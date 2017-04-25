 Канал поставок наркотиков в колонию перекрыт на Тернопольщине, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что двое руководителей структурных подразделений колонии согласились поставлять одному из осужденных наркотики и мобильные телефоны для перепродажи.
Правоохранители задержали злоумышленников во время передачи осужденному мобильного телефона с зарядным устройством, в котором были скрыты измельченные в порошок несколько таблеток психотропного препарата "Субитекс".
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие".
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