EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  789  4
Все про:колония (274) наркотики (1446) СБУ (14054) Тернопольщина (342)

 Канал поставок наркотиков в колонию перекрыт на Тернопольщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками оперативной части Копычинской исправительной колонии перекрыли канал поставок в учреждения наркотиков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что двое руководителей структурных подразделений колонии согласились поставлять одному из осужденных наркотики и мобильные телефоны для перепродажи.

Правоохранители задержали злоумышленников во время передачи осужденному мобильного телефона с зарядным устройством, в котором были скрыты измельченные в порошок несколько таблеток психотропного препарата "Субитекс".

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие".

Смотрите также: Сотрудник исправительной колонии на Сумщине задержан за поставку наркотиков заключенным, - СБУ. ФОТО

Канал поставок наркотиков в колонию перекрыт на Тернопольщине, - СБУ 01

Канал поставок наркотиков в колонию перекрыт на Тернопольщине, - СБУ 02

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в канал не зашло все, кишка тонка оказалась )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
больше всего очко курьера пострадало он вилки зарядного устройства ))))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКанал поставок наркотиков в колонию перекрыт на Тернопольщине, - СБУ. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти