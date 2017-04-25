Суд уменьшил залог для фигуранта "газового дела" Постного в 4 раза - до 50 млн грн.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Защита Постного ходатайствовала об его освобождении из СИЗО, где он находится с августа 2016 года. Также адвокат указывал, что 200 миллионов залога, это слишком большая сумма. Суд удовлетворил жалобу адвоката частично: уменьшил сумму залога до 50 млн грн, но оставил его под стражей до 28 мая.
Сам Постный принимал участие в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи. Адвокат уточнил, что он передвигается в инвалидной коляске. "Мое состояние здоровья существенно ухудшилось. В условиях СИЗО мне не могут предоставить ту помощь, в которой я нуждаюсь", - сказал Постный.
Представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив был против удовлетворения апелляции адвокатов. Постный, по версии следствия, имеет статус одного из организаторов "газового дела".
"Одной из причин, почему Постный оказался в следственном изоляторе, является симулирование болезни", - отметил прокурор.
Сейчас по "газовому делу" 8 лиц находится в розыске, а главный подозреваемый экс-нардеп Александр Онищенко сбежал за границу. Сам Постный с 1996 года имеет вид на жительство в Германии. Кроме того, прокуроры до сих пор не смогли установить местонахождение его украинского паспорта. По словам Постного, в 90-х он сдал его в миграционную службу, но САП не смогла подтвердить эту информацию.
Как известно, досудебное расследование относительно Постного завершено и сейчас стороны знакомятся с материалами по делу.
Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.
1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
По мнению главы НАБУ Артема Сытника, история с "пленками Онищенко" направлена на то, чтобы политизировать дело против нардепа по подозрению в причастности к "газовой схеме", нанесшей государству ущерб на 3 млрд грн.
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