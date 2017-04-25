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Все про:растрата (110) Черкасщина (502) Сарган (140)

 Депутат черкасского облсовета от РПЛ подозревается распродаже активов госпредприятия на 55 млн грн, - ГПУ

Пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган обнародовала информацию о том, что депутат Черкасского облсовета от Радикальной партии подозревается распродаже активов госпредприятия стоимостью 55 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган отметила: "Пока "радикальный" лидер ходит на допросы в НАБУ, "радикальному" депутату облсовета Черкасской области сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Следствием установлено, что последний в течение 2008-2013 годов, будучи директором-управляющим санацией ДВЗП "Тальне" ДАК "Хлеб Украины", без согласования собственника имущества - Кабинета Министров Украины, без проведения независимой оценки, по заниженной стоимости реализовал активы государственного предприятия коммерческим структурам, учредителем которых являлся он сам или его родственники.

Таким образом незаконно завладел целостным имущественным комплексом государственного предприятия стоимостью почти 55 млн. грн.

В настоящее время в суд внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения содержания под стражей".

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Тю..... а шо, шо то у нас продают по другому.
Неподелился с кем надо - это истинная причина.
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Оце взялися за скотиняку...Дупа аж шкварчить...
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Это дело с 14 года...там по прессе Юра Єнакіївський в схеме
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черкассы - город хлебный. там местечковый секретут, на его хлебах, себе такое роскошное болото отгрохал, шо ради калам и не снилось. ))
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Воруют все!
Ворует вошь,
Ворует гнида,
Ворует тётка Степанида,
Ворует северный олень,
Воруют все, кому не лень
И даже тля - какая гадость
И та находит в этом радость.
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На тюремную парашу, его и всех подельников. Тюремные срока и конфискации ворам и проходимцам.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДепутат черкасского облсовета от РПЛ подозревается распродаже активов госпредприятия на 55 млн грн, - ГПУ
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