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 Общество
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 Боевик "КГБ ЛНР" приговорен к 3,5 годам тюрьмы

Апелляционный суд Луганской области вынес обвинительный приговор участнику незаконного вооруженного формирования так называемого "КГБ ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, мужчина присоединился к террористам в 2014 году. В 2015-м злоумышленник тайно прибыл в Днепр, где был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. Во время обыска оперативники изъяли у него гранаты Ф-1 и патроны калибра 7,62 мм.

Суд признал боевика виновным по ч. 2 ст. 260 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северодонецкий сепаратист приговорен к 5 годам
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Он нашим руки рубил и животы вспарывал, а ему 3.5 года ? В магазине украл шоколадки - тоже 3 года !
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Так он с 2015 г . содержался в СИЗО , а по закону "суки-Савченко" там день за два.
Так что его или выпустят завтра или через пару месяцев.
Смерть пархатому кондитеру.
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украинское правосудие справедливо и беспощадно.
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мужику за 20 шоколадок Срошенки - 2,4 ГОДА ДАЛИ!!!
а садисту и скотине 3,5!!!
Суки вы шоколадно-оффшорные...убивать и вешать вас скоро будут повсемесно
И договорняки ваши сраные уже не прокатят
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Дивний гуманізм української Феміди наприкінці третього року "потужної судової реформи" від Петра..
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Видимо он занимался пытками пленных. Почему так мало дали?
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Если у простого смертного, найдут пачку патронов, то у него есть неплохие шансы сесть в тюрьму на 7 лет.
А ублюдку, который вполне возможно, занимался пытками и казнями наших солдат, дали 3,5 года.
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Так він "пітал" не сєпарів, не родичів пеці, а простих хлопців. Нівіновен, как дітя...
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фух, отлегло. Гуманно, однако! То тебе не чоколядки в сильпо тырить!
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Порозумілися вороги народу України - бандит і суддя.
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Я правильно понимаю,шо 3,5 года ему дали за какую-то мелкую кражу, а за преступления против Украины его еще будут дальше судить?
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Не так. Можешь набрать содержание статей 260 и 263 УКУ.
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Ясно...Суровое,конечно,наказание.Надеюсь,его хоть нехорошими словами поругали...
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Три года за КГБ и шесть месяцев за ЛНР , маловато будет .
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Многие воспримут это 'наказание' как поощрение всем желающим послужить рашистским сепарам, все равно ничего страшного не будет за это. Ну ну...
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..3.5 года на поселении ???....за кусок украденной трубы или ахметовского кабеля укртелекома больше дают...а за сепаратизм -бандитизм по головке гладят и через год за хорошее поведение выпускают,собственно как и беркутовцев......ну а штепу и ефремова уже 3 года не могут посадить.. как-то фактов не хватает.....уроды..
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боевику 3.5 года? он что там, пачку сигарет стырил?
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Наш суд сами гуманний суд в мірє.. до сєпарів...Шоферюзі який випадково збив (вбив) людину дають 5-6 років, а сєпарам 3,5? Вальцман доскачеться...з гройсманом...
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ИНТЕРЕСНО, А КАК ТАМ ПОКУСИТЕЛИ НА ГЕРАЩЕНКО? :D

УЖЕ СИДЯТ?

ЕСЛИ - НЕ СИДЯТ, ТО ЭТО ПОКУШЕНИЕ ИЗ РАЗРЯДА ТОГО, ШО И НА ШОКИНА, С ТЕМИ ЖЕ РЕЖИСЕРАМИ И ИСПОЛНИТЕЛЯМИ.



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За кражу канализационного люка больше дают....
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У нас их уже давно все безнаказанно покрали. Теперь или бетонный кругляк ложут, или ветку втыкают чтобы не влетели ненароком. Воруют все. Верха подают пример низам.
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Что специализировался на кражах люков , откуда инфа?
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Чи правильно я розумію - з врахуванням терміну перебування в СІЗО , по так званому "закону Савченко" він взагалі з цим терміном міг бути звільненим із зали суду після проголошення вироку? Чи помиляюся?
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чуть южнее...

US officials suggest Russia is arming Taliban fighters in Afghanistan.

Head of US coalition forces in the country refuses to refute reports Moscow has provided militants with accelerated funding and weapons in last 18 months...
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Якщо у 15-у затримали , а зараз осудили - за "законом Савченко" вже термін минув - завтра вийде на волю !
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБоевик "КГБ ЛНР" приговорен к 3,5 годам тюрьмы
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