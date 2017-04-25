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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (365) люстрация (758) увольнение (1402) Высшая квалификационная комиссия судей Украины (70) Высший совет правосудия (57)

 Высший совет правосудия уволил судью Верховного Суда Самсина

Высший совет правосудия уволил судью Верховного Суда, бывшего председателя Высшей квалификационной комиссии судей Игоря Самсина по закону "Об очищении власти" (люстрации).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

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Указано, что совет рассмотрел представление Министерства юстиции об увольнении Самсина в порядке люстрации.

Он подпадает под люстрацию, так как с 16 сентября 2010 по 11 апреля 2014 года занимал должность главы ВККС.

Высший совет правосудия постановил признать нарушения судьей Верховного Суда Самсиным требований о несовместимости и уволить его с должности.

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Как сообщалось ранее, в октябре 2014 года Самсин ушел в отставку с должности главы ВККС и стал судьей Верховного Суда.
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Высший совет...Уволил судью Верховного Суда ...Кто главный виновник этого верховного свинства ? ))
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Ну хоть что то сделали...Получая з/п 200 000-хоть какое то движение сделали,чтоб оправдать затраты на них.
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а про выходное пособие? - забыли
на какую пенсию будит жить этот "чеснейший" ублюдок?
какие пильги у него ?
ну и далее по списку
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Чё просто уволить ? Проверить сабаку на имущество и всех родственников и пожизненно в тюрьму строить дороги или на рудники .
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Визначне досягнення "потужної судової реформи" від Петра наприкінці третього року його каденції..
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- в угол хоть на полчаса поставили?
- прощения его хоть не заставили просить ?
- зарплаты и пенсии хоть не лишили ?
...
ну и ладушки...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысший совет правосудия уволил судью Верховного Суда Самсина
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