 Киевсовет выделил дополнительные 25 млн грн на Евровидение

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, более 19 млн гривен будет направлено на установление видеонаблюдения в локациях песенного конкурса.
"Мы также заложили 5 млн гривен на приобретение урн для обеспечения надлежащего уровня благоустройства города во время проведения Евровидения, еще полмиллиона гривен - для привлечения волонтеров. 125 тыс. гривен пойдет на благоустройство территории Национального историко-культурного музея "Киевская крепость": это одна из развлекательных зон песенного конкурса", - отметил глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.
Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
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А от картінку з путіним та побажаннями йому "довгих років" ви справно спамили...
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Той нік,що ви останній раз звертались ,вже деактивовано.
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Сейчас напишу странный пост...
Смотрела одним глазом какую-то там передачу на ZIKe. Думала о своем. И вдруг Андрей Новак говорит интересную вещь. Я не знала. Когда развалился СССР в 1991 году, ООН сделала оценку всех 15 республик, которые стали бывшими. Оценивали по разным параметрам. В том числе, и экономическим. Так вот, на момент развала, экономика Украины оценивалась как 7-ая в мире! Экономка Россия была пятой.
Это ж как надо было красть у самих себя, чтобы спустя 25 лет побираться у МВФ! Это как надо было постараться всем пяти с позволения сказать президентам, чтобы не величие Украины крепить и продвигать, а держаться исключительно за наше колониальное прошлое, прогибаясь под военную российскую базу в Крыму, под российского министра Обороны и сдачу национальных интересов вдоль и поперек!
Это как надо было постараться, чтобы обвалить национальную валюту почти втрое, убив бизнес и обнищав народ!
Это какую совесть надо иметь, чтобы Мартыненко, обокравшего страну на 17 млн. долларов, отпустить под круговую поруку сганьбивших себя министров и депутатов, а парня, разорвавшего портрет президента-коррупционера и враля, держать за решеткой несколько лет! Нет, о какой совести я говорю?
Этого понятия для нашей власти просто не существует. Его нет. Нас, народа, для них тоже нет. Они ведут себя так, как будто они одни в ванной комнате. Они раздеваются, моются, испражняются, чешутся, сношаются и все так, как будто одни. Нас они в упор не видят! Поэтому и происходят такие непотребства, как сегодня с Мартыненко.
Мы для них всего лишь проблемы с раскраденным пенсионным фондом. Мы для них те, кто должен освободить землю и поскорее выехать или помереть...
Да что ж мы за страна такая?! Нет, страна великая, это однозначно. Что ж мы за народ такой? Почему у нас никак с величием не получается? На уровне народа мы можем подняться до недосягаемых духовных высот, а на уровне власти, которую выбираем, тут же оказываемся в самой грязи...
Тут некоторые говорят, что дело в языке. Как только заговорим все по-украински, так и все сразу станет на свои места. Нет, язык это только одна из составляющих. Как насчет нашего достоинства?
Нашего единства, в независимости от того, на каком языке мы говорим? Нашего не восприятия этой поганой власти, уже практически угробившей Украину? Как насчет того, чтобы осознать себя, наконец, не слабыми и неспособными, отдавшими Крым без единого выстрела, пресмыкающимися постоянно в минском и нормандском форматах, а сильными и самостоятельными?
Господи, что ж это за проклятие такое... Почему мы, наконец, не выберем среди себя вожака, который будет добывать вместе с нами, а не красть у нас?!
Olena Ksantopulos
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http://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/3655266-kievskiy-metropoliten-proigral-sud-na-1-9-mlrd-grn.htm
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Когда развалился СССР в 1991 году, ООН сделала оценку всех 15 республик, которые стали бывшими. Оценивали по разным параметрам. В том числе, и экономическим. Так вот, на момент развала, экономика Украины оценивалась как 7-ая в мире! Экономка Россия была пятой.
Это ж как надо было красть у самих себя, чтобы спустя 25 лет побираться у МВФ!
Господи, что ж это за проклятие такое... Почему мы, наконец, не выберем среди себя вожака, который будет добывать вместе с нами, а не красть у нас?!
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