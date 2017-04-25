 Депутат черкасского облсовета от РПЛ подозревается распродаже активов госпредприятия на 55 млн грн, - ГПУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники Запорожского облавтодора подозреваются в растрате 10 млн грн

Сарган отметила: "Пока "радикальный" лидер ходит на допросы в НАБУ, "радикальному" депутату облсовета Черкасской области сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.Следствием установлено, что последний в течение 2008-2013 годов, будучи директором-управляющим санацией ДВЗП "Тальне" ДАК "Хлеб Украины", без согласования собственника имущества - Кабинета Министров Украины, без проведения независимой оценки, по заниженной стоимости реализовал активы государственного предприятия коммерческим структурам, учредителем которых являлся он сам или его родственники.Таким образом незаконно завладел целостным имущественным комплексом государственного предприятия стоимостью почти 55 млн. грн.В настоящее время в суд внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения содержания под стражей".