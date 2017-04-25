 Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту визита иностранцев на "ялтинский форум" в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым.
"Главным управлением СБУ в АРК в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами, которые в течение 20-22 апреля 2017 г. участвовали в так называемом "III Международном экономическом форуме", который проходил в оккупированной Ялте. В частности, они способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного "референдума" по отделению АР Крым от Украины и вхождению его в состав Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Кроме этого, прокуратура готовит международные поручения в страны, граждане которых приняли участие в "форуме" и нарушили законодательство Украины.
Также будет дана оценка финансированию этого "форума", а именно, причастности отдельных предприятий, которые выступили партнерами его проведения.
Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 УК Украины "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
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