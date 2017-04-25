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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2406) Меморандум (81) Рева (187)

 Мы не подписываем все, что скажут, а ведем дискуссии, - Рева о меморандуме с МВФ

Министр социальной политики Андрей Рева рассказал о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом. По его словам, Украина не принимает однозначно все условия сотрудничества, а ведет по ним дискуссии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина"

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"Когда я слышу заявления некоторых наших коллег по поводу МВФ, мне, честно говоря, хочется смеяться. Ситуация простая. Мы просим МВФ оказать финансовую поддержку. Если кредитор не нравится, давайте не будем к нему обращаться и он не будет нам ничего навязывать... Хочу напомнить, что в 2018-2019 годах мы должны выплатить долгов предыдущих времен на 12 млрд долл. У нас есть два пути: первый вариант - взять эти деньги из бюджета, вариант второй - перекредитоваться, оставить эти средства на развитие нашей страны, но перекредитоваться, чтобы не выплачивать эти долговые обязательства в 2018-2019 годах, дать возможность экономике двигаться и постепенно рассчитываться с этими долгами. Есть третий вариант - объявить дефолт", - пояснил министр.

Он отметил, что в нынешнем году МВФ, обнародовав позиции меморандума о сотрудничестве с Украиной, сделал беспрецедентный шаг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В этом меморандуме нет никаких сюрпризов", - Данилюк о сотрудничестве с МВФ

"В пенсионной реформе они выставили четкие требования - повышение пенсионного возраста в течение 7 лет до 63. Сравните конечный меморандум, есть ли там это требование? Нет. Поэтому нельзя заявлять, что мы подписываем все, что нам скажут. Мы ведем дискуссии", - подчеркнул Рева.

Министр в очередной раз заверил, что в тексте меморандума условия о повышении пенсионного возраста для украинцев нет.
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Своей паршивой кровью потом подпишитесь, ублюдки.
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Товарищ РЕВА! Вы же обещали ОСОВРЕМЕНИТЬ пенсии, а вновь подымаете минимальные.При такой вашей политике нет смысла платить в ПФ., т к заработанные потом и кровью пенсии вы не подымаете, а постоянно добавляете тем, кто не заработал. Зачем платить в ПФ? Минимальную вы даете всем , кто совсем не работал - тому социальную не намного меньшую. А поскольку наши пенсии вы не ОСОВРЕМЕНИВАЕТЕ, то со временем они превращаются в минимальные. Вы это специально делаете, чтобы развалить всю пенсионную систему страны?
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вначале ведут дискуссии, а потом подписывают
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мне, честно говоря, хочется смеятьсяИсточник: http://censor.net.ua/n437791
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Поки вони сміються, народ плаче. Курви!
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"Мы не подписываем все, что скажут, а ведем дискуссии, - "
а уж потом подписываем все что скажут!
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Это не в той стране,где долг МВФ быстро отдали?Слыхал там для руководства все плохо кончилось.
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а дискусия короткая..-денег не дадим.. можете и не подписывать..
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- Если бы сейчас была дискуссия, я доказала бы Петру Александровичу…
- Виноват, Вы сию минуту хотите открыть дискуссию?Мы не подписываем все, что скажут, а ведем дискуссии, - Рева о меморандуме с МВФ - Цензор.НЕТ 8701
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Отож. Шариков. паскуда. успел потомство оставить... всяких додиков, рев и прочих пупырышек...
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Какой смысл в финансовой "поддержке" если деньги в экономику не идут, они лишь с нее вымывают плату по %. А взамен народу еще расхлебывать разрушающие и доводящие до нищеты реформы...
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Знач так... Во первЫх строкАх - большой привет МВФ. А далее - всем, кто разворовал страну: "Нету денег для пенсионного фонда, надо подымать пенсионный возраст" - ни хрена не аргумент. ИБО деньги есть и мы точно знаем у кого они есть... А прежде, чем подымать планку возрастного ценза, следует для начала подтянуть на эвропейский уровень какчество и продолжительность жизни электората. А потом посмотрим...
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Четвертий варіант-депутатам скинутись,на руках готівки на 3 бюджета.
П'ятий варіант-провести деолігартизацію, змінити податкове законодавство і НБУ зробити дійсно Національним і українським
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Рева думає, якщо він змінив кітель замполіта на цивільний костюм і зайняв пост в уряді, то до нього автоматично прийшов досвід управлінця, професійні знання і повага суспільства. Якби він був розумний, то не виходив би в ефіри з нездійсненними мріями про світле комуністичне майбутнє. А тихо хрюкав біля бюджетеого корита, поки можливість є.
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не лично, но был свидетелем смерти двух замполитов на флоте
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"Когда я слышу заявления некоторых наших коллег по поводу МВФ, мне, честно говоря, хочется смеяться..." Конечно, все смеются - отгребая в карманы по полной. Кто бы не смеялся?
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Весь прикол в том, что именно переговорщики от правительства предлагают гарантии в виде тех или иных действий на внутреннем экономическом пространстве в качестве аргументов гарантии возврата денег МВФу. А МВФ слушает и любезно соглашается... или не соглашается. А наши служители народа изголяются в изобретательности угнетения своего народа, понимая что народ доить легче чем вырвать кусок из офшорной глотки олигарха.
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Когда я слышу таких министров, как Рева, Розенко, Зубко и особенно их предводителя Гройсмана - мне действительно хочется смеяться... Аргументирую. Вчера Розенко озвучил, что в Украине всего 2 млн. человек безработных. Представляете это же какой тупицей нужно быть что бы не суметь сосчитать три от силы четыре цифиры??? Берём данные нашего госстата. В Украине 42,7 млн. чел. населения. Из них по словам Розенко 12 млн. чел. пенсионеров. На самом деле 13,7 млн.чел. 11 млн.чел. работающих. На самом деле по данным госстата только 9 млн. чел. официально оформленных на работу.То есть платящих в ПФ. 5 млн. чел. детей. Давайте отнимем от общего количества населения выше указанные цифры. 42,7 - 11 - 12 - 5 - 2=12,7. То есть наши министры потеряли 12,7 млн. человек живых людей. Как эти деятели могут управлять страной??? На кого рассчитаны эти месиджи с поднятием пенсионного возраста? И в чём основная причина поднятия пенсионного возраста? Оказывается в дефиците пенсионного фонда. Но ведь дефицит можно сократить и путём увеличения количества работающих. Давайте добавим тех потерянных 12,7 млн. чел. до 2 млн. чел. безработных и мы получим примерно правильную цифру безработных в Украине. Вы спросите где им найти работу??? Подсказываю для особо одарённых министров. Из 3747 государственных предприятий не работает 1878. 8,5 млн. га. пахотных земель наших украинских чернозёмов не обрабатывается. Я не говорю уже про те новые технологии, которые обещал внедрять Гройсман. Так может перед тем, как поднимать пенсионный возраст кабмин Гройсмана отчитается почему столько производственных предриятий не работает??? Ведь они в государственной собственности и кто как не кабмин должен отвечать за это. Я не говорю уже про землю, которую они усиленно хотят продать, вместо того, что бы использовать её, при мировом дефиците продуктов. Я не говорю уже о энергетических ресурсах, из которых Украина использует только пятую часть. И при таких раскладах иметь нищее государство??? Да гнать их всех нужно сраной метлой с высоких кабинетов, потому, что они тупицы и бездарности, что бы не сказать хуже. При чём чем раньше, тем лучше... и именно это спасёт нашу страну.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не подписываем все, что скажут, а ведем дискуссии, - Рева о меморандуме с МВФ
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