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 За сожжение флага РФ у Кремля россиянину светит тюрьма

Жителя Серпухова (Россия) Никиту Садкова обвиняют в надругательстве над государственным флагом РФ за то, что он в августе прошлого года сжег его у стен Кремля в Москве в знак протеста.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил адвокат Дмитрий Динзе.

По его словам, за надругательство над флагом активисту грозит до года лишения свободы.

При этом ему также предъявлены обвинения в экстремизме за публикацию в соцсети "ВКонтакте" некоего видеоролика, который якобы содержит призывы к "возбуждению ненависти и вражды в отношении русских". По этой статье мужчине грозит до пяти лет колонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В непризнанном Приднестровье будут использовать российский флаг как "второй государственный"

По словам самого Садкова, его акция была направлена против "неправильной политики" России. Он отрицает свою вину и считает, что его преследуют за убеждения.
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Это по(т/ц)! "Стойко переносить все тяготы и лишения..." (С)
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Якщо це не був протест проти анексії Криму та війни з Україною - піхуй, як говорив видатний поліглот та госпідар мікола янавічь...
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Кацапы у вас шизофрения. Триколорная тряпка это же флаг Власова, воевавшего против дедов.
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Чо правда шоле? У кого-то еще есть точно такой же флаг, как у Власова и Роиси?
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Ну напрягись. Найди еще один государственный флаг сверху вниз бело-сине-красный.

И главное найди другую страну в которой был предатель Власов, а потом его флаг сделали государственным.
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Ты ищи. Ищи. И шоб Власов непременно был из этой другой страны.
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А тем участникaм парада в 1945,которые кидали такие триколоры к подножию кремлевской стены - тоже турма за "осквернение" сцаной тряпки будет?
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Они уже умерли давно в большинстве. Там сейчас ряженых водят напоказ.
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русский, сведения о разбрасывании сцаных триколоров там и тогда я имею из вашей же совковой пропаганды. И я действительно не имею ни малейшего касательства к тем людям,т.к. мои деды в ту войну воевали не за красножопую мразоту.
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гдевашидоказательства? вашидоказательства-недоказательства? Шо можно доказать хуйлоносцу? бесполезная трата времени.
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"За сожжение флага РФ у Кремля россиянину светит тюрьма"

А был бы тот флаг украинским или американским - дали бы цацку на грудь.
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Один хер сидеть !,гулять так гулять играй гармонь -жги кремль !
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А миронов не хочет рассказать, а кто будет выплачивать контрибуцию, жертвам сталинских репрессий?
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ну а в этом . что удивительного?. вот если бы ему грозила тюрьма за сожжение нашего флага или американского. то понятно .
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Если житель Серпухова Садков в суде докажет, что это есть власовская тряпка, то не посодют.
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у нас за разорванный портрет свиньи могут посадить. чела вон за 10 шоколадок рошен посадили на 2,5 года.
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11 часов назадЕщеСоветский крейсер Мурманск, затонувший у берегов Норвегии в 1994 г.11 часов назадЕщеЗа сожжение флага РФ у Кремля россиянину светит тюрьма - Цензор.НЕТ 8202ii
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а якщо виготовити шоколадку у вигляді орла-мутанта, і захавати, то що буде?
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Не ешь двухголовых мутантов - кацапом станешь
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Так он же сжег флаг пособников нацистов. Или это и есть флаг РФ?
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Против чего он протетовал не ясно, да и не врю, что в россии живут люди.
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Ну ему только светит,а у нас за порванный портрет сидит.
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"Жителя Серпухова (Россия) Никиту Садкова обвиняют..."

Дальше что? Пока, обвиняемые на - ТОЙ стороне. Не нужно быть обвиняемым. Нужно быть правильным. Ставить вопрос просто. Кто украл наши земли, людей, ЖИЗНИ и остальное. А махать флажками? Перед Украиной? Смеяться?
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В Беларуси на Масленицу сожгли флаг России
Празднование Масленицы в белорусском агрогородке Жемчужный Барановичского района Брестской области не обошлось без занимательного курьеза. Судя по фоторепортажу, который опубликовало местное издание "Наш Край", во время народных гуляний вместе с традиционным чучелом зимы сожгли флаг Российской Федерации.
Пока, правда, непонятно, было это спланированной акцией протеста против российской военной агрессии в Украине, либо флаг РФ оказался в огне по воле случая. Как заявили организаторы праздника, которым удалось дозвониться корреспонденту BY24.ORG, "ничего подобного даже не планировалось", а российский триколор "чисто случайно получился из элементов "одежды" чучела". Тем не менее, костер вышел зрелищным, а собравшиеся вокруг жители Жемчужного приветствовали его радостными криками. "Завершил праздник костер, на котором сгорело чучело, а вместе с ним - зябкие дни и все плохое", - описывает действо издание "Наш край", не уточняя, правда, имеет ли оно в виду под "всем плохим" государственный флаг страны-агрессора. ЗачОтны троллинг!За сожжение флага РФ у Кремля россиянину светит тюрьма - Цензор.НЕТ 9256
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Загалом то в будь-якій країні з громадянином вчинили так само, просто це ненависний прапор росії, який викликає у громадян України почуття огиди, а так в суді і вироку немає нічого дивного або незвичайного.
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Может стоит за одно посадить и тех, кто этот триперлор в 45-м на красной площади сжигал?
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власовскую тряпку нужно признать символом нацизма и запретить во всём мире как свастику.
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