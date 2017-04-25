 Боевик "КГБ ЛНР" приговорен к 3,5 годам тюрьмы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, мужчина присоединился к террористам в 2014 году. В 2015-м злоумышленник тайно прибыл в Днепр, где был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. Во время обыска оперативники изъяли у него гранаты Ф-1 и патроны калибра 7,62 мм.
Суд признал боевика виновным по ч. 2 ст. 260 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.
1473 38
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Завтра в Минске пройдет заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу: встреча подгруппы по безопасности не состоится из-за подрыва патруля ОБСЕ, - Олифер(7)
В минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идет, - Лавров(56)
За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - спикер АТО(6)
Российское командование перемещает технику и боевиков на передовую под видом подготовки к параду, - разведка(36)
Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 122-мм "Града-П", 82-мм минометов, зениток и БМП. За сутки - 21 обстрел, - штаб(13)
Во время обстрела в Марьинке ранен волонтер(4)
Ответить
Ответить
Так что его или выпустят завтра или через пару месяцев.
Смерть пархатому кондитеру.
Ответить
Ответить
а садисту и скотине 3,5!!!
Суки вы шоколадно-оффшорные...убивать и вешать вас скоро будут повсемесно
И договорняки ваши сраные уже не прокатят
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А ублюдку, который вполне возможно, занимался пытками и казнями наших солдат, дали 3,5 года.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
УЖЕ СИДЯТ?
ЕСЛИ - НЕ СИДЯТ, ТО ЭТО ПОКУШЕНИЕ ИЗ РАЗРЯДА ТОГО, ШО И НА ШОКИНА, С ТЕМИ ЖЕ РЕЖИСЕРАМИ И ИСПОЛНИТЕЛЯМИ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
US officials suggest Russia is arming Taliban fighters in Afghanistan.
Head of US coalition forces in the country refuses to refute reports Moscow has provided militants with accelerated funding and weapons in last 18 months...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить