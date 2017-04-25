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 Экономика, Происшествия
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Все про:Луганщина (3854) Тарифы на электроэнергию (1080) Насалик (119)

 Украина восстановит электроснабжение на оккупированные территории, если будет погашен долг, - министр Насалик

Украина возобновит поставку электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области, если долг погасят.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в комментарии " 112 Украина ".

"Если платежи пройдут и долг будет погашен, то мы возобновим поставку электроэнергии", - сказал Насалик.

Он подчеркнул, что решение об отключении электроснабжения - экономическое.

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"Отключения неконтролируемой части Луганской области - это не политическое решение. Это чисто экономическое решение. Оно еще больше обострилось в последние 2 месяца, все предприятия, которые были зарегистрированы на неконтролируемой территории Луганской области и были украинские, были полностью национализированы. Оплата за последние 2 месяца в энергорынок составила ноль. Поэтому отключение - это не решение Кабмина", - отметил министр.

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Насалик также назвал цифры: "Для того, чтобы сформировать, сколько это в деньгах, должен сказать, что Украина по перетоках передавала 4,5 млн кВт каждые сутки, условно это 6 млн, по месяцу это 180 млн, по году это более 2 млрд, которые не оплачивались. По шахте "Победа" в том числе и россияне обеспечивали неконтролируемую территорию".

Глава Минэнерго подчеркнул, что вчера вместе с главой Луганской Военно-гражданской администрации Юрием Гарбузом решали проблему электроснабжения Михайловки.

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"Хочу вам сказать инсайдерскую информацию, что вчера в 11 часов вечера на неконтролируемой территории были отключены линии, которые идут на территорию Михайловки. И мы целые сутки, начиная с 6 утра с председателем ОГА Гарбузом решали вопрос, чтобы обеспечить жителей Луганской области электроэнергией, и нам удалось это сделать. Относительно Донецкой области, то должен сказать, что там есть система перетоков и долговые обязательства в десятки раз меньше чем те, что есть между неконтролируемой и контролируемой территории Луганской области", - пояснил Насалик.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в минувшую полночь Минэнерго по требованию ГП "Энергорынок" прекратило электроснабжение неподконтрольной территории Луганской области за долги по платежкам.
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Вопрос к власти:
1. КТО ДОПУСТИЛ, ЧТО 3 ГОДА МЫ БЕСПЛАТНО ПОСТАВЛЯЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НА ОКУПИРУЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ ?
2. КТО ТО ЗА ЭТО ОТВЕТИЛ ?
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Нассалик,тебе надо уже давно сидеть в тюрьме за поставку электроэнергии оккупантам до сегодняшнего дня и на продолжение поставок в ДНР, вы снабжаете оккупантов врагов и сепаратистов,торгуете с врагами и совесть вас не мучает.
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Для Петра та його челяді - гроші кров'ю не пахнуть..
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сердобольный насралик и сам мог бы погасить за торговых партнеров. Легко!
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Да понятно, что ваши соевые интересы измеряются шекелями, а не какими-то там жизнями украинских воинов
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Ноу-хау в шоколадной теории:
Подконтрольные предприятия на неподконтрольной территории....
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Парашник шоколадный ни совести ни чести одни падло шекели в глазах
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спросите Гришина-парсючку - хоть ОДНОГО пленного освободила их "блохада"??
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Конечно - экономическое, а то паРаша раздула, что политическое.
Вот погасят долг через пару часов и всё будет нормально...
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Заходите стебатся над убогими на раша тудей
Украина восстановит электроснабжение на оккупированные территории, если будет погашен долг, - министр Насалик - Цензор.НЕТ 9983
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Если будет погашен долг кем? От кого поступят платежи?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина восстановит электроснабжение на оккупированные территории, если будет погашен долг, - министр Насалик
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