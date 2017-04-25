"За сожжение флага РФ у Кремля россиянину светит тюрьма"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил адвокат Дмитрий Динзе.
По его словам, за надругательство над флагом активисту грозит до года лишения свободы.
При этом ему также предъявлены обвинения в экстремизме за публикацию в соцсети "ВКонтакте" некоего видеоролика, который якобы содержит призывы к "возбуждению ненависти и вражды в отношении русских". По этой статье мужчине грозит до пяти лет колонии.
По словам самого Садкова, его акция была направлена против "неправильной политики" России. Он отрицает свою вину и считает, что его преследуют за убеждения.
2280 49
По факту подрыва автомобиля ОБСЕ открыто уголовное производство по статье "терроризм", - СБУ(8)
Содержащийся в симферопольском СИЗО гражданин Украины Лугин намерен объявить сухую голодовку, - адвокат. ДОКУМЕНТ(16)
НАБУ опровергло 5 "мифов" о деле Мартыненко. ИНФОГРАФИКА(75)
Адвокат, обещавший за 1,3 тыс. долл. организовать "правильное" решение суда, задержан на Волыни, - Нацполиция. ФОТО(6)
"Почему 300 миллионов? Непонятно", - адвокат Мартыненко о сумме залога. ВИДЕО(79)
Экс-депутат Рады Мартыненко не намерен вносить залог 300 млн гривен в случае его установления, - адвокат(11)
Украине удалось добиться отставки президента ПАСЕ Педро Аграмунта, которую считали невозможной, благодаря тому, что...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И главное найди другую страну в которой был предатель Власов, а потом его флаг сделали государственным.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А был бы тот флаг украинским или американским - дали бы цацку на грудь.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дальше что? Пока, обвиняемые на - ТОЙ стороне. Не нужно быть обвиняемым. Нужно быть правильным. Ставить вопрос просто. Кто украл наши земли, людей, ЖИЗНИ и остальное. А махать флажками? Перед Украиной? Смеяться?
Ответить
Празднование Масленицы в белорусском агрогородке Жемчужный Барановичского района Брестской области не обошлось без занимательного курьеза. Судя по фоторепортажу, который опубликовало местное издание "Наш Край", во время народных гуляний вместе с традиционным чучелом зимы сожгли флаг Российской Федерации.
Пока, правда, непонятно, было это спланированной акцией протеста против российской военной агрессии в Украине, либо флаг РФ оказался в огне по воле случая. Как заявили организаторы праздника, которым удалось дозвониться корреспонденту BY24.ORG, "ничего подобного даже не планировалось", а российский триколор "чисто случайно получился из элементов "одежды" чучела". Тем не менее, костер вышел зрелищным, а собравшиеся вокруг жители Жемчужного приветствовали его радостными криками. "Завершил праздник костер, на котором сгорело чучело, а вместе с ним - зябкие дни и все плохое", - описывает действо издание "Наш край", не уточняя, правда, имеет ли оно в виду под "всем плохим" государственный флаг страны-агрессора. ЗачОтны троллинг!
Ответить
Ответить
Ответить
tnx f underst
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить