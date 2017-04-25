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Все про:Кабмин (10186) Государственное бюро расследований (56)

 Директора Госбюро расследований должны избрать до июля, - Кабмин

Конкурсная комиссия должна выбрать руководителя Государственного бюро расследований и его заместителей до июля 2017 года. Соответствующее решение утвердил Кабинет министров в своем плане приоритетных действий на 2017 год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Громадському ТБ член конкурсной комиссии по избранию руководства ГБР Денис Монастырский.

По его словам, к 19 июля все кандидаты должны пройти тест на полиграф и финальную собеседование, после чего комиссия определит голову ГБР и его заместителей путем голосования.

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Полноценно Госбюро расследований должна начать работать до ноября 2017 года, согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

Ранее сообщалось, что все 19 кандидатов на должность председателя Государственного бюро расследований прошли специальную перервірку. Теперь на них ждет тест на полиграф.

Также читайте: Госбюро расследований возглавит тот, кто убедит президента в своей лояльности и полной преданности, - Трепак
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Так он уже избран,просто ещё не озвучен,это Матиос
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В мацковском отделении Рошен народ напрягся в ожидании. Кого ж выберут.
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все должны напрячься и вынести оплату еще одного антикоррупционного клоуна...
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Чем больше у нас анти коррупционных органов, тем выше мы подымаемся в рейтинге по коррупции, Хотя уже выше не куда итак на первом месте. Печальный итог правления мародеров, как написал один политолог с ценностями майдана.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректора Госбюро расследований должны избрать до июля, - Кабмин
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