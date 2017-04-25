 Электроснабжение сел на подконтрольной Луганщине восстановлено, - глава "Луганского энергетического объединения" Грицай

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил гендиректор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай.
"В 17:00 технические службы доложили мне о том, что все населенные пункты на подконтрольной части Украины запитаны", - сказал он.
"Мы работали в постоянном контакте с военными и МЧС (ГСЧС. - ред.) по поводу разминирования территории, которая проходила отчасти в сторону Станицы Луганской", - добавил Грицай.
Он также напомнил о долге предприятий на неконтролируемой территории.
"Все это время мы подавали туда электроэнергию. Долг перед моим - предприятием 5 млрд с неконтролируемой территории. Благодаря такому финансовому положению предприятие полностью парализовано, с 23 января счета компании арестованы, люди находятся на 3-дневной рабочей неделе, материалов нет, проводить ремонты не за что. На сегодняшний день остается открытым вопрос по отключению Попаснянского водоканала, который полным ходом качает воду на неподконтрольную сторону. Долг на 1 апреля 140 млн данного водоканала перед нашим предприятием. На 1 мая долг будет 145-146 млн", - отметил он.
Напомним, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в ночь на 25 апреля полностью прекратила электроснабжение неподконтрольной территории Луганской области. После этого несколько сел на подконтрольной территории Луганской области остались без электричества.
1094 15
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
"Где Эрвин?": под посольством РФ в Киеве нарисовали пропасть, напоминая о похищениях в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж(34)
Женщина пыталась провезти на оккупированную Луганщину 2 тыс. утят. ФОТО(31)
Из-за прекращения электроснабжения ОРЛО боевики будут меньше глушить украинские передатчики, - Мининформполитики(55)
Российское командование перемещает технику и боевиков на передовую под видом подготовки к параду, - разведка(36)
Видео: памяти тысяч погибших защитников Украины на Донбассе(0)
Боевики "ЛНР" усилили проверки патрулей спецмиссии ОБСЕ: записывают данные наблюдателей и проверяют багажники их автомобилей(13)
МИД поинтересуется у России, когда она выполнит решение суда ООН по Крыму, - Зеркаль(58)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
пока, присматриваюсь, к, тем, кто, запятые, ставит, там, где, не, надо.
Хочу, понять, зачем, они, это, делают.
Наверно, чтобы, показаться, грамотными, при, полном, отсутствии, интеллекта, для, освоения, грамоты.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить