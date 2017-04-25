 Высший совет правосудия уволил судью Верховного Суда Самсина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.
Указано, что совет рассмотрел представление Министерства юстиции об увольнении Самсина в порядке люстрации.
Он подпадает под люстрацию, так как с 16 сентября 2010 по 11 апреля 2014 года занимал должность главы ВККС.
Высший совет правосудия постановил признать нарушения судьей Верховного Суда Самсиным требований о несовместимости и уволить его с должности.
Как сообщалось ранее, в октябре 2014 года Самсин ушел в отставку с должности главы ВККС и стал судьей Верховного Суда.
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http://perelaznews.blogspot.com/2016/03/blog-post_612.html?m=1
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на какую пенсию будит жить этот "чеснейший" ублюдок?
какие пильги у него ?
ну и далее по списку
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- прощения его хоть не заставили просить ?
- зарплаты и пенсии хоть не лишили ?
...
ну и ладушки...
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