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Все про:взятка (3799) горсовет (341) депутат (2877) Днепропетровщина (1243) задержание (5552) земля (1473)

 Депутаты горсовета на Днепропетровщине требовали $5 тыс. за решение земельных вопросов, - полиция

Депутаты одного из городских советов Днепропетровской области задержаны при получении взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, два депутата являются членами земельной комиссии горсовета. Вместе с начальником департамента земельных и архитектурных вопросов они пообещали человеку решить земельный вопрос за 5 тысяч долларов США. Речь шла о положительном голосовании на сессии городского совета за изменение целевого назначения земельных участков.

Правоохранители задержали депутатов. Они получили от гражданина 135 тысяч гривен взятки. Часть денег местные избранники должны были передать упомянутому чиновнику горсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативник угрозыска задержан в Харькове при получении 50 тыс. грн взятки. ФОТО
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Как стебатся над кацапами, чтоб они не взлюбили сепаров! Я под ником Andrey Net
Депутаты горсовета на Днепропетровщине требовали $5 тыс. за решение земельных вопросов, - полиция - Цензор.НЕТ 6399
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...так надо туда поднаехать, понапрягать гавнюков...
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везде, практически,
но Днепр - это заповедник откатов
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Надо народу за эту быдлоту вообще не голосовать.
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а дядя льоня тоже айн цвайн полицаен на работе?
вообще огласите весь список кто там из павликовморозовых гамно сёдня на вахте, ну чтоб знать а не по каждому спрашивать, в одной теме уже три акка одного есть но их двое или трое все у каждого примерно по 3-5 сразу акков
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Целая толпа депутатов, да за пять тыщ - мздоимства? Сразу видно, что не патриоты. Берут в иностранной валюте, а должны бы... Что делать? Садить ЧИНОВНИКОВ - по полной, по максимуму. Без залогов, сердечних приступив, валерьянки... Что будет? Если не сделаем?
Место в рейтинге - развития, будет равняться - 100%. Переведут в разряд
гейдельбергских или питекантропов.
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по закону бесплатно, но и отказать могут без причины....а что причины не было дай денег. Они по очереди берут, сегодня один член комиссии, завтра другой. Желающих получить 10 соток много
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Что делать? Садить ЧИНОВНИКОВ - по полной, по максимуму

Категорически правильно!!!!

А сколько лично ты написал заяв о вымогательстве от тебя взятки?
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Нисколько не плачу. Их у меня не требуют. Слишком я далек и сложен для всего ЭТОГО. Ибо я свогбодный человек. Не ложусь, не падаю, на колени не становлюсь. Живу, там - где мне хочется. Что делаю? Просто живу. Как подобает человеку.
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В больницу украинскую не ходишь, детей в украинский детсад или школу не водишь, с украинскими патрульными на дорогах не пересекаешься, с украинскими ЖЭКами не сталкиваешься...

Понимаю,
гражданину РФ это не надо...
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ашозараен?чи это к делу не относится?
с таким жэ успехом новость можно было начинать словами "в тридевятом царстве в тридесятом государстве,в далекой далекой галактике..."
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДепутаты горсовета на Днепропетровщине требовали $5 тыс. за решение земельных вопросов, - полиция
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