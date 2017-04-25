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 Политика Украины
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Все про:допрос (1103) Ляшко (1474) САП (442)

 Ляшко вел себя вызывающе и оскорблял нецензурными словами прокуроров и детективов на допросе в НАБУ, - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявляет, что председатель фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко вел себя вызывающе и оскорблял нецензурными словами прокуроров и детективов на допросе в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба САП в Facebook.

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"Сегодня, 25 апреля 2017 года на допрос в НАБУ был вызван народный депутат Украины Олег Ляшко. Основание для вызова на допрос - сбор доказательной базы относительно вероятного факта незаконного обогащения. Это не первый вызов политиков и публичных лиц в САП и НАБУ на допросы и другие следственные действия, однако в отличие от уважаемого народного депутата-радикала, они не делают из визитов в антикоррупционных органов шоу и не пишут каждый час посты в соцсетях о политическом давлении и политическом заказ их неприкасаемых персон. Указанный народный избранник накануне допроса устроил у себя на странице в Фейсбуке целую драму, которая дает основания задуматься - а к чему такая пиар-активность? Ведь, если нечего скрывать - то зачем заранее искать надуманные оправдания? Также этот вызов на допрос обнаружил еще один совсем не партийное распределение в украинском политикуме: между успешными в спорте, бизнесе, искусстве украинцами, которые добились результатов своим трудом и "профессиональными политиками", которые являются депутатами четырех и более созывов с весьма скромной заработной платой", - говорится в сообщении.

"Однако, именно эти "профессиональные политики" порой демонстрируют чрезмерно роскошную жизнь на широкую ногу - элитная недвижимость в престижных местах, дорогие машины и отдых в экзотических странах, недоступный их избирателям. По результатам обработки материалов СМИ Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) действительно внесла сведения в ЕРДР по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства - народным депутатом Украины - в собственность активов в значительном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 УК Украины. Собственно с целью установления или опровержения факта незаконности получения указанного имущества антикоррупционными органами и начато производство, поскольку предварительно полученная информация является достаточной для внесения сведений в ЕРДР", - пояснили в антикоррупционной прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я приду в НАБУ и дам исчерпывающие показания по этому высосанному делу", - Ляшко

"Таким образом вопрос о доказанности вины или невиновности лица и является функцией органов досудебного расследования (НАБУ) и прокуроров САП, утверждение депутата Ляшко о якобы заказном характере расследования и определенность вины является безосновательным и преждевременным. Стоит также отметить, что во время допроса Олег Ляшко вел себя вызывающе и пренебрежительно по отношению к детективам и прокурорам, обзывая их нецензурными словами. Детали указанного допроса будут обнародованы после завершения досудебного расследования", - отметили в САП.

"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В очередной раз считаем необходимым отметить и напомнить уважаемым политикам - для вновь созданных антикоррупционных органов нет неприкасаемых и мы руководствуемся исключительно законом. Надеемся, общество уже увидело достаточно фактов на примерах наших действий и поступков, что наша беспристрастность и преданность закону - это не только слова, как это принято, к сожалению, в современной украинской политике", - резюмировали в антикоррупционной прокуратуре.

Как сообщалось ранее, антикоррупционные органы открыли уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко.
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Ти диви - яка скотиняка цей Ляшко... Держак від вил в дупу - швидко вгамується..
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Началось шапито. А большую и чистую любовь не предлагал? Тому,кто будет нести носилки впереди я бы посоветовал трое штанов надеть.
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Да таких Ляшко в Верховной Раде 400 человек . И это только в Раде .
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Заднеприводный полностью копирует юдо-кацапа Жириновского. В стиле, поведении, хамстве. Причем делает это с той же целью, что и его козломордый оригинал - подыгрывать власти.
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Эрзац всегда хуже оригинала. Карикатура.
Но видать, амплуа клоуна власти при олигархических режимах всегда хорошо оплачивается.
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и этот гребень метил ни много ни мало на президентское кресло? Тихо шифером шурша, крыша едет неспеша...
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Да отбросьте ложный стыд. Скажите прямо - классический латентный 3,14 С#рас.
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Тю. Протоколируйте и оформляйте подання на снятие депутатской неприкосновенности.
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Кто будет протоколировать? Неучи их пшонковской генпрокуратуры, которые за два года ни одного дела до ума не довели?
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Неприкосновенность только у неугодных снимают. А эта шавка полезна Порохатому.
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В самом деле, Шляшко лично пленил сепаратистов, патриот дальше некуда, а ему какие-то претензии выдвигают ... Вообще, страх потеряли ...
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Пошел ва-банк. Видать рыло и вправду пухнявое
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У Олега Валерича весной всегда свербит анальный отвир!
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...эй, прокурор!
хочешь большой и чистозадней любви?
приходи ко мне в партию...
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Воротит уже от этого лживого циничного подонка Ляжка.
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А от лживого циничного подонка Парашенка не воротит?
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А что, виложопый вротабрав это антипод Парашенка?
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дело вкуса...
а тем временем, оно получает деньги из бюджета всей страны на свою "партию"...
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по радио, по 112-му в прайм-тайм... нехилые бабки надобно иметь.
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реклама, в смысле, радиКала олежки гоняет во всю...
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оцените красоту игры:
нас имеют за наши деньги!
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Нет,вилами он уже не может угрожать.Потому что им присвоен статус "Революционные-исторические" им. Ляшка ,оценены в 100 тыс гр,записаны в личную декларацию,им присвоен статус исторической ценности и охраняются ЮНЕСКО. Угрожать он может или задним мостом,правда протекающим или маленьким засосанным писюнчиком.
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Ляшко своїми висерами відволікає увагу суспільства від нагальних проблем.
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Ловил я как то на Шацких озерах канальных сомиков. А вот интересно анальные депутаты на динамит клюют?
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И вот эта " Скотыняка!" претендует на место Гаранта? Вот эта шлюха вокзальная? Ужос!!!
А борщехлеб у него с очень рабочими губами,видать знатный сосатель.
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надо было на дыбу подвесить скотыняку)))
Как он сегодня по 112 холодницкого "розовощеким генералом" назвал))) Я ржал, пипец! Клоуны из дешевого шапито.
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А наутро я встал -
Мне давай сообщать,
Что хозяйку ругал,
Всех хотел застращать,
Будто голым скакал,
Будто песни орал,
А отец, говорил,
У меня - генерал! (с)
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Вот в этом месте не могу не согласиться с Колей Азировым.
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Про цього "скотиняку" і писати нічого не хочеться!
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А сколько дебилов ему верят и балдеют от него! Миллионы! Богата наша многострадальная земля на гениев и... дебилов....
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сам Ляшко из старой когорты политиков. весь смысл его политики сводится к одному - навешать побольше лапши нам на уши, а потом воровать. это у них называется вор в законе. где главный принцип - не пойман не вор. тем самым создали систему круговой поруки, где невозможно найти не начала ни конца. их миллион может два. неужели остальные сорок миллионов не могут навести порядок?
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и даже если и посадят ляшко. что кто то реально воспринимает его как борца с корупцией. или за Украину. ? гавкать на власть имущих. не проблема. симоненко 25 лет удачно гавкал. луценко и посидеть умудрился. тимошенко -полежать "-откуда статки. сделанный своими руками ?. и через ...ну вообщем интересное место для некоторых.? " а если не нравится продажный суд. то и начинать борьбу надо с судов. а не с завода пожарных машин.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛяшко вел себя вызывающе и оскорблял нецензурными словами прокуроров и детективов на допросе в НАБУ, - САП
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