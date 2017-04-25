 В Мининформполитики вводится должность советника по защите журналистов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Украинские новости.
В сообщении отмечается: " В ближайшее время в министерстве появится советник по вопросам защиты прав журналистов. Важно, чтобы этот человек был предложен журналистской средой".
Согласно сообщению, об этом заявил министр информационной политики Юрий Стець во время презентации специального издания Национального союза журналистов "Жертвы безнаказанности" об украинских журналистах, которые за последние несколько лет стали жертвами агрессии.
Во время презентации Стець также заявил, что журналисты, которые работают по стандартам журналистики, будут защищены благодаря использованию всех ресурсов, в том числе и административных.
В свою очередь председатель НСЖУ Сергей Томиленко отметил, что убежден, что благодаря сотрудничеству НСЖУ и Мининформполитики будут достигнуты положительные результаты по преодолению безнаказанности за нарушение прав представителей СМИ.
Министерство информационной политики считает, что задержание украинского журналиста Тараса Ибрагимова в аннексированном Россией Крыму является запугиванием и препятствованием его профессиональной деятельности со стороны местных властей.
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Они ж друг друга знают лучше.
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надо, чтобы был омбудсмен по делам шоколадных журналистов
и, чтобы был неподкупный - назначить ему от народа зарплату ... ~ 5 000 000 грн в месяц...
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Будут выдавать им в утешение соевые батончики. Просроченные.
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Кто вовремя за бугор не успел свалить.
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