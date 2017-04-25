 "Личность с позывным Хмурый фигурировала во многих перехваченных переговорах террористов", - чиновник СБУ Ткачук о расследовании трагедии МН17

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук.
"Наша служба с 2014 года работает в рамках международного расследования о сбитии малайзийского "Боинга" рейса МН17", - напомнил он. "Личность с позывным Хмурый фигурировала во многих перехваченных переговорах террористов, которые касались именно доставки в Украину средств поражения, в том числе установки "Бук", - добавил Ткачук.
При этом он не подтвердил, что Хмурый является российским офицером в отставке Сергеем Дубинским.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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"В ответ я не сдержался: но пассажирский самолет-то по-бандитски сбили вы! - вспоминает Тиунов. - Я видел по лицу, как его это задело, он воспринял очень лично. Сказал: "Ты же не считаешь, что это я сделал?" А потом показал пальцем наверх: "Это же сделали уроды из Москвы!"
http://gordonua.com/news/war/eto-sdelali-urody-iz-moskvy-podozrevaemyy-v-perevozke-na-donbass-buka-rasskazal-sosluzhivcu-chto-ne-vinoven-v-krushenii-mh17-184986.html
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Они уже и в Киев за 2 недели никогда не собирались. И уже местами даже "мыжебратья".
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Читать обязательно.
Тем кто из россии, тем читать 2, а то и 3 раза подряд.
Аркадий Бабченко12 год · На марш против нападения их страны на Украину вышло - ну, возьмем по самым максимальным оценкам - сто пятьдесят тысяч человек. "Белый счетчик" говорит двадцать шесть, но Бог с ним, пусть будет максимум из озвученных. Когда никаких репрессий не было. Когда за это не увольняли с работы. Не расстреливали. Не ссылали на Колыму. Когда все, что нужно было сделать - это просто встать и доехать на метро до проспекта Сахарова. Просто оторвать жопу и доехать. И сказать: "Нет. Не от моего имени".
Это смогли сделать сто пятьдесят тысяч человек.
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Численность населения Москвы - примерно двенадцать миллионов четыреста тысяч. Хотя, по предположениям, на самом деле больше, около пятнадцати. Ну, ок, пусть будет так. Двенадцать с полтом.
Росстат нам говорит, что соотношение граждан, не достигших трудового возраста (16 лет) по отношению ко взрослым - колеблется в районе 16-17 процентов. Ок, добавим больных, неходячих, совсем уж лежачих стариков, доведем до двадцати процентов. Это два с половиной миллиона.Двенадцать миллионов пятьсот тысяч минус два миллиона пятьсот тысяч - десять миллионов.
Сто пятьдесят тысяч из десяти миллионов - это полтора процента.
Полтора, блядь, процента.Полтора, блядь, процента смогли выйти и хотя бы просто сказать "нет".О'кей, поднимем возраст принятия решения до двадцати лет, добавим все-все-все возможные уважительные причины (именно уважительные, разговоры на кухне сюда не относятся), увеличим потенциальное число хотевших выйти на марш, но не сумевших это сделать, потому что сломал ногу, попал под лавину, лопнул аппендицит, заболел ребенок, улетел в командировку, сидел с детьми - в невероятные семь раз и округлим аж до десяти процентов.Вот этим десяти процентам москвичей, граждан, людей, сказавшим "нет войне" - а на деле, конечно, и пяти не будет - хотя бы сказавшим, хотя бы просто это - я сочувствую.Что будет со всеми остальными девяноста пятью процентами, которые от их имени позволяли - и позволяют до сих пор!!! - сносить "Градами" дома, кварталы, населенные пункты в соседней бывшей когда-то братской стране - мне насрать.Куда их переселят, где они будут жить, в собачьих ли будках, в чистом ли поле, в бараках ли гулага, под собачьим ли конвоем в вагонзаки их будут заводить, головой в говно ли на допросах макать, зубы ли в подвалах вышибать - мне полностью, совершенно, абсолютно, категорически насрать. Бабушки, дедушки, многодетные мамы, безработные папы - похую. Вот просто по-ху-ю.
Блядь, против убийств людей они не протестуют - против убийств! Которые вот прям сейчас продолжаются, вот прям в этот вот момент! От их имени! Десять тысяч погибших. ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ! Миллионы беженцев!
Неа. Молчат. Даже до загона доехать не могут. А что их за МКАД переселяют - ах, давайте ужаснемся этому геноциду.
Да пошли на хуй.Девяносто процентов населения этого города для меня перестали существовать еще тогда.И да, мои дорогие оппозиционные друзья... Да, я знаю, что для того, чтоб просто хотя бы выйти на митинг хотя бы даже в загон, в современной России уже нужна доля мужества. Но, бога ради, я вас прошу - вот просто помолчите, а? Вот, не говорите ничего про несчастных бабушек, про беспредел властей, про то, как вы "боритесь". А еще больше - не постите фотки сегодня с митинга, а завтра из Монако, ладно? Потому что борются - в Водяном. И в Широкино.И вот до тех пор, пока в вашей ленте не появятся фотографии, как вы в Днепропетровском госпитале бинты за раненными стираете, вот пока не начнете ездить не в Барселоны с Антальями, а в Днепр и Краматорск, пока не понюхаете все это мясо, которое там по кусочкам собирают, не посмотрите в квадратные от боли зрачки, не послушаете все эти крики, не прочувствуете весь этот ад, который там устроила наша с вами страна - вот, блядь, я вас прошу, не говорите просто ничего, а? Не надо. Иначе как только вы начнете удивляться, почему за ваши выходы с челобитными вас не считают противостоящими режиму героями, и рассказывать про выселяемых за МКАД бабушек - вы сразу начнете получать в ответ те потоки ненависти, которые и получаете. А потом искренне удивляться этому и искренне не понимать. Ассоциируете себя с этим Мордором? Ну, ок. Держите за всех.Ну и да, повторюсь в двадцать пятый раз - этот дискурс возможен только в России. За предалами России он уже не возможен. За пределами - по всему периметру - эту страну уже ненавидят. Просто ненавидят. И если вы по-прежнему ассоциируете себя с ней - принимайте как данность, что и вас - персонально Вас - будут ненавидеть тоже.Отдельно хочется сказать мужикам. Да, мы все взрослые люди. Мы все всё понимаем. Семья, дети, ответственность. Я сам такой. Для меня семья и ребенок теперь - выше всего. Это самое главное. Но, мужики, я вас прошу. Если вы, когда началась война - а тем более подлая, захватническая, братоубийтсвенная - самая ублюдочная из всех войн России, которые она вела после второй мировой - так вот, если вы не пошли пускать идущие в Украину поезда с танками под откос - вот, пожалуйста, не пишите никаких оправданий. Потому что вас просто не понимают. Вот просто не понимают - и все. Хотите критерий? Вот вам критерий. Представьте, что вы пишете это не ФБ в Москве, а говорите это беженцам в лагере в Краматорске. И вот если вы где-то в лагере беженцев начнете говорить, что вам не с кем было оставить собаку - вот, правда, ну, лучше не надо...
Да, я сам такой. Я выжить хочу теперь больше, чем умереть. Но я это - понимаю. Поэтому я заткнулся нахрен к херам собачьим, сижу, молчу в тряпочку, не вякаю и не ищу себе самооправданий.
Потому что эти самооправдания - ну читать уже вообще невозможно.Черт, шесть утра. Так и не смог заснуть после очередного такого разговора. И сигареты кончились...
Доброе утро.
Сорри.
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