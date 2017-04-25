 Депутаты горсовета на Днепропетровщине требовали $5 тыс. за решение земельных вопросов, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, два депутата являются членами земельной комиссии горсовета. Вместе с начальником департамента земельных и архитектурных вопросов они пообещали человеку решить земельный вопрос за 5 тысяч долларов США. Речь шла о положительном голосовании на сессии городского совета за изменение целевого назначения земельных участков.
Правоохранители задержали депутатов. Они получили от гражданина 135 тысяч гривен взятки. Часть денег местные избранники должны были передать упомянутому чиновнику горсовета.
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но Днепр - это заповедник откатов
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вообще огласите весь список кто там из павликовморозовых гамно сёдня на вахте, ну чтоб знать а не по каждому спрашивать, в одной теме уже три акка одного есть но их двое или трое все у каждого примерно по 3-5 сразу акков
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Место в рейтинге - развития, будет равняться - 100%. Переведут в разряд
гейдельбергских или питекантропов.
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Категорически правильно!!!!
А сколько лично ты написал заяв о вымогательстве от тебя взятки?
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Понимаю,
гражданину РФ это не надо...
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с таким жэ успехом новость можно было начинать словами "в тридевятом царстве в тридесятом государстве,в далекой далекой галактике..."
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