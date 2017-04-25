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 Киевские новости, Общество
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Все про:Евровидение (609) Киев (16920) Киевсовет (1128) финансирование (1181) видеонаблюдение (123) волонтеры (2376) урны (13)

 Киевсовет выделил дополнительные 25 млн грн на Евровидение

Киевский городской совет дополнительно выделил почти 25 млн грн на проведение Международного песенного конкурса Евровидение-2017.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, более 19 млн гривен будет направлено на установление видеонаблюдения в локациях песенного конкурса.

"Мы также заложили 5 млн гривен на приобретение урн для обеспечения надлежащего уровня благоустройства города во время проведения Евровидения, еще полмиллиона гривен - для привлечения волонтеров. 125 тыс. гривен пойдет на благоустройство территории Национального историко-культурного музея "Киевская крепость": это одна из развлекательных зон песенного конкурса", - отметил глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многие центральные улицы Киева будут перекрываться во время Евровидения, - КГГА

Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.


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В ці ублюдки все - крадуть......... Добре що хоч є куда списати........
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Да, святое дело - "что б не опозориться перед иностранцами". Очень напоминает совок с подготовкой к Олимпиаде.
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на вашій росії не крадуть ?не бачу щоби ви цим взагалі переймалися...
А от картінку з путіним та побажаннями йому "довгих років" ви справно спамили...
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Андруша - не дуже втомюєшся, постійно змінюючи ніки? Така тяжка доля кацапського троля на Цензорі?
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Він тепер патріотом прикидається і пудрить мізки іншим.
Той нік,що ви останній раз звертались ,вже деактивовано.
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Предлагаю штрафовать победителей всяких конкурсов и соревнований или пусть за свой счёт устраивают алаверды! Разводят нам коррупцию
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"еще полмиллиона гривен - для привлечения волонтеров" ??????!!!!!!!!!Источник: http://censor.net.ua/n437782
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В 1991 году Украины оценивалась как 7-ая в мире!


Сейчас напишу странный пост...

Смотрела одним глазом какую-то там передачу на ZIKe. Думала о своем. И вдруг Андрей Новак говорит интересную вещь. Я не знала. Когда развалился СССР в 1991 году, ООН сделала оценку всех 15 республик, которые стали бывшими. Оценивали по разным параметрам. В том числе, и экономическим. Так вот, на момент развала, экономика Украины оценивалась как 7-ая в мире! Экономка Россия была пятой.

Это ж как надо было красть у самих себя, чтобы спустя 25 лет побираться у МВФ! Это как надо было постараться всем пяти с позволения сказать президентам, чтобы не величие Украины крепить и продвигать, а держаться исключительно за наше колониальное прошлое, прогибаясь под военную российскую базу в Крыму, под российского министра Обороны и сдачу национальных интересов вдоль и поперек!

Это как надо было постараться, чтобы обвалить национальную валюту почти втрое, убив бизнес и обнищав народ!

Это какую совесть надо иметь, чтобы Мартыненко, обокравшего страну на 17 млн. долларов, отпустить под круговую поруку сганьбивших себя министров и депутатов, а парня, разорвавшего портрет президента-коррупционера и враля, держать за решеткой несколько лет! Нет, о какой совести я говорю?

Этого понятия для нашей власти просто не существует. Его нет. Нас, народа, для них тоже нет. Они ведут себя так, как будто они одни в ванной комнате. Они раздеваются, моются, испражняются, чешутся, сношаются и все так, как будто одни. Нас они в упор не видят! Поэтому и происходят такие непотребства, как сегодня с Мартыненко.

Мы для них всего лишь проблемы с раскраденным пенсионным фондом. Мы для них те, кто должен освободить землю и поскорее выехать или помереть...

Да что ж мы за страна такая?! Нет, страна великая, это однозначно. Что ж мы за народ такой? Почему у нас никак с величием не получается? На уровне народа мы можем подняться до недосягаемых духовных высот, а на уровне власти, которую выбираем, тут же оказываемся в самой грязи...

Тут некоторые говорят, что дело в языке. Как только заговорим все по-украински, так и все сразу станет на свои места. Нет, язык это только одна из составляющих. Как насчет нашего достоинства?

Нашего единства, в независимости от того, на каком языке мы говорим? Нашего не восприятия этой поганой власти, уже практически угробившей Украину? Как насчет того, чтобы осознать себя, наконец, не слабыми и неспособными, отдавшими Крым без единого выстрела, пресмыкающимися постоянно в минском и нормандском форматах, а сильными и самостоятельными?

Господи, что ж это за проклятие такое... Почему мы, наконец, не выберем среди себя вожака, который будет добывать вместе с нами, а не красть у нас?!

Olena Ksantopulos
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Оляля! От кто-то погреет мохнатые лапки кАзлы! Сделайте дороги!!!!!!!!!!!! Бо наши дороги- сел за руль и поскакал....
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Высший хозяйственный суд Украины постановил что Киевский метрополитен должен уплатить 1,9 млрд грн. Все его счета с сегодняшнего дня арестованы.
http://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/3655266-kievskiy-metropoliten-proigral-sud-na-1-9-mlrd-grn.htm
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во как ... лям баксов дополнительно ... видно сразу, что себе будки строят
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Евровидение проводиться для иностранцев за деньги киевлян - вопросов нет. Хочу только уточнить, когда киевляне будут встречать на улице этих иностранцев - надо ли кланяться им в ноги?
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для иностранцев пол Киева перекрывают - так что на улицу ты не выйдешь, чтобы своим ободраным видом не дискредитировать в глазах иностранцев "велику перемогу" рішучих рехформаторів ))))
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http://censoru.net/18322-v-1991-godu-ukrainy-ocenivalas-kak-7-aya-v-mire.html

Когда развалился СССР в 1991 году, ООН сделала оценку всех 15 республик, которые стали бывшими. Оценивали по разным параметрам. В том числе, и экономическим. Так вот, на момент развала, экономика Украины оценивалась как 7-ая в мире! Экономка Россия была пятой.

Это ж как надо было красть у самих себя, чтобы спустя 25 лет побираться у МВФ!

Господи, что ж это за проклятие такое... Почему мы, наконец, не выберем среди себя вожака, который будет добывать вместе с нами, а не красть у нас?!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевсовет выделил дополнительные 25 млн грн на Евровидение
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