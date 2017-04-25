 "Меня четыре часа допрашивали типа в качестве свидетеля по факту незаконного обогащения", - Ляшко о визите в НАБУ

"Меня четыре часа допрашивали типа в качестве свидетеля по факту незаконного обогащения. Я спрашиваю: "Кого?". "Лица". Я спрашиваю: "Какого лица?". "Нет лица. Личность не установлена". Тогда о чем вы меня допрашиваете? По какому факту и по какому делу? Поскольку допрос длился в НАБУ, мы дали все показания", - цитирует политика Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Я заинтересован в том, чтобы максимально установить истину и доказать, что это сфальсифицированное уголовное производство. Абсолютно вымышленное дело. Нет никаких оснований для возбуждения дела. Нет даже факта. Они не могут сообщить факт, по которому возбуждено дело", - заявил он.
На вопрос, о чем же шел разговор, Ляшко ответил: "С кем я живу, где я провожу свое время, кто такая моя жена, кто моя мама. Обо всем на свете спрашивали".
Как прокомментировал адвокат Олега Ляшко Андрей Мамалыга, основанием действий в отношение парламентария была покупка дома. "Но на указанное здание был изменен адрес, прокуратура не проверила это. Поэтому она поддалась эмоциям, а потом решила использовать это против Олега Ляшко и сказала, что он его незаконно купил... На сегодняшний день подозрение на предъявлено ни одному лицу", - отметил защитник.
Напомним, 24 апреля директор НАБУ Артем Сытник сообщил об открытии уголовного дела в отношении Ляшко.
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http://nacburo.org/video/radikal-lyashko-zzadu.mp4
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Да шЛяшко спец по постановкам и режиссирует и снимает свои «подвиги.))
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после регистрации обращения в НАБУ сначала идет следствие, собрание доказательств, лишь только если найдут - дело будет раскручивать, если не находят доказательства, дело закрывают!
то Шляшко в воду зарание пёрднул!)
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Но мне простительно, я не гребу в Раде бабло вилами, как они, и не решаю судьбы людей в Украине, как они.
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- А а в тумбочку кто положил?
- Жена
- А у жены откуда ?
- Я дал
- А у вас откуда деньги?
- В тумбочке взял
(С)
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Хотя не напрягаясь можно заработать публикациями, но обычно это заказуха, а это не очень нечестный путь)
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Еще есть Юлька - ну то таке...просто дело техники!
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Игорь Косенко
..Олеся Дещенко..........Пошла *жара* ...*нульевочкі * !!!
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вчерашние бойцы с длинными ушами и любители морковки
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Дисциплинированные, однако
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Уволят лодырей без выходного пособия
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Как они с соевыми уживутся, цикаво? Конкурирующая фирма, как-никак.
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это нравится и ему и берущим...
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Впрочем, может, оно так и лучше для наших доблестных борцов с коррупцией. Ибо в организации политических шоу им с Олегом Валерьевичем не сравниться - он их всяко переиграет.
https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/1186497571478485
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Сколько Кроль платит, а ты в час берешь или за ночь? А ты тоже "вротнэбрав"?
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Народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен за останній рік придбали нерухомості приблизно на 20 мільйонів гривень.
І це при тому, що жоден із них офіційно не володіє бізнесомНа початку 2016 року Росіта Сайранен придбала у Києві земельну ділянку на 600 кв. м. з цільовим призначенням "для сільського господарства", хоча там уже збудовано 2-поверховий будинок на 300 кв. м. Сам Ляшко на початку 2017 року купив у Козині під Києвом будинок на 550 кв м і дві земельні ділянки загальною площею 0,6 га. Загальна вартість - 15 мільйонів гривень.
Згідно з декларацією, у власності Ляшка є Mercedes S 550 і Land Cruiser. Крім того, журналісти зафіксували, як зранку із двору Олега Ляшка виїжджає броньований Cadillac Escaladе.
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