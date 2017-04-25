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 Враг применил минометы по нашим позициям возле Водяного, Авдеевки и шахты Бутовки, - пресс-центр штаба АТО

Подразделения российско-оккупационных войск продолжают осуществлять провокационные обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 23 раза открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще один получил ранения.


В вечерней сводке отмечается: "Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Так, из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг бил по морским пехотинцам в районе Водяного.

Из гранатометов различных систем вел огонь по защитникам Широкиного и Новотроицкого, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Гнутовог. По позициям в районе Талаковки противник применил стрелковое оружие. Вблизи Новотроицкого проявлял активность вражеский снайпер.

На Донецком направлении, огнем 82-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов противник накрывал позиции сил АТО в районе Авдеевки.

Минометы калибра 82 мм враг применил по оборонцях шахты "Бутовка". Из пулеметов крупных калибров вел огонь по опорным пунктам вблизи Каменки и Новгородского. В районе Авдеевки действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из автоматических гранатометов подразделения российско-оккупационных войск обстреляли опорные пункты вблизи Желтого, а из стрелкового оружия - в районе Валуйского".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела боевиков под Авдеевкой погиб военнослужащий ВСУ, - штаб АТО

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І вже є один загиблий...
Не маємо права ні забути ні пробачити...
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Не ведитесь на всяческие провокации…
Невзирая на то, что кому-то там бредится,
Оставайтесь спокойны в любой ситуации
И увидите, как ваши недруги бесятся…

Да только гибнут ребята.
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С очередным перемирием шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА, резко сократились сводки о раненных и зажмуренных КАЦАПСЯЧИХ орках. Почти каждый день убитые, каждый день раненные, каждый день нытье ГОВНОштаба "наші воїни на провокаційни обстріли вогонь не відкривали". Праздники прошли, уже можно "вогонь" и открывать??? Или шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА установила перемирие до конца своего срока???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг применил минометы по нашим позициям возле Водяного, Авдеевки и шахты Бутовки, - пресс-центр штаба АТО
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