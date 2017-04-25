 "Укроборонпром" ожидает роста экспорта вооружений на 15-20%

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель главы концерна Денис Гурак.
Он напомнил, что в 2016 году "Укроборонпром" увеличил объемы экспорта вооружений и спецуслуг на 25% - до $759 млн. Объем оружейных экспортных контрактов, заключенных предприятиями госконцерна в прошлом году, оценивается в примерно $1,5 млрд. "Это означает, что валютная выручка в этом и следующем году будет расти приблизительно такими же темпами", - сказал чиновник.
"Поэтому 15-20% - это реалистичный рост, учитывая новые заказы, которые поступают", - добавил Гурак.
В состав "Укроборонпрома" на сегодня входят более 130 предприятий. По данным госконцерна, объем экспортных оружейных контрактов, заключенных "Укроборонпромом" в 2014-2016 гг., оценивается в $3,8 млрд.
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Укроборонпром всегда продавал и будет продавать дохрена оружия!
НО! Как и во всех бизнесах, торговля через прокладки осаживает бабло в оффшорах на счетах то ли рыгов, то ли шоколадных! и пашинский там сука кормился!
вот и вся сказка про оружейный бизнес! суки они, суки!
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