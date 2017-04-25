 Мы не подписываем все, что скажут, а ведем дискуссии, - Рева о меморандуме с МВФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина"
"Когда я слышу заявления некоторых наших коллег по поводу МВФ, мне, честно говоря, хочется смеяться. Ситуация простая. Мы просим МВФ оказать финансовую поддержку. Если кредитор не нравится, давайте не будем к нему обращаться и он не будет нам ничего навязывать... Хочу напомнить, что в 2018-2019 годах мы должны выплатить долгов предыдущих времен на 12 млрд долл. У нас есть два пути: первый вариант - взять эти деньги из бюджета, вариант второй - перекредитоваться, оставить эти средства на развитие нашей страны, но перекредитоваться, чтобы не выплачивать эти долговые обязательства в 2018-2019 годах, дать возможность экономике двигаться и постепенно рассчитываться с этими долгами. Есть третий вариант - объявить дефолт", - пояснил министр.
Он отметил, что в нынешнем году МВФ, обнародовав позиции меморандума о сотрудничестве с Украиной, сделал беспрецедентный шаг.
"В пенсионной реформе они выставили четкие требования - повышение пенсионного возраста в течение 7 лет до 63. Сравните конечный меморандум, есть ли там это требование? Нет. Поэтому нельзя заявлять, что мы подписываем все, что нам скажут. Мы ведем дискуссии", - подчеркнул Рева.
Министр в очередной раз заверил, что в тексте меморандума условия о повышении пенсионного возраста для украинцев нет.
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Третий этап пенсионной реформы - пересмотр обеспечения военнослужащих, - Рева(162)
"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева(153)
"Человека нужно поставить перед выбором: хочешь идти на пенсию в 60 лет - заработай ее", - Рева(337)
Рева: 92% содержащихся в интернатах детей имеют родителей(59)
При повышении пенсий необходимо зафиксировать дефицит Пенсионного фонда на 140 млрд грн, - Рева(48)
К началу 2018 года число получающих субсидии сократится на треть, - Рева(108)
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Поки вони сміються, народ плаче. Курви!
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а уж потом подписываем все что скажут!
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- Виноват, Вы сию минуту хотите открыть дискуссию?
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П'ятий варіант-провести деолігартизацію, змінити податкове законодавство і НБУ зробити дійсно Національним і українським
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