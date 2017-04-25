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 Ответственность за теракт в Петербурге взяла связанная с "Аль-Каидой" группировка

Ответственность за теракт в метрополитене Санкт-Петербурга взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка.

Об этом сообщает SITE, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Republic.

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Проект уточняет, что боевики пригрозили новыми терактами.

"Коммерсантъ" и "Газета.Ru" писали о возможной причастности к взрыву в петербургском метро группировки "Таухид валь-Джихад".

В начале 2017 года она объединилась с "Хайят Тахрир аш-Шам", созданной на основе "Фронта ан-Нусры", который считался сирийским крылом "Аль-Каиды". В 2016 году группировка открестилась от "Аль-Каиды" и переименовалась.

Как писала "Газета.Ru", предполагаемым заказчиком петербургского теракта стал лидер"Таухид валь-Джихад" Абу Салах аль-Узбеки. По информации издания, его разыскивает Интерпол, боевика обвиняют в организации атаки на китайское посольство в Бишкеке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу о теракте в Петербурге задержаны восемь человек, - Следком РФ

Напомним, взрыв в вагоне поезда между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля около 14:40. Официально подтверждена гибель десяти человек. Всего в результате взрыва пострадали 47 человек, 43 из них были госпитализированы. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.

Следственный комитет квалифицировал взрыв в петербургском метро как теракт.
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а че так поздно взяли и так мало взорвали. Ваша каида в Кремле сидит
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Да сто лет аль-каиде нужно рос. метро...
Взрывы на россии начались еще до ее появления.
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Что-то сломалось в нароссосийском ФэСеБе. Так долго думали и всё-таки не смогли приплести укрофожиздобиндеровцев?
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долго ждали.. команды Кремля.. ну-ну..
Обычно сразу берут ответственность или не берут вовсе
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Были Совлоха , Солнцев , Теперя путинские . Жлобы стали царями !
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Так главарь этой группировки находится в кремле.
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долго же рашки их уговаривали...сторговались таки
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даааааааа не та контора стала, так долго думали на кого повесить
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Походу боевики послали письмо почтой россии, что оно так долго шло Хорошо что не потерялось, так бы и не узнали кто это сделал
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Фото главы этой группировки Абу Путин Ладана

Ответственность за теракт в Петербурге взяла связанная с "Аль-Каидой" группировка - Цензор.НЕТ 9620
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Оно він над вами...головний терорист вовочка...
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Ответственность за теракт в Петербурге взяла связанная с "Аль-Каидой" группировка - ФСБ России.
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як жеж тепер лєнінградцям розібратися хто їх пердолев.
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