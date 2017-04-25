 Ляшко вел себя вызывающе и оскорблял нецензурными словами прокуроров и детективов на допросе в НАБУ, - САП

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба САП в Facebook.
"Сегодня, 25 апреля 2017 года на допрос в НАБУ был вызван народный депутат Украины Олег Ляшко. Основание для вызова на допрос - сбор доказательной базы относительно вероятного факта незаконного обогащения. Это не первый вызов политиков и публичных лиц в САП и НАБУ на допросы и другие следственные действия, однако в отличие от уважаемого народного депутата-радикала, они не делают из визитов в антикоррупционных органов шоу и не пишут каждый час посты в соцсетях о политическом давлении и политическом заказ их неприкасаемых персон. Указанный народный избранник накануне допроса устроил у себя на странице в Фейсбуке целую драму, которая дает основания задуматься - а к чему такая пиар-активность? Ведь, если нечего скрывать - то зачем заранее искать надуманные оправдания? Также этот вызов на допрос обнаружил еще один совсем не партийное распределение в украинском политикуме: между успешными в спорте, бизнесе, искусстве украинцами, которые добились результатов своим трудом и "профессиональными политиками", которые являются депутатами четырех и более созывов с весьма скромной заработной платой", - говорится в сообщении.
"Однако, именно эти "профессиональные политики" порой демонстрируют чрезмерно роскошную жизнь на широкую ногу - элитная недвижимость в престижных местах, дорогие машины и отдых в экзотических странах, недоступный их избирателям. По результатам обработки материалов СМИ Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) действительно внесла сведения в ЕРДР по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства - народным депутатом Украины - в собственность активов в значительном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 УК Украины. Собственно с целью установления или опровержения факта незаконности получения указанного имущества антикоррупционными органами и начато производство, поскольку предварительно полученная информация является достаточной для внесения сведений в ЕРДР", - пояснили в антикоррупционной прокуратуре.
"Таким образом вопрос о доказанности вины или невиновности лица и является функцией органов досудебного расследования (НАБУ) и прокуроров САП, утверждение депутата Ляшко о якобы заказном характере расследования и определенность вины является безосновательным и преждевременным. Стоит также отметить, что во время допроса Олег Ляшко вел себя вызывающе и пренебрежительно по отношению к детективам и прокурорам, обзывая их нецензурными словами. Детали указанного допроса будут обнародованы после завершения досудебного расследования", - отметили в САП.
"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В очередной раз считаем необходимым отметить и напомнить уважаемым политикам - для вновь созданных антикоррупционных органов нет неприкасаемых и мы руководствуемся исключительно законом. Надеемся, общество уже увидело достаточно фактов на примерах наших действий и поступков, что наша беспристрастность и преданность закону - это не только слова, как это принято, к сожалению, в современной украинской политике", - резюмировали в антикоррупционной прокуратуре.
Как сообщалось ранее, антикоррупционные органы открыли уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко.
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Но видать, амплуа клоуна власти при олигархических режимах всегда хорошо оплачивается.
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хочешь большой и чистозадней любви?
приходи ко мне в партию...
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а тем временем, оно получает деньги из бюджета всей страны на свою "партию"...
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нас имеют за наши деньги!
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А борщехлеб у него с очень рабочими губами,видать знатный сосатель.
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Как он сегодня по 112 холодницкого "розовощеким генералом" назвал))) Я ржал, пипец! Клоуны из дешевого шапито.
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Мне давай сообщать,
Что хозяйку ругал,
Всех хотел застращать,
Будто голым скакал,
Будто песни орал,
А отец, говорил,
У меня - генерал! (с)
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https://www.youtube.com/watch?v=RkL3qPYCISw
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