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 Политика Украины
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Все про:иностранец (231) Крым (19583) прокуратура (2832) уголовное дело (2247) Ялта (328)

 Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту визита иностранцев на "ялтинский форум" в оккупированном Крыму

По факту посещения иностранцами оккупированной Ялты в рамках "III Международного экономического форума" открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым.

Также читайте: "Ничего не известно о таком приглашении": в Анкаре опровергли заявления крымских оккупантов об участии турецкой делегации в Ялтинском форуме

"Главным управлением СБУ в АРК в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами, которые в течение 20-22 апреля 2017 г. участвовали в так называемом "III Международном экономическом форуме", который проходил в оккупированной Ялте. В частности, они способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного "референдума" по отделению АР Крым от Украины и вхождению его в состав Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме этого, прокуратура готовит международные поручения в страны, граждане которых приняли участие в "форуме" и нарушили законодательство Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД направил России ноту протеста в связи с проведением "Ялтинского международного экономического форума" в оккупированном Крыму

Также будет дана оценка финансированию этого "форума", а именно, причастности отдельных предприятий, которые выступили партнерами его проведения.

Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 УК Украины "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
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Обалденное вообще то место работы "Прокуратура Крыма"... Наверное туда хрен устроишься - ничего не делаешь и солидную з/п получаешь.
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У них задача фиксировать кацапский беспредел... и их з/п того стоит
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В розыск их,спецура должна доставить в Украину и на зону - так поступает уважающая себя страна !!!
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Не мешало бы крымской прокуратуре пересажать фейковую.Чего они тянут ?
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Какой штат этой прокуратуры и их оклады или Матис засекретил...
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Весьма не кисло оплачиваемая мультипликация бурной, но совершенно бесполезной, деятельности
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В цивилизованном мире имеют значения ноты протеста и представления.
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ожидание и реальность ...так и с крымом у казламордых :D
Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту визита иностранцев на "ялтинский форум" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5228
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Как тот анекдот.

В тату-салоне:
- Можете набить мне танк на всю спину?
- Без проблем. Садитесь.
Через пару минут:
- Готово!
- Так быстро?
- А фигли там бить? Четыре буквы!
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Всх этих граждан в международную базу , больше ни один идиот на форумы в крымнаше не приедут. Лолитка перлась в Украину с полной уверенностью что ее пустят, то ли в кацапии мало информации по этому поводу. Надо им подробнее обьяснить,что бы они знали с чем они имеют дело.
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Когда читаешь,что какая то там прокуратура какой то там АРК открыла дело просто ржач разбирает....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура АРК открыла уголовное производство по факту визита иностранцев на "ялтинский форум" в оккупированном Крыму
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