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Все про:прокуратура (2832) расследование (2087) растрата (108) уголовное дело (2247) Укравтодор (290) Запорожская область (552)

 Чиновники Запорожского облавтодора подозреваются в растрате 10 млн грн

Прокуратура Запорожской области начала расследование по факту растраты бюджетных средств должностными лицами Запорожского облавтодора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, чиновники предприятия на протяжении 2016-2017 годов растратили средства государственного бюджета на сумму более 10 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах).

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Бесподобный цирк,уникальнейший - постоянно,кто-то подозревается и выявляется,иногда даже кое-кого задерживают ,но.... но вот только первое место по коррупции и никто не сидит ,ни у кого ничего не конфисковали ! Твари пришедшие власти на людской крови ВСЕХ нас считают идиотами !!!
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Если быть до конца откровенным...То то была кровь дураков,если они допустили такого президента.
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А,твари,которые проливали эту кровь много сделали?Только идиоты могли выбрать президентом уголовника,и,ты, вероятно,был один из них.
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Все в Автодор!
Улучшайте дороги!
Гип-гип ура!!!
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дык, еще ж ремонт не начался, а уже растраты. Берите асфальтом, гады!
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Далеко не все,вернее практически ни одно уголовное дело в хищениях, в особо крупных размерах не закончено статьёй и сроком.
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Та годі вже скігліти, нормальні дороги в Запоріжжі! Розумію, що насправді хтось може і позаздрити дорогам нашого міста. Але нам від цього не легше.

Чиновники Запорожского облавтодора подозреваются в растрате 10 млн грн - Цензор.НЕТ 1279 Чиновники Запорожского облавтодора подозреваются в растрате 10 млн грн - Цензор.НЕТ 8599
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В Запорожье дороги нормальные это факт. Но в небольших городах и других населённых пунктах области (сёлах) и ведущих к ним дорогам это полный ппц.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧиновники Запорожского облавтодора подозреваются в растрате 10 млн грн
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