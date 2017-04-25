 Директора Госбюро расследований должны избрать до июля, - Кабмин

Громадському ТБ член конкурсной комиссии по избранию руководства ГБР Денис Монастырский.этом сообщил в комментарии
По его словам, к 19 июля все кандидаты должны пройти тест на полиграф и финальную собеседование, после чего комиссия определит голову ГБР и его заместителей путем голосования.
Полноценно Госбюро расследований должна начать работать до ноября 2017 года, согласно Уголовно-процессуальному кодексу.
Ранее сообщалось, что все 19 кандидатов на должность председателя Государственного бюро расследований прошли специальную перервірку. Теперь на них ждет тест на полиграф.
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