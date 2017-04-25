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 Происшествия, Общество
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Все про:журналистика (2386) Мининформполитики (228)

 В Мининформполитики вводится должность советника по защите журналистов

Министерство информационной политики решило ввести должность советника по вопросам защиты журналистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Украинские новости.

В сообщении отмечается: " В ближайшее время в министерстве появится советник по вопросам защиты прав журналистов. Важно, чтобы этот человек был предложен журналистской средой".

Согласно сообщению, об этом заявил министр информационной политики Юрий Стець во время презентации специального издания Национального союза журналистов "Жертвы безнаказанности" об украинских журналистах, которые за последние несколько лет стали жертвами агрессии.

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Во время презентации Стець также заявил, что журналисты, которые работают по стандартам журналистики, будут защищены благодаря использованию всех ресурсов, в том числе и административных.

В свою очередь председатель НСЖУ Сергей Томиленко отметил, что убежден, что благодаря сотрудничеству НСЖУ и Мининформполитики будут достигнуты положительные результаты по преодолению безнаказанности за нарушение прав представителей СМИ.

Министерство информационной политики считает, что задержание украинского журналиста Тараса Ибрагимова в аннексированном Россией Крыму является запугиванием и препятствованием его профессиональной деятельности со стороны местных властей.

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Дл кума порошенка стеця сделали специально министерство .
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Стець,скажи пожалуйста,почему в Украине нет свободы слова? Почему при этой власти задавили всех,кто критикует власть? Где передача Свобода слова?Где оппозиционные депутаты на олигархических телеканалах страны? Почему Тимошенко,Саакашвили,Гриценко,Садовый,Добродомов и т.д. выступают только в интернете?Почему все помалкивают об отсутствии свободы слова в стране?Такого не было даже при Януковиче.Шоколада совсем охерел и озверел.А то что принимает коалиция в Раде -это вообще уму непостижимо.Все для олигархов и на погибель народа.
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Надо 2 должности"по защите журналистов" и " против журналистов"
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Може хто з наших форумчан - прихильників Петра , зможе обійняти цю посаду? Кого б шановне товариство могло запропонувати стецю?
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найбільш достойним міг бути сашко крещатик)))
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Ми його, нажаль, втратили.. Іншу кандидатуру треба підшукувати..
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Нда, не мешало бы замутить перекличку на ветках, где они больше всего пасутся.
Они ж друг друга знают лучше.
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советник - слабо...
надо, чтобы был омбудсмен по делам шоколадных журналистов
и, чтобы был неподкупный - назначить ему от народа зарплату ... ~ 5 000 000 грн в месяц...
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Порохоботов защищайте! На их тщетные потуги найти хоть шось положительное в деяниях мародеров смотреть невозможно
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Так именно с такой целью и создают. Просто вслух сказать постеснялись.
Будут выдавать им в утешение соевые батончики. Просроченные.
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лучше миски похлёбки, куска хлеба, кружки чая утром в обед и вечером. Сало под подушкой.
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все к тому идет, что соевые всей стране готовят подобный рацион - стоит парочку раз еще поднять тарифы и - вуаля, работаем за пайку. И без сала.
Кто вовремя за бугор не успел свалить.
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