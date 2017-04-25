 Чиновники Запорожского облавтодора подозреваются в растрате 10 млн грн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, чиновники предприятия на протяжении 2016-2017 годов растратили средства государственного бюджета на сумму более 10 млн грн.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах).
632 11
Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту визита иностранцев на "ялтинский форум" в оккупированном Крыму(15)
Группа нотариусов создала схему присвоения квартир умерших одиноких людей на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО(12)
Заказ правящих кругов РФ остается основной версией убийства Вороненкова, - Геращенко(15)
Януковичу помогли бежать из Украины российские силовики, - ГПУ(63)
ЕС не будет принимать участие в расследовании подрыва автомобиля ОБСЕ на Донбассе, - Мингарелли(19)
Директор ВостГОКа Сорокин опровергает информацию о своем побеге за границу и намерен сам посетить НАБУ(32)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Улучшайте дороги!
Гип-гип ура!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить