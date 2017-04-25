EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Общество
  1094  15
Материалы по теме:
Все про:задолженность (161) Луганщина (3854) Донбасс (14290)

 Электроснабжение сел на подконтрольной Луганщине восстановлено, - глава "Луганского энергетического объединения" Грицай

На подконтрольной Украине территории Луганской области восстановлено энергоснабжение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил гендиректор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай.

"В 17:00 технические службы доложили мне о том, что все населенные пункты на подконтрольной части Украины запитаны", - сказал он.

"Мы работали в постоянном контакте с военными и МЧС (ГСЧС. - ред.) по поводу разминирования территории, которая проходила отчасти в сторону Станицы Луганской", - добавил Грицай.

Он также напомнил о долге предприятий на неконтролируемой территории.

"Все это время мы подавали туда электроэнергию. Долг перед моим - предприятием 5 млрд с неконтролируемой территории. Благодаря такому финансовому положению предприятие полностью парализовано, с 23 января счета компании арестованы, люди находятся на 3-дневной рабочей неделе, материалов нет, проводить ремонты не за что. На сегодняшний день остается открытым вопрос по отключению Попаснянского водоканала, который полным ходом качает воду на неподконтрольную сторону. Долг на 1 апреля 140 млн данного водоканала перед нашим предприятием. На 1 мая долг будет 145-146 млн", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вины Украины нет, полностью вина возлагается на российскую сторону", - Черныш о прекращении электроснабжения оккупированной территории Луганщины

Напомним, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в ночь на 25 апреля полностью прекратила электроснабжение неподконтрольной территории Луганской области. После этого несколько сел на подконтрольной территории Луганской области остались без электричества.








 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ура! Да будет светло в каждом украинском доме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну от і "ладушки" - ніхто нікому нічого не буде винен.........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто ответит за убытки из-за поставок электроэнергии на неподконтрольную луганскую область?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я думаю эти убытки все три года , ахметов суко, вешал на украинцев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Иначе и быть не могло. А теперь попробуй у ахмета хотя бы киловатт украсть.- Кишки выдавит из тебя ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
не, не, присмотрел.
пока, присматриваюсь, к, тем, кто, запятые, ставит, там, где, не, надо.

Хочу, понять, зачем, они, это, делают.
Наверно, чтобы, показаться, грамотными, при, полном, отсутствии, интеллекта, для, освоения, грамоты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тогда иди на банковскую сам. Мне такие лопухи и даром не нужны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может и так, но что делала власть разрешая грабить Ахметову. Виновные есть и должны быть наказаны. Пускай готовятся те. кто сейчас поставляет в оккупированную часть донецкой области.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подключите эти села из лугандона .На халяву из рашки. Скажете,что не знали )
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да будет электричество по 3 копейки за киловатт в каждом украинском доме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Четыре коробка спичек. В такой валюте ныне оЧЧЧЧЧень дорого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А копейка как такая еще в магазинах , в кассах бывает ?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоЭлектроснабжение сел на подконтрольной Луганщине восстановлено, - глава "Луганского энергетического объединения" Грицай
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти