 Без адаптации международные протоколы не обеспечат надлежащее качество лечения, - нардеп Сысоенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщается на официальном сайте МОЗ, "подписание приказа, который позволяет учреждениям здравоохранения использовать в своей работе международные клинические протоколы, это действительно важный шаг на пути реформирования системы здравоохранения Украины".
В то же время, по мнению замглавы комитета ВР по здравоохранению Ирины Сысоенко, только на основании этого приказа украинцы не смогут получать лечение по международным протоколам.
В частности, она отмечает, что 10-35% препаратов, рекомендуемых к использованию за рубежом, не зарегистрированы в Украине, а 34% лекарств импортируются в Украину и реализуются по достаточно высоким ценам, в результате чего недоступны для большинства населения. Имеющиеся же в стране генерики (копии оригинальных препаратов) не смогут полностью заменить препараты, рекомендованные зарубежными наставлениями. Кроме того, вследствие технологической отсталости оборудования, имеющегося в учреждениях здравоохранения и клинических лабораториях, на сегодня в Украине отсутствует или сильно усложнена диагностика и дифференциация около 30-50% нозологий.
Как отмечает Ирина Сысоенко, "ключевым среди предлагаемых нововведений является замена локальных клинических протоколов, которые разрабатываются и обновляются путем адаптации лучших мировых образцов клинических руководств и клинических протоколов по медицинской практике, "новыми клиническими протоколами медицинской помощи", утвержденным МОЗ без прохождения процедуры адаптации и даже без перевода, из ограниченного перечня имеющихся на информационных ресурсах медицинских учреждений и организаций других стран".
При этом, пишет И. Сысоенко, "новый клинический протокол" может размещаться на информационных ресурсах известных мировых центров на языке оригинала и без перевода использоваться врачом при наличии письменного согласия пациента.
Иными словами, фактически вся ответственность за ход лечения перекладывается на пациента.
"Чтобы воспользоваться этой информацией, врач (в том числе в районе, поселке) как минимум должен владеть английским. В перечень информационных ресурсов "известных центров" включены ресурсы нескольких сетей и ассоциаций, некоторые из которых вообще не содержат клинических руководств и не входят всемирно известные центры, специализирующиеся на создании нормативных документов", - недоумевает ИСысонко.
Более того, по ее словам, в предложенном перечне источников клинических руководств отсутствует и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"Особого внимания заслуживает факт исключения из системы стандартизации медицинской помощи локальных клинических протоколов, - пишет нардеп. - Именно локальные протоколы являются основой разработки клинических маршрутов пациентов, организации и координации работы специалистов узкого профиля, семейных врачей, интеграции работы медицинских учреждений различных уровней, реализации принципа "деньги следуют за пациентом". Именно на этом фундаменте базируются современные системы управления медицинской помощью, рекомендованные ВОЗ, результативность которых подтверждена медицинской практикой".
В итоге, резюмирует Ирина Сысоенко, "следует признать, что подобные действия точно не обеспечат надлежащего качества медицинской помощи, эффективного использования ресурсов и безопасности пациентов, достижение оптимального соотношения между затратами и результатом, без чего настоящая реформа здравоохранения невозможна".
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После введения новых норм о, например, диспансеризации можно будет забыть вообще, а украинцев поздравить с первым место в мире по количеству эпидемий: от гриппа до СПИДа, так как нет диагностики - нет…
RIAN.COM.UA
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Осьо - знайшов.
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там внедрили 100% протоколов!
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приказ минздравоохранения Украины !
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Протоколы !!!
Использовать их в качестве универсальных горчичников !
Но , только для чиновников .
А поскольку они не клеятся , прибивать эти горчичники-протоколы шиферными гвоздями к головам .
Это точно поможет !
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