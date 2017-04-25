 Ответственность за теракт в Петербурге взяла связанная с "Аль-Каидой" группировка

Об этом сообщает SITE, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Republic.
Проект уточняет, что боевики пригрозили новыми терактами.
"Коммерсантъ" и "Газета.Ru" писали о возможной причастности к взрыву в петербургском метро группировки "Таухид валь-Джихад".
В начале 2017 года она объединилась с "Хайят Тахрир аш-Шам", созданной на основе "Фронта ан-Нусры", который считался сирийским крылом "Аль-Каиды". В 2016 году группировка открестилась от "Аль-Каиды" и переименовалась.
Как писала "Газета.Ru", предполагаемым заказчиком петербургского теракта стал лидер"Таухид валь-Джихад" Абу Салах аль-Узбеки. По информации издания, его разыскивает Интерпол, боевика обвиняют в организации атаки на китайское посольство в Бишкеке.
Напомним, взрыв в вагоне поезда между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля около 14:40. Официально подтверждена гибель десяти человек. Всего в результате взрыва пострадали 47 человек, 43 из них были госпитализированы. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.
Следственный комитет квалифицировал взрыв в петербургском метро как теракт.
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Взрывы на россии начались еще до ее появления.
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Обычно сразу берут ответственность или не берут вовсе
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