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Все про:вооружение (3354) оружие (3862) прогноз (497) экспорт (501) Укроборонпром (426)

 "Укроборонпром" ожидает роста экспорта вооружений на 15-20%

Государственный концерн "Укроборонпром" прогнозирует, что по итогам 2017 года рост экспорта вооружений и услуг специального и двойного назначения его предприятий составит не менее 15%.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель главы концерна Денис Гурак.

Он напомнил, что в 2016 году "Укроборонпром" увеличил объемы экспорта вооружений и спецуслуг на 25% - до $759 млн. Объем оружейных экспортных контрактов, заключенных предприятиями госконцерна в прошлом году, оценивается в примерно $1,5 млрд. "Это означает, что валютная выручка в этом и следующем году будет расти приблизительно такими же темпами", - сказал чиновник.

"Поэтому 15-20% - это реалистичный рост, учитывая новые заказы, которые поступают", - добавил Гурак.

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В состав "Укроборонпрома" на сегодня входят более 130 предприятий. По данным госконцерна, объем экспортных оружейных контрактов, заключенных "Укроборонпромом" в 2014-2016 гг., оценивается в $3,8 млрд.
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вполне "логичное" ожидание, как для находящейся в состоянии войні стране.
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Для того, чтобы перейти на сталинскую систему, необходимо не оплачивать труд, а выдавать карточки, тогда не нужна будет прибыль извне страны...
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Что продаем на экспорт когда у самих ничего нет
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Илья,а,что Украина продает раше?Напомни, а то фейки надоело читать.
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Если в ходе глобальной ядерной войны будет уничтожен плавающий объект "Ад Кузнецов", то, в итоге, экология планеты Земля значительно улучшится.
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А заморозками рост не побило ?
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НАРОДУ ЧТО С ЭТОГО?

Укроборонпром всегда продавал и будет продавать дохрена оружия!
НО! Как и во всех бизнесах, торговля через прокладки осаживает бабло в оффшорах на счетах то ли рыгов, то ли шоколадных! и пашинский там сука кормился!

вот и вся сказка про оружейный бизнес! суки они, суки!
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в основном советские запасы,я во всяком случае так думаю,но могу и ошибаться.
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Тут Америка дайте вооружение , а с другой двери на экспорт уходит!!! Это цирк или сюрреализм ???
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А про забезпечення новою зброєю ЗСУ коли наші чиновники візьмуться?
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так ви спочатку на передову зброю відправте, потім зробіть рекламу, шоб покупцям сподобалась, піде зацікавленість сторін.... а то млять Оплоти без реклами з передка почали постачати, та все просрали.... менеджмент млять....!!
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Так просто не отправить,мин.обороны его должно закупить,это такой же покупатель-клиент как и все остальные.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укроборонпром" ожидает роста экспорта вооружений на 15-20%
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