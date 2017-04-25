 Австрийский суд затягивает экстрадицию Фирташа, - Deutsche Welle

Это затягивает и его экстрадицию в США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Иногда кажется, что сага об экстрадиции Дмитрия Фирташа не завершится никогда. Украинский миллиардер уже успел пустить корни в Вене, переехав из гостиницы в импозантную виллу недалеко от императорского дворца Шенбрунн. Несколько месяцев назад, после трехлетней юридической эпопеи, казалось, что венский этап в жизни олигарха подходит к концу. Еще 21 февраля Высший земельный суд по уголовным делам вынес окончательное решение по апелляции прокуратуры: экстрадицию Фирташа в США, где его обвиняют в коррупции, разрешить", - говорится в публикации.
Впрочем, отмечает издание, карты смешал ордер на арест Дмитрия Фирташа, выданный Испанией: "Формально министр юстиции Австрии теперь должен дождаться завершения рассмотрения испанского запроса, прежде чем определиться, кому же выдавать украинского олигарха. Решение об экстрадиции в Испанию также должен принять суд. На это у него, в соответствии с законом, есть не более 60 дней. Этот срок истек 25 апреля".
Как сообщили DW в Земельном суде Вены по уголовным делам, до сих пор даже не назначена дата рассмотрения вопроса о выдаче Фирташа Испании.
"Перед Пасхальными праздниками судья-докладчик отправил в Испанию просьбу дополнить ордер об аресте данными, которых не хватает", - сообщила судья, которая отвечает за контакты со СМИ. В Вене дают понять, что заседание по делу Фирташа состоится еще не скоро.
Задержка в рассмотрении этого вопроса, впрочем, является достаточно неожиданной. Ведь выдать подозреваемого Испании значительно проще, чем, скажем, США.
"Достаточно, чтобы предоставленные испанскими правоохранителями сопроводительные документы хотя бы в общих чертах понятно объясняли суть обвинений", - объяснил в разговоре с DW профессор уголовного права Университета Зальцбурга Губерт Хинтерхофер.
Тем временем другой подозреваемый в отмывании средств в Испании - украинский бизнесмен сирийского происхождения Харес Юссеф - не выполнил своих обязательств перед судом в Вене. Бывший советник президента Виктора Ющенко, которого в конце февраля задержали в Вене одновременно с Дмитрием Фирташем, пообещал суду до 20 апреля добровольно предстать перед испанским судом для выяснения обстоятельств и избрания меры пресечения.
Как сообщил адвокат Юссефа Клаус Айнедтер, его подзащитный "договорился с испанским судьей об участии в судебном заседании в середине мая". Что будет давнему другу и вероятному подельнику Дмитрия Фирташа за то, что он не выполнил обязательств перед судом, в Вене сказать не сумели.
Таким образом, абсолютно невозможно прогнозировать, когда же будет рассмотрен испанский ордер касательно Фирташа и Юссефа. Тем временем Deutsche Welle удалось выяснить, что испанское и американское дела против украинского олигарха связаны между собой. Как следует из документов Высшего земельного суда Вены в уголовных делах, расследование против Дмитрия Фирташа в Испании по подозрению в отмывании денег начались после запроса США об оказании правовой помощи.
В обосновании решения венского апелляционного суда о допустимости экстрадиции Фирташа в США, которое имеется в распоряжении DW, судьи ссылаются на полученные из Испании документы в деле украинского олигарха. Из них следует, что американцы, кроме подозрения в подкупе Фирташем чиновников в Индии, расследуют дело о подкупе им и другими участниками вероятной преступной группировки в Испании чиновников в Украине.
"В случае, если венский суд рано или поздно все-таки подтвердит испанский ордер на арест Дмитрия Фирташа, министр юстиции Австрии должен будет решить, какой именно стране передавать украинца. Впрочем встречи с американским правосудием ему, олигарху, похоже, все равно не избежать. Даже если испанский суд оправдает олигарха по делу о вероятном отмывании денег, Фирташ может быть арестован в Испании по запросу США", - отмечается в публикации.
Напомним, 21 февраля Высший земельный суд Вены как апелляционная инстанция разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, признав решение первой инстанции неправомерным. Предыдущее решение от 30 апреля 2015 года признавало, что запрос США на экстрадицию Фирташа имел "в том числе, и политическую составляющую". Сразу после заседания апелляционного суда Фирташа задержали на 48 часов через запрос Испании о его экстрадиции.
23 февраля Земельный суд Вены по уголовным делам не увидел оснований брать Фирташа под стражу для его экстрадиции в Испанию.
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- дойная корова
витащат все бабло и сдадут США
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