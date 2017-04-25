 Враг применил минометы по нашим позициям возле Водяного, Авдеевки и шахты Бутовки, - пресс-центр штаба АТО

В вечерней сводке отмечается: "Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Так, из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг бил по морским пехотинцам в районе Водяного.Из гранатометов различных систем вел огонь по защитникам Широкиного и Новотроицкого, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Гнутовог. По позициям в районе Талаковки противник применил стрелковое оружие. Вблизи Новотроицкого проявлял активность вражеский снайпер.На Донецком направлении, огнем 82-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов противник накрывал позиции сил АТО в районе Авдеевки.Минометы калибра 82 мм враг применил по оборонцях шахты "Бутовка". Из пулеметов крупных калибров вел огонь по опорным пунктам вблизи Каменки и Новгородского. В районе Авдеевки действовали вражеские снайперы.На Луганском направлении, из автоматических гранатометов подразделения российско-оккупационных войск обстреляли опорные пункты вблизи Желтого, а из стрелкового оружия - в районе Валуйского".