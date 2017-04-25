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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1656) допрос (1104) коррупция (7183) Ляшко (1475)

 "Меня четыре часа допрашивали типа в качестве свидетеля по факту незаконного обогащения", - Ляшко о визите в НАБУ

Народный депутат, глава Радикальной партии Олег Ляшко утверждает, что пробыл на допросе в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) четыре часа.

"Меня четыре часа допрашивали типа в качестве свидетеля по факту незаконного обогащения. Я спрашиваю: "Кого?". "Лица". Я спрашиваю: "Какого лица?". "Нет лица. Личность не установлена". Тогда о чем вы меня допрашиваете? По какому факту и по какому делу? Поскольку допрос длился в НАБУ, мы дали все показания", - цитирует политика Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Я заинтересован в том, чтобы максимально установить истину и доказать, что это сфальсифицированное уголовное производство. Абсолютно вымышленное дело. Нет никаких оснований для возбуждения дела. Нет даже факта. Они не могут сообщить факт, по которому возбуждено дело", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко вел себя вызывающе и оскорблял нецензурными словами прокуроров и детективов на допросе в НАБУ, - САП

На вопрос, о чем же шел разговор, Ляшко ответил: "С кем я живу, где я провожу свое время, кто такая моя жена, кто моя мама. Обо всем на свете спрашивали".

Как прокомментировал адвокат Олега Ляшко Андрей Мамалыга, основанием действий в отношение парламентария была покупка дома. "Но на указанное здание был изменен адрес, прокуратура не проверила это. Поэтому она поддалась эмоциям, а потом решила использовать это против Олега Ляшко и сказала, что он его незаконно купил... На сегодняшний день подозрение на предъявлено ни одному лицу", - отметил защитник.

Напомним, 24 апреля директор НАБУ Артем Сытник сообщил об открытии уголовного дела в отношении Ляшко.
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Если - бы Шлящка держали пятеро он бы своего оппонента порвал как Тузик газетку!Честно- честно!
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я повелся. Психиатрическая клиника города Ромны подтверждает.
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Клоун Ляшко "поймал" типа корректировщика", который не знает, как работает "Град". -)
Да шЛяшко спец по постановкам и режиссирует и снимает свои «подвиги.))
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Я тащусь! азиаты мочат европейцев по хоккею! остановите самолет, я сойду...
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Уточните, пожалуйста, что надо делать с последней проституткой?
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НАБУ всех нас не перестает удивлять свое примитивностью и отсутствием профессионализма! сначала обвинения шьют, а потом как свидетеля допрашивают
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Да они просто занимаются имитацией борьбы с коррупцией, для Запада, чтобы те продолжали выделять им на эту фейковую борьбу миллионы.
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Не надо горячиться. И НАБУ и подозреваемый , на мой взгляд, правильно себя ведут. Многие "диванные" политики уже давно считают пана Ляшко коррупционером, продавшимся то ли Ахметову, то ли Коломойскому, то ли Порошенко. Если он сможет оправдаться перед НАБУ, то "диван" будет посрамлён.
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ты хот закон знаешЬ?
после регистрации обращения в НАБУ сначала идет следствие, собрание доказательств, лишь только если найдут - дело будет раскручивать, если не находят доказательства, дело закрывают!
то Шляшко в воду зарание пёрднул!)
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Политики, бла. А шо, без приставки "типа" нельзя высказаться. "Типа" это тоже самое, шо я сейчас в комменте написал "бла".
Но мне простительно, я не гребу в Раде бабло вилами, как они, и не решаю судьбы людей в Украине, как они.
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Примитивно выражаясь, любой человек опошляет свою мысль и становится неубедительным.
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Ну то что в ротнебрав все видели .А откуда миллионы долларов признался?
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- Из тумбочки
- А а в тумбочку кто положил?
- Жена
- А у жены откуда ?
- Я дал
- А у вас откуда деньги?
- В тумбочке взял
(С)
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Так пусть на все отвечает "мама подарила". НАБУ от Лещенко такую отмазку приняли и сразу сказали, что Сережа честный человек)
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Игорёк, жаль, что суммы денег, которыми оперировал Лещенко при покупке своей квартиры, кажутся Вам не честно заработанными. Любой известный журналист вполне может насобирать такую сумму, особо не напрягаясь, за счёт своих публикаций, выступлений и продажи результатов своего политического анализа.
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У нас в стране журналист может за пару лет насобирать себе на квартиру в центре за полмиллиона долларов?
Хотя не напрягаясь можно заработать публикациями, но обычно это заказуха, а это не очень нечестный путь)
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Я сказал известный журналист, а не просто журналист. Тексты и интервью пана Лещенко очень популярны за рубежом. Они публикуются во многих зарубежных изданиях. Журналисты такого уровня, как правило, не бедные люди. Относительно заказухи. Практически все аналитические статьи (не репортажи) во всех изданиях во всём мире - заказные. Что тут плохого? Я тут не оцениваю содержание публикаций Лещенко, а говорю, что он в состоянии легально заработать деньги на свою квартиру.
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НАБУ нашло еще одну жертву для своей очередной пиар акции? или как еще можно назвать тот факт, что детективы начали допросы
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При чём здесь пиар-акция? В НАБУ поступило заявление на Ляшко. НАБУ отреагировало. Что тут не так? Всё по Закону. Не надо ля-ля.
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НАБУ с каждым разом все больше и больше себя закапывает) Их дела и заявления всё глупее и глупее и тут профессионализмом вообще не пахнет. С НАБУ скоро будут смеяться во всем мире
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Сегодня день ПСИХа в Украине - допрос Ляшка в НАБУ.
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НАБУ самих бы не мешало бы проверить на предмет адекватности
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А Вам бы, Антонина не мешало бы заглянуть в семантический словарь и уточнить для себя смысл слова "адекватность".
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С этого дня пенсионная и земельная реформа пойдет как по маслу!
Еще есть Юлька - ну то таке...просто дело техники!
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апиридили
вчерашние бойцы с длинными ушами и любители морковки
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...что ща дела?Они там все явно сговорились, окружение Банковой ни пальцем, за весь период их существования.
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О, подтянулись вчерашние кролячьи тролли, что на НАБУ бочку катили дружно все 15 рыл :D
Дисциплинированные, однако
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Отмечаем? Шото сегодня маловато, видать, не все вышли на смену :D
Уволят лодырей без выходного пособия
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Смешные они в этом НАБУ, только с одним не получилось, сразу на другого переключились, что бы имитация работы не прекращалась. За этим НАБУ уже наблюдаешь как за любимым сериалом)))
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Мартыненко амфетаминами Киев засрал . Ч Т О Н Е Я С Н О ?
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Это вам неясно. тут люди работают, на смену вышли, а вы мешаете!
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ты хоть в курсе, что в НАБУ не 2-3 дела, там сотни!
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Береше скотыняка! Вообще такую пургу несет аж звездец!
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Хахаха как у "нулёвок" эрекция на НАБУ сразу пошла
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Всем вечерний привет. Кроличье ферма в сборе, маладца! )))))
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И шо, это они только тему НАБУ окучивают? Или пришли сюда навеки поселиться?
Как они с соевыми уживутся, цикаво? Конкурирующая фирма, как-никак.
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А почему у НАБУ не возникает вопросов откуда у вилоносной скотыняры появились миллионы в декларации?
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??? а у тебя есть список вопросов которые задавали "вротнебравшему"!?
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Раніше, цьому придурку житьєрадісному, за його "принципову" позицію і такі ж голосування по окремих питаннях, не погано слюнявили. Тепер же, просто візьмуть за жопу, за все нажите "непосильным трудом". За все приходиться платити, навіть такому лайну як цей "радикальний" вилупок і пройдисвіт.
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за жопу его брали много раз...
это нравится и ему и берущим...
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Напоминает Шарикова из "Собачьего сердца" - "Я на колчаковских фронтах раненый...".
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Сравнить Ляшко с Шариковым мог только управдом из того же "Собачьего сердца". Ляшко - талантливый самородок с кругозором выше доктора политических наук. Быстрая реакция. Яркая, точная, профессионально выверенная речь. Таких гопота обычно не переносит. Искренне завидуют таланту.
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НАБУ стоит поспешить с оглашением подозрения Ляшко и выбором меры пресечения - пока Высшая Рада правосудия не уволила судью Бобровника. А то очередное шоу под Соломенским судом может сорваться.
Впрочем, может, оно так и лучше для наших доблестных борцов с коррупцией. Ибо в организации политических шоу им с Олегом Валерьевичем не сравниться - он их всяко переиграет.
https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/1186497571478485
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ага, ваш "Народный понт" всех судей не уволит!
Сколько Кроль платит, а ты в час берешь или за ночь? А ты тоже "вротнэбрав"?
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Ляшко нажив маєток і круті авто, хоча бізнесу нібито не має

Народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен за останній рік придбали нерухомості приблизно на 20 мільйонів гривень.
І це при тому, що жоден із них офіційно не володіє бізнесомНа початку 2016 року Росіта Сайранен придбала у Києві земельну ділянку на 600 кв. м. з цільовим призначенням "для сільського господарства", хоча там уже збудовано 2-поверховий будинок на 300 кв. м. Сам Ляшко на початку 2017 року купив у Козині під Києвом будинок на 550 кв м і дві земельні ділянки загальною площею 0,6 га. Загальна вартість - 15 мільйонів гривень.

Згідно з декларацією, у власності Ляшка є Mercedes S 550 і Land Cruiser. Крім того, журналісти зафіксували, як зранку із двору Олега Ляшка виїжджає броньований Cadillac Escaladе.
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Пам"ятаю Ляшка редактором газети "Свобода". Нормальний був мужик, правозахисник. Що з ним зробила Верховна Рада ? Моє припущення, там інфекційний розсадник, можливо, венеричний.Тож пропоную поставити у вестибюлі ВР скульптуру оголеної Венери. Як нагадування, хто заробляє гроші срамним місцем, тому відрубають руки. Одночасно вирішимо питання кнопкодавства.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Меня четыре часа допрашивали типа в качестве свидетеля по факту незаконного обогащения", - Ляшко о визите в НАБУ
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