из разбомленных немцами Рязаней с Сталинградами получали крымско-татарские дома именно в срепном Крыму, где была соленая вода и ихняя любимая тамбовская картошка не росла из-за солончаков и безводья.
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В Крыму рассматриваю вариант использования для питья естественных отходов человеческой жизнедеятельности под девизом "Кто не сдает - тот не пьет!". Вату будут учить писать - бутылочки, а какать - в коробочки. Особое внимание в первом вопросе будет уделяться особам женского пола, для них будут организованы специальные тренировочные курсы. Хочешь пить - умей попадать!
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Особое внимание в первом вопросе будет уделяться особам женского пола, для них будут организованы специальные тренировочные курсы. Хочешь пить - умей попадать!



Ерунда!
Катетеры вставят, и всего делов!
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Оккупанты занялись переоценкой запасов месторождений подземных вод Крыма - Цензор.НЕТ 4880

..а вместо зарплат предлагают искать монетки туристов в фонтанах
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Сколько я видел этих плакатов в руках крысчан , так они только просили камней с неба , русских зольдатен да возможности сдохнуть в рассее ( ну эту желанию и Украина не запрещала - сел в автобус и поехал туда , раз уж так хочется ) , а про воду , благополучие и речи не было . Ну вот и свершились мечты , правда пока еще только частично . Камней с неба еще не было . Только потерпите немножко , ваш любимчик путькин это вам с удовольствием организует . Только начинайте собираться в кучки да с плакатами в руках , напоминайте ему о своем желанием и получите по башкам .
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Коцапы способны существовать только пользуясь спижженым или чужим.
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